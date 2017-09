სამეგრელო – ზემო სვანეთში სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით ახალი პროექტები განხორციელდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => tetnuldi [2] => svaneti [3] => samegreli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164674 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => tetnuldi [2] => svaneti [3] => samegreli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164674 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2873 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => tetnuldi [2] => svaneti [3] => samegreli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => tetnuldi [2] => svaneti [3] => samegreli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164674) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19307,2873,5134,3994) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162847 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 17:11:51 [post_date_gmt] => 2017-09-12 13:11:51 [post_content] => ქუთაისის მერიაში „ქორთიარდ მარიოტის" წარმომადგენელმა და ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. შეთანხმების თანახმად, თემურ ჭყონია ააშენებს 100-ზე მეტ ნომრიან 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს, რომელიც მართვაში გადაეცემა ,,ქორთიარდ მარიოტს". სასტუმრო დავით აღმაშენებლის მოედანზე, ახლად აშენებული ,,მაკდონალდსის" გვერდით განთავსდება. ადგილი, სადაც 13-მილიონიანი ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს, ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაა და მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები. ,,ეს არის ერთ-ერთი დიდი ინვესტიცია, რომელიც ბოლო წლებში ქუთაისში განხორციელებულა. სასტუმროს მშენებლობაზე მოლაპარაკებები თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. მშენებლობის პროცესებში, რა თქმა უნდა, ჩაერთვება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო. ქუთაისი ეკონომიკურად მზად არის, რომ 5- ვარსკვლავიანი 100-ზე მეტ ნომრიანი სასტუმრო იყოს. მიხარია, რომ ჩემი მერობის პერიოდში ეს შეთანხმება მოხდა", -აღნიშნა ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ. თემურ ჭყონია ქუთაისში 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს ააშენებს

სასტუმროში, სადაც მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება, პოლიციაა მობილიზებული, - ამის შესახებ ინფორმაციას სოციალურ ქსელში დავით საყვარელიძე ავრცელებს. მისივე ინფორმაციით, მათი აქტივისტების მასობრივი დაკავებები და რეპრესიები დაიწყო. "ამჯერად ჩვენი აქტივისტი - ანდრეი კოტიჩენკო, დააპატიმრეს. ის მათ შორის იყო, ვინც მიხეილი უკრაინაში გადაიყვანა, მხარს უჭერდა უკრაინელი ხალხის ნებასა და მისწრაფებას დემოკრატიისა და სამართლიანობისთვის. ამ წუთებში ის ლვოვში გადაიყვანეს. გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თხუთმეტმა წარმომადგენელმა ჩვენი კოლეგა ივანო-ფრანკოვკიდან - ალექსანდრ ბურცოვი, დააკავა, რომელიც ასევე აქტიურად მონაწილეობდა კვირის მოვლენებში. "ჩვენ დაუყოვნებლივ მოვითხოვთ მათ გათავისუფლებას! ხელისუფლება გავაფრთხილეთ და მოვუწოდებთ თავის წარმომადგენლებს, დაუყოვნებლივ შეაჩერონ პოლიტიკური რეპრესიები. "ჩვენ დავიცავთ თითოეულ ჩვენ თანამებრძოლსა და თანამოაზრეს. "ჩვენ ვთხოვთ ყველას, ლვოველ ხალხს, დაუყოვნებლივ შევიკრიბოთ სასტუმრო „ლეოპოლისთან". დაგვეხმარეთ, დავიცვათ ჩვენი საერთო უფლებები და თავისუფლება!" - წერს საყვარელიძე. სასტუმროში, სადაც მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება, პოლიციაა მობილიზებული

დღეს ამინდი მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიცვალა. თბილისში ისეთი ქარია, რომ ხეები მოგლიჯა, ამ მხრივ ასევე არცთუ სახარბიელო ვითარებაა რუსთავში. ზღვაზე ხუთბალიანი შტორმია, ხოლო სვანეთში პირველი თოვლი მოვიდა. შესაბამისი ფოტოები „ფეისბუქ"-მომხმარებელმა, ნიკა ფალიანმა სოციალურ ქსელში განათავსა. დღეიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აგრილდა და ამის შემდგომ შედარებით დაბალი ტემეპერატურაა მოსალოდნელი. სვანეთში პირველი თოვლი მოვიდა (ფოტოები)

ქუთაისის მერიაში „ქორთიარდ მარიოტის" წარმომადგენელმა და ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. შეთანხმების თანახმად, თემურ ჭყონია ააშენებს 100-ზე მეტ ნომრიან 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს, რომელიც მართვაში გადაეცემა ,,ქორთიარდ მარიოტს". სასტუმრო დავით აღმაშენებლის მოედანზე, ახლად აშენებული ,,მაკდონალდსის" გვერდით განთავსდება. ადგილი, სადაც 13-მილიონიანი ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს, ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაა და მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურები. ,,ეს არის ერთ-ერთი დიდი ინვესტიცია, რომელიც ბოლო წლებში ქუთაისში განხორციელებულა. სასტუმროს მშენებლობაზე მოლაპარაკებები თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. მშენებლობის პროცესებში, რა თქმა უნდა, ჩაერთვება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო. ქუთაისი ეკონომიკურად მზად არის, რომ 5- ვარსკვლავიანი 100-ზე მეტ ნომრიანი სასტუმრო იყოს. მიხარია, რომ ჩემი მერობის პერიოდში ეს შეთანხმება მოხდა", -აღნიშნა ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ. თემურ ჭყონია ქუთაისში 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს ააშენებს