სამხედრო ორკესტრის მიერ შესრულებული Daft Punk-ის ჰიტი და პრეზიდენტების რეაქციები (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => safrangeti [3] => emanuel-makroni [4] => daft-punk ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146375 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => safrangeti [3] => emanuel-makroni [4] => daft-punk ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146375 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => safrangeti [3] => emanuel-makroni [4] => daft-punk ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => safrangeti [3] => emanuel-makroni [4] => daft-punk ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146375) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,17288,70,15089,1035) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146362 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 23:28:54 [post_date_gmt] => 2017-07-14 19:28:54 [post_content] => ამერიკის ეპატაჟურმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამჯერად მედიის ყურადღება ხანგრძლივი და დაუსრულებელი ხელის ჩამორთმევით მიიპყრო. ტრამპი მის მეუღლესთან ერთად, საფრანგეთში ბასტილიის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებებს დაესწრო. დამშვიდობებისას მან საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს ხელი ჩამოართვა და აღარ გაუშვა. ტაპმა მაკრონის ხელი დაახლოებით 25 წამის განმავლობაში არ გაუშვა, რაც კადრებში საკმაოდ უხერხულად და არაბუნებრივად ჩანს. აშშ-ს პრეზიდენტმა პირველ ლედისთან გამომშვიდობება ისე მოახერხა, რომ მაკრონისთვის ხელი არ გაუშვია. ტრამპს ორივე მათგანის ხელი ერთდროულად ეჭირა. საფრანგეთის დატოვების შემდეგ, ტრამპმა ტვიტერზე დაპოსტა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ამ დიდებულ პარადზე წარდგენა მისთვის დიდი პატივი იყო. It was a great honor to represent the United States at the magnificent #BastilleDay parade. Congratulations President @EmmanuelMacron! pic.twitter.com/1J4vZiy98y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2017 ეს არ არის ტრამპის პირველი ხანგრძლივი ხელის ჩამორთმევა. მისი ეს ჩვევა დიდი ხანია ჟურნალისტებმა შენიშნეს. თუმცა, ეს უკანასკნელი რეკორდული იყო. მაისში, მაკრონისა და ტრამპის ხელის ჩამორთმევა ასევე, დიდი ხნით გაგრძელდა. მაშინ მაკრონმა ჟურნალისტებთან განმარტა, რომ ეს იყო ნდობის გამოხატვა. იაპონიის მინისტრის ხელი ტრამპს კი დაახლოებით, 18 წამი ეჭირა. https://www.youtube.com/watch?v=GWbP8eC-SIw თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ტრამპმა მაკრონს ხელი ჩამოართვა და აღარ გაუშვა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampma-makrons-kheli-chamoartva-da-aghar-gaushva-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-15 01:10:57 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 21:10:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146362 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146061 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-14 11:07:36 [post_date_gmt] => 2017-07-14 07:07:36 [post_content] => დონალდ ტრამპმა ბრიჯიტ მაკრონს სხეული შეუქო და აღნიშნა, რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურება, კადრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ტელეკომპანიები ავრცელებენ. მუზეუმის მონახულების შემდეგ აშშ-სა და საფრანგეთის პრეზიდენტები მეუღლეებს დაემშვიდობნენ. „არაჩვეულებრივ ფიზიკურ ფორმაში ხართ,“ - უთხრა ტრამპმა ბრიჯიტ მაკრონს დამშვიდობებისას, - „ძალიან ლამაზი ხართ!“ კომპლიმენტმა მსოფლიო მედიაში და სოციალურ ქსელებში დიდი ხმაური და აჟიოტაჟი გამოიწვია, სოციალური ქსელების მომხმარებლები აშშ-ს პრეზიდენტს საქციელს უწუნებენ და ამბობენ, რომ კომპლიმენტი ზედმეტად უხეში და უადგილო იყო. ტრამპები პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით იმყოფებიან, ქვეყანაში დღეს ეროვნული დღესასწაული, ბასტილიის დღე აღინიშნება. "You're in such good shape," US President Trump told Brigitte Macron, wife of French President Emmanuel Macron https://t.co/5JzfmAxAII pic.twitter.com/ikNQvCuEOL — CNN (@CNN) July 14, 2017 [post_title] => ტრამპს ბრიჯიტ მაკრონის სხეულის ფორმები მოსწონს-პრეზიდენტის კომპლიმენტმა აჟიოტაჟი გამოიწვია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tramps-brijit-makronis-skheulis-formebi-moswons-prezidentis-komplimentma-adjiotadji-gamoiwvia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 11:43:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 07:43:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144836 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-10 13:47:44 [post_date_gmt] => 2017-07-10 09:47:44 [post_content] => აშშ-ს ეკონომიკა მიმდინარე წელს კიდევ უფრო მზარდია- ქვეყანაში ერთ თვეში (2017 წლის ივნისში) 222 000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა. უცხოური მედიის ინფორმაციით, აღნიშნული მაჩვენებელი ბევრად აღემატება პროგნოზირებულს. ამ დროისთვის, აშშ-ში უმიშვევრობის მაჩვენებელი 4,4%-ია, რაც 2001 წლის შემდეგ, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ცნობისთვის, ბოლო წლების განმავლობაში აშშ-ში უმუშევართა რაოდენობა ყველაზე დიდი 2009 წელს იყო. მაშინდელი ეკონომიკური კრიზისის შედეგად, უმუშევრობის მაჩვენებელმა 10%-ს გადააჭარბა. [post_title] => აშშ-ში ერთ თვეში 222 ათასი სამუშაო ადგილი შეიქმნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-shi-ert-tveshi-222-atasi-samushao-adgili-sheiqmna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 13:47:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 09:47:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144836 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146362 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 23:28:54 [post_date_gmt] => 2017-07-14 19:28:54 [post_content] => ამერიკის ეპატაჟურმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამჯერად მედიის ყურადღება ხანგრძლივი და დაუსრულებელი ხელის ჩამორთმევით მიიპყრო. ტრამპი მის მეუღლესთან ერთად, საფრანგეთში ბასტილიის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებებს დაესწრო. დამშვიდობებისას მან საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს ხელი ჩამოართვა და აღარ გაუშვა. ტაპმა მაკრონის ხელი დაახლოებით 25 წამის განმავლობაში არ გაუშვა, რაც კადრებში საკმაოდ უხერხულად და არაბუნებრივად ჩანს. აშშ-ს პრეზიდენტმა პირველ ლედისთან გამომშვიდობება ისე მოახერხა, რომ მაკრონისთვის ხელი არ გაუშვია. ტრამპს ორივე მათგანის ხელი ერთდროულად ეჭირა. საფრანგეთის დატოვების შემდეგ, ტრამპმა ტვიტერზე დაპოსტა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ამ დიდებულ პარადზე წარდგენა მისთვის დიდი პატივი იყო. It was a great honor to represent the United States at the magnificent #BastilleDay parade. Congratulations President @EmmanuelMacron! pic.twitter.com/1J4vZiy98y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2017 ეს არ არის ტრამპის პირველი ხანგრძლივი ხელის ჩამორთმევა. მისი ეს ჩვევა დიდი ხანია ჟურნალისტებმა შენიშნეს. თუმცა, ეს უკანასკნელი რეკორდული იყო. მაისში, მაკრონისა და ტრამპის ხელის ჩამორთმევა ასევე, დიდი ხნით გაგრძელდა. მაშინ მაკრონმა ჟურნალისტებთან განმარტა, რომ ეს იყო ნდობის გამოხატვა. იაპონიის მინისტრის ხელი ტრამპს კი დაახლოებით, 18 წამი ეჭირა. https://www.youtube.com/watch?v=GWbP8eC-SIw თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ტრამპმა მაკრონს ხელი ჩამოართვა და აღარ გაუშვა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampma-makrons-kheli-chamoartva-da-aghar-gaushva-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-15 01:10:57 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 21:10:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146362 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 338 [max_num_pages] => 113 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5b3b067aac90590266df54145058221b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )