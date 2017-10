სამი ვირტუოზის კონცერტი რუსთაველის თეატრში მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mare-nostrum [1] => rishar-galiano [2] => tbilisi-ritmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179947 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mare-nostrum [1] => rishar-galiano [2] => tbilisi-ritmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179947 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19601 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mare-nostrum [1] => rishar-galiano [2] => tbilisi-ritmi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mare-nostrum [1] => rishar-galiano [2] => tbilisi-ritmi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179947) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19601,19602,20658) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177411 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-19 13:57:30 [post_date_gmt] => 2017-10-19 09:57:30 [post_content] => სამშაბათს, 2017 წლის 24 ოქტომბერს, საღამოს 8 საათზე, რუსთაველის თეატრში მუსიკისა და ხელოვნების ახალი საერთაშორისო ფესტივალ „თბილისი რიტმის“ გახსნა ევროპული ჯაზმუსიკის ბრწყინვალე პროექტით MARE NOSTRUM! ეს არის ჯაზის, ფოლკის და კლასიკის ნორდულ-ხმელთაშუა ფიუჟენი, რომლითაც სამი ვირტუოზი მუსიკოსი თავის მედიტაციურ-ნაღვლიან თუ აზარტულ-ხალისიან მუსიკალურ განწყობას გაუზიარებს მსმენელს. კონცერტის დასასრულს დარბაზს კიდევ ერთი ამაღელვებელი საჩუქარი ელის - ტრიოს შეუერთდება ქართული ეთნოჯაზჯგუფი „ირიაოს“ სამი ვოკალისტი, ბუბა მურღულია, მიშო ჯავახიშვილი და გაგა აბაშიძე და ერთობლივად შეასრულებენ კომპოზიტორ დავით მალაზონიას ორიგინალურ ნაწარმოებს. ფესტივალი „თაგის არტის“ ორგანიზებით ტარდება სამი ვირუტუოზი შემსრულებლის - იტალიელი მესაყვირე პაოლო ფრეზუს, ფრანგი აკორდეონისტ რიშარ გალიანოს და შვედი პიანისტ იან ლუნდგრენის მონაწილეობით. „ამ კონცერტით, ფაქტობრივად, მსმენელს გავაცნობთ ახალ დაფუძნებულ საერთაშორისო ფესტივალს „თბილისი რიტმი“, რომლის დანიშნულებაა კულტურათაშორისი ინტეგრაციით მუსიკისა და ხელოვნების შემეცნებითი განვითარების ხელშეწყობა, ცნობილი უცხოელი არტისტების მოწვევით კონცერტების, მასტერკლასების ჩატარება და ფართო ასპარეზზე ქართველი მუსიკოსების წარმოჩენა“ - აცხადებს ღონისძიების ორგანიზატორი, „თაგის არტის“ დირექტორი და პროდიუსერი ანი ლაღიძე. „თბილისი რიტმი“ რამდენიმედღიანი ფესტივალია, რომელსაც დედაქალაქი უმასპინძლებს ყოველ გაზაფხულზე. მის ფარგლებში კონცერტების პარალელურად მოეწყობა ჯემსეიშენები, მასტერკლასები, საგანმანათლებლო დისკუსიები ხელოვნების სხვა და სხვა ჟანრებისა თუ მიმართულებების თემაზე. MARE NOSTRUM - ასე ჰქვია კონცერტს სამი ვირტუოზი შემსრულებლის მონაწილეობით. იტალიელი წარმოშობის ფრანგი აკორდეონისტი რიშარ გალიანო, რომელიც მეხუთედ სტუმრობს ჩვენს დედაქალაქს, ამჯერად საპატიო მისიით ჩამოდის, რათა ცნობილ ჯაზმუსკოსებთან - ბერჩიდას ჯაზფესტივალის (სარდინია, იტალია) სამხატვრო ხელმძღვანელთან, სახელგანთქმულ იტალიელ მესაყვირესთან პაოლო ფრეზუსთან და შვედ პიანისტ, ისტადის (Ystad) ჯაზფესტივალისა და კოპენჰაგენის ლეგენდარული ჯაზკლუბის Montmartre სამხატვრო ხელმძღვანელთან იან ლუნდგრენდთან ერთად წარადგინოს თბილისში მუსიკისა და ხელოვნების ახალი საერთაშორისო ფესტივალი „თბილისი რიტმი“. აი, რას წერს „გარდიანი“ მათ შესახებ: „ჯაზმუსიკაში ტრიო ჩვეული მოვლენაა, თუმცა მსგავსი კომბინაცია - აკორდეონი, საყვირი და ფორტეპიანო - იშვიათია. ეს გვახსენებს ძველ გამონათქვამს, რომ ჯაზშემსრულებელთა გუნდში თქვენ ირჩევთ ადამიანს და არა ინსტრუმენტს, რადგან აქ სწორედ პიროვნებათა იმპროვიზაციული შესრულების მანერა ქმნის ამ ჰაეროვანი და უაღრესად მელოდიურ ალბომის ძირითად თარგს." თბილისური კონცერტის სასიამოვნო სიახლეა, რომ ქართული ეთნოჯაზ ჯგუფი „ირიაო" კომპოზიტორ დავით მალაზონიას ორიგინალურ ნაწარმოებს შეასრულებს. ფესტივალ „თბილისი რიტმის“ ორგანიზატორია კომპანია „თაგის არტი-მსოფლიო კულტურული ინტეგრაცია“. 