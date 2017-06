სამი ქვეყნის რკინიგზის ხელმძღვანელებმა ახალი პროექტი განიხილეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irani [1] => rkinigza [2] => azerbaijani [3] => saqartvelos-rkinigza [4] => tvirtebis-gadazidva-swrafad ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137156 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irani [1] => rkinigza [2] => azerbaijani [3] => saqartvelos-rkinigza [4] => tvirtebis-gadazidva-swrafad ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137156 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 723 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irani [1] => rkinigza [2] => azerbaijani [3] => saqartvelos-rkinigza [4] => tvirtebis-gadazidva-swrafad ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irani [1] => rkinigza [2] => azerbaijani [3] => saqartvelos-rkinigza [4] => tvirtebis-gadazidva-swrafad ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137156) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2461,723,1242,3657,16365) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137065 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 22:07:03 [post_date_gmt] => 2017-06-07 18:07:03 [post_content] => ბიძინა ივანიშვილისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი ხის გამო, ორი ადამიანი ციხეში მოხვდა. გუშინ, ქობულეთის გზაზე, პოლიციამ, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ორი დეპუტატი დააკავა, რომლებიც ხის გადატანას და ამით გამოწვეულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს აპროტესტებდნენ. ორივე ოპოზიციონერი ამჟამად თავისუფალია, მათ საკანში მხოლოდ ერთი ღამის გატარება მოუწიათ. ბათუმის საქალაქო სასამართლო მათ საქმეზე გადაწყვეტილებას, 12 ივნისს გამოაცხადებს. "რუსთავი 2"-ის ინფორმაციით, სატვირთოს ქობულეთიდან ბიძინა ივანიშვილის პარკში მორიგი ხე გადაქონდა. რის გამოც, რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო მოძრაობა როგორც ტრასაზე. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ხის გადატანის გამო მოძრაობა შეფერხდა რკინიგზაზეც - 2 საათის განმავლობაში გაჩერებული იყო ბათუმი-თბილისის სამგზავრო მატარებელი. "საქართველოს რკინიგზაში" ამასთან დაკავშირებით, სპეციალური განცხადება გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ მატარებელი მახინჯაურის სადგურში 40 წუთი შეყოვნდა. მათი განმარტებით, შეყოვნების მიზეზი მიმდინარე ტექნიკური სამუშაოები იყო. "დღეს 7 ივნისს აჭარის მონაკვეთის სარკინიგზო მაგისტრალზე მიმდინარე ტექნიკური სამუშაოები დაგეგმილზე 40 წუთით მეტ ხანს გაგრძელდა . რამაც გამოიწვია მატარებლის შეყოვნება სადგურ მახინჯაურში . ამ დროისთვის აღდგენილია მოძრაობა და საქართველოს რკინიგზა აგრძელებს მუშაობას დადგენილი განრიგის მიხედვით . საქართველოს რკინგზა ბოდიშს უხდის მგზავრებს შექმნილი შეფერხების გამო", - ნათქვამია რკინიგზის განცხადებაში. "რუსთავი 2"-ის ინფორმაციით, სატვირთოს ქობულეთიდან ბიძინა ივანიშვილის პარკში მორიგი ხე გადაქონდა. რის გამოც, რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო მოძრაობა როგორც ტრასაზე. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ხის გადატანის გამო მოძრაობა შეფერხდა რკინიგზაზეც - 2 საათის განმავლობაში გაჩერებული იყო ბათუმი-თბილისის სამგზავრო მატარებელი. "საქართველოს რკინიგზაში" ამასთან დაკავშირებით, სპეციალური განცხადება გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ მატარებელი მახინჯაურის სადგურში 40 წუთი შეყოვნდა. მათი განმარტებით, შეყოვნების მიზეზი მიმდინარე ტექნიკური სამუშაოები იყო. "დღეს 7 ივნისს აჭარის მონაკვეთის სარკინიგზო მაგისტრალზე მიმდინარე ტექნიკური სამუშაოები დაგეგმილზე 40 წუთით მეტ ხანს გაგრძელდა . რამაც გამოიწვია მატარებლის შეყოვნება სადგურ მახინჯაურში . ამ დროისთვის აღდგენილია მოძრაობა და საქართველოს რკინიგზა აგრძელებს მუშაობას დადგენილი განრიგის მიხედვით . საქართველოს რკინგზა ბოდიშს უხდის მგზავრებს შექმნილი შეფერხების გამო", - ნათქვამია რკინიგზის განცხადებაში. 