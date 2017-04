სამი ქვეყანა მსოფლიოსთვის: აშშ-ს, კანადას და მექსიკას მუნდიალი ერთად სურთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mundiali [2] => msoflio-chempionati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121855 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mundiali [2] => msoflio-chempionati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121855 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] ესპანეთში, ბავშვთა გუნდების დაპირისპირების შემდეგ, ნორჩი ფეხბურთელების მშობლებს შორის ჩხუბი მოხდა. მშობლების ბრძოლა ტრადიციად ყალიბდება. ესპანეთის ახალგაზრდული ლიგის პლეი-ოფის მატჩში "ვალე ბედ ებროსა" და "ლოგრონიესს" შორის, რომელშიც "ვალე დელ ებრო" 3:1-ს იგებდა, ტაიმებს შორის შესვენებაზე ერთ-ერთი ფეხბურთელის მამამ და მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშის დედამ ერთმანეთს ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ კი ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. მსგავსი შემთხვევა მარტის შუა რიცხვებში მალიორკაზეც მოხდა. ბავშვთა გუნდებს შორის მიმდინარე მატჩის მსვლელობისას მშობლების ჩხუბის შემდეგ რამდენიმე ადამიანის ჰოსპიტალიზებაც კი გახდა საჭირო. https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=Gn6vUJfqLqk დედა ნახე... ქალი კაცებს მაგრად ეჩხუბება (ვიდეო) კლუბებს, რომელთა რიგებშიც ჩემპიონატის მონაწილეები ითამაშებენ, ჯამში 209 მლნ დოლარს გადაუხდიან. რუსეთი 2018-ის საორგანიზაციო კომიტეტი ფიფამ ჯამში 99 მლნ დოლარით დააფინანსა, რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციის გაწეული ხარჯები კი ბოლო მონაცემებით 11,2 მლრდ დოლარს შეადგენს. ფიფა რუსეთის მუნდიალისთვის 2 მილიარდს ხარჯავს 