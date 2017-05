სამჯერ 100-ზე მეტი გოლი: ბარსელონა დამოუკიდებლობას მიემხრო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => neimari [3] => katalonia [4] => goli [5] => suaresi [6] => referendumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128385 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => neimari [3] => katalonia [4] => goli [5] => suaresi [6] => referendumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128385 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => neimari [3] => katalonia [4] => goli [5] => suaresi [6] => referendumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => neimari [3] => katalonia [4] => goli [5] => suaresi [6] => referendumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128385) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (762,394,221,386,6247,156,2901) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128411 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 21:55:42 [post_date_gmt] => 2017-05-07 17:55:42 [post_content] => სერბეთის ქალაქ ნოვი სადში ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე ზურაბ დათუნაშვილი (80) ევროპის ჩემპიონი გახდა. დათუნაშვილმა ფინალში რაძიკ კულიევი ანგარიშით 4:2 დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ დათუნაშვილი ევროპის ჩემპიონი მეორედ გახდა. წინა წელს მან 75 კგ-ში იმარჯვა, წელს კი - 80 კგ-ში. მერვედფინალში დათუნაშვილმა ბულგარელ დანიელ ტიჰომიროვ ალექსანდროვს 3:2 მოუგო. მეოთხედფინალში დათუნაშვილმა ჩეხ პეტრ ნოვაკს 8:0 სძლია, ნახევარფინალში კი რუსი ადლან აკიევი 2:1 დაამარცხა. ზურაბ დათუნაშვილი ევროპის ჩემპიონია

მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის წილისყრა შედგა ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში, რომელმაც საქართველოს ნაკრებს მეტოქეები გაარკვია. საქართველოს ნაკრები G ჯგუფში მოხვდა, სადაც ჩვენი მეტოქეები სერბეთი, გერმანია და გუნდი X2 იქნება. ბოლო გუნდის (X2-ის) ვინაობა აგვისტოში, საკვალიფიკაციო ეტაპის შემდეგ გაირკვევა, სადაც მონაწილეობას ის აუტსაიდერები მიიღებენ, რომლებიც ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატზე ვერ მოხვდნენ. შესარჩევი ეტაპის მატჩები 2017 წლის 20 ნოემბრიდან დაიწყება და 2019 წლის 26 თებერვალს დასრულდება. შეხვედრები შინ და სტუმრად გაიმართება. შესარჩევ ეტაპზე ევროპიდან სულ 32 ნაკრები ითამაშებს. წილისყრის შედეგად ისინი 4-გუნდიან 8 ჯგუფში გადანაწილდნენ. მომდევნო ეტაპზე 24 გავა, მხოლოდ ბოლოადგილოსნები ვერ განაგრძობენ გზას. შემდეგ შეიქმნება ექვსგუნდიანი 4 ჯგუფი, საიდანაც მსოფლიოს ჩემპიონატის საგზურს სამ-სამი საუკეთესო გუნდი, სულ 12 მიიღებს. საბოლოოდ ევროპიდან მსოფლიოს ჩემპიონატზე 12 გუნდი იასპარეზებს. მსოფლისო 2019 წლის ჩემპიონატი კალათბურთში ჩინეთში 31 აგვისტოდან 15 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართება. ჩინეთი, როგორ მასპინძელი ქვეყანა ტურნირზე შესარჩევის გარეშე ითამაშებს. მსოფლიოს ჩემპიონატზე სულ 32 ნაკრები ითამაშებს: 12 ევროპიდან, 8 აზიიდან (მასპინძელი ჩინეთი), 7 ამერიკიდან და 5 აფრიკიდან. https://www.youtube.com/watch?list=PLCXERy73Oiz-_mgc99YS-G-AlF4qKi51S&v=P5zA7ip42vk საქართველოს მეტოქეები მსოფლიოზე: სერბეთი, გერმანია და... (ვიდეო)

ზაზა ფაჩულიას „გოლდენ სტეიტმა" გასვლითი მატჩიც მოუგო „იუტა ჯაზს" და დასავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალურ სერიაში 3:0 დაწინაურდა. წინა მატჩებისგან განსხვავებით, ამჯერად გვარიანად გაუჭირდათ ოკლენდელებს, თუმცა დასკვნითი პერიოდში სტუმრებმა იძალეს და საბოლოოდ 102:91 გაიმარჯვეს. ქართველი ცენტრი ტრადიციულად სასტარტო ხუთეულში იყო და მოედანზე მთლიანობაში 12 წუთი გაატარა. ფაჩულიამ საკმაოდ შედეგიანად ითამაშა: 5-დან 3 ორქულიანი და 1 საჯარიმო ჩააგდო. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა საბოლოოდ 7 ქულა, 4 მოხსნა, 1 პასი და 1 დაფარება მიითვალა. „გოლდენ სტეიტს" 38 ქულით და 13 მოხსნით კევინ დიურანტმა ულიდერა. 23 ქულა ჩააგდო სტეფ კარიმ, ხოლო სასტარტო ხუთულის დანარჩნი წევრებმა - კლეი ტომპსონმა და დრეიმონდ გრინმა 10-ქულიან ზღვარს ვერ უწიეს. გრინმა 9 ქულა მიითლა, ტომპსონმა კი - 6. „იუტაში" 29 ქულით საუკეთსო იყო გორგან ჰეივარდი, ხოლო რუდი გობერმა 21 ქულა და 14 მოხსნა მიითვალა. სერიის შემდეგი მატჩი 9 მაისს, კვლავ სოლტ ლეიკ სიტიში გაიმართბა, რომელიც, თუ „გოლდენ სტეიტმა" მოიგო, სერიის უკანასკნელი შეხვედრა აღმოჩნდება. 