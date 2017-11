სამი ქართული კლინიკის განვითარებით ბრიტანული ორგანიზაციები ინტერესდებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => medicina [2] => klinika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189747 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => medicina [2] => klinika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189747 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1026 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => medicina [2] => klinika ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sapartnioro-fondi [1] => medicina [2] => klinika ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189747) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1026,1034,11147) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189245 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-21 12:58:23 [post_date_gmt] => 2017-11-21 08:58:23 [post_content] => 22 ნოემბერს 13:00სთ–ზე ”ავერსის” შვილობილი კომპანია ,,მედალფა” მახინჯაურში ამბულატორიულ ცენტრს ხსნის (მახინჯაური, თამარ მეფის გამზ. მე–3 შესახვევი #17). როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, „მედალფას“ მახინჯაურის ამბულატორიული ცენტრი წარმოადგენს თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და უახლესი აპარატურით აღჭურვილ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურების მაღალი ხარისხი და კომფორტული გარემო. მათივე ცნობით, ,,მედალფას’’ მახინჯაურის ამბულატორიულ კლინიკაში დაგეგმილია ბავშვთა რეაბილიტაცის მოწყობა და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების მკურნალობა. ამასთან, იგეგმება მონაწილეობის მიღება ბათუმის ადგილობრივი მთავრობის მიერ ორგანიზებულ სამედიცინო პროგრამებში. ღონისძიებას დაესწრებიან: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე –ზურაბ პატარაძე, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი- ზაალ მიქელაძე, ქალაქ ბათუმის მერი - ლაშა კომახიძე, ,,მედალფას“ დამფუძნებელი–პაატა კურტანიძე და ,,მედალფას“ გენერალური დირექტორი–გიორგი ამბროლიანი. შეგახსენებთ, ჰოსპიტალური ქსელი ,,მედალფა“ დაარსდა 2011 წლის 23 აგვისტოს. ქსელი ამჟამად აერთიანებს ოთხ მრავალპროფილურ საავადმყოფოს და ორ პოლიკლინიკას: ოზურგეთის სამედიცინო ცენტრი, ჩოხატაურის სამედიცინო ცენტრი, ლანჩხუთის სამედიცინო ცენტი, კასპის სამედიცინო ცენტრი და თბილისის კლინიკა. ამ ჩამონათვალს უკვე დაემატება მახინჯაურის ამბულატორიული ცენტრი. [post_title] => მედალფა მახინჯაურში ამბულატორიულ ცენტრს ხსნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => medalfa-makhinjaurshi-ambulatoriul-centrs-khsnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 12:58:23 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 08:58:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189245 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 184393 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-06 14:34:07 [post_date_gmt] => 2017-11-06 10:34:07 [post_content] => დღეს აპენდიციტის ოპერაცია შეიძლება ერთ კლინიკაში 1000 ლარი ღირდეს, ხოლო მეორეში - 5 000 ლარი - ასეთი განსხვავება აღარ იქნება, - ამის შესახებ სააგენტო “ინტერპრესნიუსს“ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ აკაკი ზოიძემ განუცხადა. ზოიძის ინფორმაციით, ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია შერჩევით კონტრაქტირებაზე გადასვლა და ასევე, დაფინანსების მეთოდის შეცვლა. “დღეს როგორც არის განფასება ტარიფებით, ხშირ შემთხვევაში არასწორია. დაფინანსების ახალი მეთოდი იქნება, რომელსაც მსოფლიოს 120 ქვეყანაში იყენებენ. უნდა შემოვიდეს დაფინანსების ისეთი მეთოდი, რომელიც უფრო სამართლიანია იმ კუთხით, რომ მიბმულია კონკრეტულ რესურსტევადობაზე. დღეს შეიძლება მაგალითად, აპენდიციტის ოპერაცია ერთ კლინიკაში 1000 ლარი ღირდეს, ხოლო მეორეში - 5 000 ლარი. ასეთი განსხვავება აღარ იქნება. იქნება უფრო სამართლიანად ანუ რეალურად კონკრეტულ ოპერაციაში რამდენიც იხარჯება, ტარიფები იმის მიხედვით იქნება დათვლილი, რომელსაც პაციენტი გადაიხდის. 120 ქვეყანაში კერძო კლინიკებს უდგენენ ტარიფებს. მე კლინიკებს ვეუბნები: - თუ გინდათ, რომ გქონდეთ კონტრაქტი საყოველთაო ჯანდაცვაში, აი, ამ ტარიფით მოემსახურებით, ხოლო თუ არ გნებავთ, რაც გინდათ ის გააკეთეთ. ამ ტარიფების დათვლისას სამართლიან მეთოდს გამოვიყენებთ - დათვლილი იქნება კონკრეტულ რესურსტევადობაზე და მოგების რაციონალური პროცენტიც იქნება ჩადებული, მაგრამ არა ისე, როგორ დღეს არის“, - განაცხადა აკაკი ზოიძემ. [post_title] => კლინიკებს ოპერაციების ფასებს სახელმწიფო დაუდგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => klinikebs-operaciebis-fasebs-sakhelmwifo-daudgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-06 16:11:10 [post_modified_gmt] => 2017-11-06 12:11:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184393 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 183297 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-03 10:51:18 [post_date_gmt] => 2017-11-03 06:51:18 [post_content] => საქართველოს მთავრობამ, ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს შექმნის შესახებ, კანონპროექტი დაამტკიცა . კანონპროექტის თანახმად , საპარტნიორო ფონდს საშუალება ექნება დააფუძნოს სააგენტო , რომელმაც პროდუქციის ან მომსახურების ექსპორტის ტრანზაქციებთან დაკავშირებული რისკები უნდა დააზღვიოს. სააგენტო ხელს შეუწყობს საკრედიტო რისკების დაზღვევით , ფინანსური ინსტრუმენტების შეთავაზებითა და , ზოგადად , ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლოებით საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდას და საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას . როგორც საპარტნიორო ფონდში აცხადებენ, სააგენტოს დახმარებით ექსპორტიორები გადაწყვეტენ მათ წინაშე მდგარ ძირითად პრობლემებს , კერძოდ, შეძლებენ საერთაშორისო სავაჭრო ტრანზაქციებთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევას და საბრუნავი კაპიტალის ნაკლებობის სწრაფ აღმოფხვრას . სააგენტო აღნიშნული მიზნით შესთავაზებს ექსპორტიორ კომპანიებს საექსპორტო დაზღვევას და ასევე გარანტიებს , რომლებიც დამატებითი უზრუნველყოფის როლს შეასრულებენ კომერციული ბანკებიდან საბრუნავი სახსრების მოზიდვის დროს . „ საქართველოს ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს “ აქციათა 100%- იანი წილის მფლობელი სს „ საპარტნიორო ფონდი “ იქნება . სააგენტოს კაპიტალის სახით , ფონდი პირველი სამი წლის განმავლობაში , 20 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტირებას მოახდენს . საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების შემდეგ , სამი თვის ვადაში მოხდება სააგენტოს დაფუძნება , რის შემდგომაც ის სადაზღვევო ლიცენზიას მიიღებს და მასზე სადაზღვევო რეგულაცია გავრცელდება . [post_title] => საქართველოში ექსპორტის საკრედიტო სააგენტო იქმნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-eqsportis-sakredito-saagento-iqmneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 10:51:18 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 06:51:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 189245 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-21 12:58:23 [post_date_gmt] => 2017-11-21 08:58:23 [post_content] => 22 ნოემბერს 13:00სთ–ზე ”ავერსის” შვილობილი კომპანია ,,მედალფა” მახინჯაურში ამბულატორიულ ცენტრს ხსნის (მახინჯაური, თამარ მეფის გამზ. მე–3 შესახვევი #17). როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, „მედალფას“ მახინჯაურის ამბულატორიული ცენტრი წარმოადგენს თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და უახლესი აპარატურით აღჭურვილ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურების მაღალი ხარისხი და კომფორტული გარემო. მათივე ცნობით, ,,მედალფას’’ მახინჯაურის ამბულატორიულ კლინიკაში დაგეგმილია ბავშვთა რეაბილიტაცის მოწყობა და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების მკურნალობა. ამასთან, იგეგმება მონაწილეობის მიღება ბათუმის ადგილობრივი მთავრობის მიერ ორგანიზებულ სამედიცინო პროგრამებში. ღონისძიებას დაესწრებიან: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე –ზურაბ პატარაძე, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი- ზაალ მიქელაძე, ქალაქ ბათუმის მერი - ლაშა კომახიძე, ,,მედალფას“ დამფუძნებელი–პაატა კურტანიძე და ,,მედალფას“ გენერალური დირექტორი–გიორგი ამბროლიანი. შეგახსენებთ, ჰოსპიტალური ქსელი ,,მედალფა“ დაარსდა 2011 წლის 23 აგვისტოს. ქსელი ამჟამად აერთიანებს ოთხ მრავალპროფილურ საავადმყოფოს და ორ პოლიკლინიკას: ოზურგეთის სამედიცინო ცენტრი, ჩოხატაურის სამედიცინო ცენტრი, ლანჩხუთის სამედიცინო ცენტი, კასპის სამედიცინო ცენტრი და თბილისის კლინიკა. ამ ჩამონათვალს უკვე დაემატება მახინჯაურის ამბულატორიული ცენტრი. [post_title] => მედალფა მახინჯაურში ამბულატორიულ ცენტრს ხსნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => medalfa-makhinjaurshi-ambulatoriul-centrs-khsnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 12:58:23 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 08:58:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189245 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 179 [max_num_pages] => 60 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ddb3d2d01635254740a9ead1cd510af2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )