სამხრე კამერებს ექსპერტიზა ჩაუტარდება – მთავარი პროკურორის მოადგილე

"სამხრე კამერების ჩანაწერები არსებობს და იმის თქმა, რომ ჩანაწერი არ არის, ტყუილია," - ამის შესახებ შს მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა ნუცუბიძეზე გასულ კვირას მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით განაცხადა. „როგორც ჩემთვის ცნობილია, ჩანაწერებში ასახულია ცუდად გახდომის მომენტი, უბრალოდ არ ჩანს დაკავების მომენტი. რაც შეეხება ჩანაწერების გასაჯაროებას, ეს გამოძიების საქმეა. ჩანაწერები არსებობს და იმის თქმა, რომ ჩანაწერები არ არის, ტყუილია. ჩვენ თვითონ მაქსიმალურად დაინტერესებული ვართ, რომ რაც შეიძლება მალე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება. მჭიდროდ ვთანამშრომობთ პროკურატურასთან და ყველა ჩანაწერი, რაც კამერას აქვს დაფიქსირებული, მიეწოდა გამოძიებას. თუ რატომ არ ჩანს დაკავების მომენტი, ამიტომ მიმდინარეობს გამოძიება, რათა მან გასცეს პასუხი. მე არ ვიცი გამოძიების შედეგები, თუმცა ჩვენი მხრიდან მაქსიმალური ინფორმაციაა მიწოდებული. სანამ არ გვეცოდინება, თუ რითი გარდაიცვალა ეს ადამიანი, ბრალდებებზე პოლიციის მისამართით ან რაღაც დეტალებზე და შეფასებებზე საუბარი ნაადრევია," - განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. აღნიშნულ საკითხზე განცხადება გაავრცელა პროკლურატურამაც, სადაც აღნიშნულია, რომ პატრულ-ინსპექტორის სამხრე კამერებზე მომხდარი ინციდენტი და დაკავების პროცესი დაფიქსირებული არ არის. შარტავას #43-ში, მშენებარე კორპუსის ტერიტორიაზე ნაპოვნი 16 წლის გოგონას ცხედარი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. "ინტერპრესნიუსის" ცნობით, შარტავას ქუჩის მცხოვრებმა ზაზა უგრეხელიძემ განაცხადა, რომ იგი იცნობს გარდაცვლილის მამას და ოჯახის სხვა წევრებს. უგრეხელიძის თქმით, გარდაცვლილის მამა ყოფილი საბურთალოს ბაზრის ტერიტორიაზე ხილს ყიდის. როგორც მან განაცხადა, მშენებარე კორპუსის დაცვამ გუშინ ტერიტორიაზე მოზარდები შენიშნა და მოუწოდა ტერიტორია დაეტოვებინათ. უგრეხელიძის განმარტებით, ამის შემდეგ მოზარდები ტერიტორიიდან გავიდნენ, თუმცა დილით აღნიშნულ ადგილზე გარდაცვლილის და მოვიდა და სწორედ მან აღმოაჩინა მშენებარე კორპუსის სარდაფში 16 წლის დის ცხედარი. ამასთან, ადგილზე მომუშავე პირები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ტერიტორიაზე ხშირად გარკვეული სექტის წარმომადგენლები იკრიბებოდნენ, რომლებიც „კატებს ატყავებდნენ“. მათივე ინფორმაციით, ერთი შეხედვით, გარდაცვლილს სხეულზე დაზიანებები არ აღენიშნება. თბილისის ზღვაზე ახალგაზრდა მამაკაცი დაიხრჩო. შემთხვევა გუშინ მოხდა. მეგობრები ამბობენ, რომ იგი ზღვაში ნასვამ მდგომარეობაში შევიდა, შორს შეცურა და გამოსვლა ვერ მოახერხა. „ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, რომ გამოძიება 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, დანიშნულია ექსპერტიზა. "სამხრე კამერების ჩანაწერები არსებობს და იმის თქმა, რომ ჩანაწერი არ არის, ტყუილია," - ამის შესახებ შს მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა ნუცუბიძეზე გასულ კვირას მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით განაცხადა. „როგორც ჩემთვის ცნობილია, ჩანაწერებში ასახულია ცუდად გახდომის მომენტი, უბრალოდ არ ჩანს დაკავების მომენტი. რაც შეეხება ჩანაწერების გასაჯაროებას, ეს გამოძიების საქმეა. ჩანაწერები არსებობს და იმის თქმა, რომ ჩანაწერები არ არის, ტყუილია. ჩვენ თვითონ მაქსიმალურად დაინტერესებული ვართ, რომ რაც შეიძლება მალე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება. მჭიდროდ ვთანამშრომობთ პროკურატურასთან და ყველა ჩანაწერი, რაც კამერას აქვს დაფიქსირებული, მიეწოდა გამოძიებას. თუ რატომ არ ჩანს დაკავების მომენტი, ამიტომ მიმდინარეობს გამოძიება, რათა მან გასცეს პასუხი. მე არ ვიცი გამოძიების შედეგები, თუმცა ჩვენი მხრიდან მაქსიმალური ინფორმაციაა მიწოდებული. სანამ არ გვეცოდინება, თუ რითი გარდაიცვალა ეს ადამიანი, ბრალდებებზე პოლიციის მისამართით ან რაღაც დეტალებზე და შეფასებებზე საუბარი ნაადრევია," - განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. აღნიშნულ საკითხზე განცხადება გაავრცელა პროკლურატურამაც, სადაც აღნიშნულია, რომ პატრულ-ინსპექტორის სამხრე კამერებზე მომხდარი ინციდენტი და დაკავების პროცესი დაფიქსირებული არ არის.

[post_title] => სამხრე კამერების ჩანაწერები არსებობს - შს მინისტრის მოადგილე [post_title] => სამხრე კამერების ჩანაწერები არსებობს - შს მინისტრის მოადგილე