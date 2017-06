სამხრეთ კორეის მილიონ ტირაჟიან ჟურნალში ქართულ ღვინოზე საპრომოციო სტატიები დაიბეჭდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ghvino [1] => ghvino [2] => samkhret-korea [3] => samkhret-koreashi-qartuli-ghvino ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135936 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ghvino [1] => ghvino [2] => samkhret-korea [3] => samkhret-koreashi-qartuli-ghvino ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135936 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2035 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-ghvino [1] => ghvino [2] => samkhret-korea [3] => samkhret-koreashi-qartuli-ghvino ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-ghvino [1] => ghvino [2] => samkhret-korea [3] => samkhret-koreashi-qartuli-ghvino ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135936) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5417,2035,5701,16244) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134029 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 12:29:53 [post_date_gmt] => 2017-05-25 08:29:53 [post_content] => ლონდონის საერთაშორისო გამოფენაში „London Wine Fair 2017”, რომელიც 22-24 მაისს საგამოფენო ცენტრ „Kensington Olympia“-ში გაიმართა, ქართული ღვინის მწარმოებელი 17 კომპანია მონაწილეობდა. როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარმა სპეციალისტმა გიორგი სიხარულიძემ აღნიშნა, გამოფენაზე ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი ღვინის პროფესიონალების მხრიდან საკმაოდ დიდი იყო. „აღნიშნული გამოფენა არის ერთი-ერთი წარმატებული გამოფენა დიდ ბრიტანეთში, რომელიც ღვინის ინდუსტრიაში მოღვაწე უამრავ ვიზიტორს იზიდავს. გამოფენას ესწრებიან იმპორტიორები, დისტრიბიუტორები, რესტორნებისა და ბარების მფლობელები, ბლოგერები და მედიის წარმომადგენლები. გამოფენაში მონაწილეობა არის უნიკალური შანსი ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიებისთვის, რომ წარუდგინოს საკუთარი პროდუქცია ევროპელ მომხამარებელს, რაც ხელს უწყობს ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდას და ბაზარზე ლოიალურობის დამკვიდრებას“ - აღნიშნა გიორგი სიხარულიძემ. მისი თქმით, დიდი ბრიტანეთი არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ბაზარი ქართული ღვინისთვის, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტო წლის განმავლობაში სხვადასხვა მარკეტინგულ აქტივობებს ახორციელებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით „London Wine Fair 2017”-ში მონაწილეობას იღებდა შემდეგი 17 ქართული კომპანია: “კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა”, “ქინძმარაული მარანი”, „Georgian Wine Hospitality Investment“, „თბილღვინო“, „CAP-Georgia“, „კახური ღვინის მარანი“, „ასკანელი ძმები“, „შუმი“, „მეღვინეობა ხარება“, „დუგლაძეების ღვინის კომპანია“, „მილდიანი/ წინანდლის ძველი მარანი“, „მათრობელა ღვინოები“, „გიუაანი“, „ვაზიანი კომპანი“, „ტყუპების ღვინის მარანი“, „მარნისკარი“ და „ჯიმშერი“. „London Wine Fair 2017”, წელს უკვე 37-ედ ჩატარდა და მასზე მსოფლიოს 40 ქვეყნის 10 ათასამდე დასახელების ღვინო იყო წარმოდგენილი. ქართული ღვინო ლონდონის საერთაშორისო გამოფენაზე წარადგინეს

ღვინის კომპანია "შატო მუხრანმა" საერთაშორისო კონკურზე International Wine Challenge ოქროს მედალი მოიპოვა. აღნიშნულ კონკურსზე კომპანიამ 6 სახეობის ღვინო წარადგინა და თვითოეულმა მათგანმა მოწონება დაიმსახურა. თუმცა, მათ შორის ყველაზე მაღალი შეფასება და შესაბამისად, ოქროს მედალი მიიღო "შატო მუხრანის" 2013 წლის საფერავმა. დანარჩენი ჯილდოები კი ასე გადანაწილდა: საიდუმლო კოლექცია (წითელი) 2014: ვერცხლი საიდუმლო კოლექცია (თეთრი) 2014: ბრინჯაო სამეფო რეზერვი (წითელი) 2012: ბრინჯაო სამეფო რეზერვი (თეთრი) 2013: ბრინჯაო რქაწითელი სუპერიორი 2015: რეკომენდებული შეგახსენებთ, მსოფლიოს მასშტაბით ღვინის სფეროში უამრავი საერთაშორისო კონკურსი იმართება. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და გავლენიანი სწორედ International Wine Challenge-ია, რომელიც ლონდონში ტარდება. შატო მუხრანის საფერავმა ოქროს მედალი აიღო ამერიკელი პროფესიონალები ქართულ ღვინის ბაზარს ეცნობიან

ამერიკელი ღვინის პროფესიონალების ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც ღვინის იმპორტიორები, სომელიეები და ღვინის მწერლები შედიან, საქართველოს ერთკვირიანი ვიზიტით ეწვია. ჯგუფის ხელმძღვანელია ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი, ამერიკული მარკეტინგული კომპანია ,, Marq Energie"-ის მმართველი ჯული პეტერსონი (Julie Peterson). ტურის ფარგლებში სტუმრებმა მოინახულეს ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიები ქართლში, იმერეთში, გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმში და კახეთში, სადაც გაეცნენ ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიებს, დააგემოვნეს როგორც ევროპული, ასევე ტრადიციული მეთოდებით დამზადებული ღვინოები. როგორც ,, Marq Energie"-ის ხელმძღვანელი აცხადებს, ქართული ღვინის მიმართ ინტერესი ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე მზარდია. „ბევრი ღვინის მწერლისა და სომელიესთვის ეს პირველი ვიზიტი იყო საქართველოში. ჩვენ ვესტუმრეთ დასავლეთ საქართველოს - რაჭას, იმერეთს, ლეჩხუმს, რადგან გვაინტერესებდა რა ხდებოდა იქ ღვინის სფეროში, ვინ არიან მწარმოებლები, რომელი განსხვავებული ყურძნის ჯიშებია, რითი განსხვავდება აღმოსავლეთისგან აქაური ღვინოები. ბოლო სამი დღის მანძილზე დასავლეთ საქართველოში ვიყავით, დღეს ქართლში ვართ და შემდეგი სამი დღე კი კახეთში ვიქნებით. ვიმოგზაურებთ აღმოსავლეთ საქართველოში, რათა შევადაროთ აღმოსავლეთის სტილი და ჯიშების მრავალფეროვნება დასავლეთ საქართველოს ღვინოებთან" - განაცხადა ჯული პეტერსონმა. ჯგუფის შემადგენლობაშია ცნობილი ჟურნალისტი, ჟურნალ „Wine and Spirit"-ის მთავარი კორესპონდენტი, რომელიც ასევე წერს „Los Angeles Times"-ში პატრიკ კომიკსი. „ეს ჩემი პირველი მოგზაურობაა საქართველოში. რამოდენიმე წელია რაც ქართულ ღვინოებს გავეცანი, თუმცა აქ ყოფნა სრულიად განსხვავებული გამოცდილებაა, ბევრად რეალურია და ეს ადგილიც ძალიან ცოცხალია. საუკეთესო რაც შეიძლება ითქვას ხალხზე, ღვინოზე და კულტურაზე ისაა, რომ იგრძნობა რამდენად ნამდვილია ყველაფერი, განსაკუთრებით ღვინოები. რაც უმნეშვნელოვანესია ჩემს მკითხველს გადავცე, რომ ეს ერთ-ერთი უმშვენიერესი ღვინის ქვეყანაა რაც კი ოდესმე მინახავს, მოკრძალებული და ნამდვილი, ღვინოებში იგრძნობა, რომ ისინი უბრალოდ რომელიმე განსაკუთრებული ადგილიდან კი არა, გულიდან მოდიან" - აღნიშნა პატრიკ კომიკსმა (Patrick Comisky). ქართლში ამერიკელი პროფესიონალები სოფელ ჩარდახში მეღვინე იაგო ბიტარიშვილს ესტუმრნენ, რომელიც აცხადებს, რომ მსგავსი ღონისძიებები ხელს უწყობს ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას და შესაბამისად ექსპორტის ზრდას აშშ-ს ბაზარზე. „ბაზრების დივერსიფიკაცია ქართული ღვინისითვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც საუბარია აშშ-ს ბაზარზე, ეს ორმაგად მნიშვნელოვანია, რადგან ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზარია, სადაც აფასებენ ღვინოს, ეს ქვეყანა ღვინის ბაზარზე გარკვეულ წესებსაც ამკვიდრებს. აშშ-ში ექსპოერტის შდეგების მიხედვით წლიდან წლამდე მივიწევთ წინ, თუმცა ამ ქვეყანაში ჩვენი ღვინის პოტენციალი უფრო დიდია და ის ღონისძიებები რომელიც ტარდება აშშ-ში, იქნება ეს გამოფენა, თუ სხვა სახის დეგუსტაციები, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდისთვის ამერიკის ბაზარზე" - აღნიშნა იაგო ბიტარიშვილმა. ტური ორგანიზებული იყო ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ შემდეგი ღვინის მწარმოებლების პროდუქცია: „ამირან ვეფხვაძის მარანი", „არჩილ გუნიავას მარანი", „რამაზ ნიკოლაძის ღვინოები", „პატარიძის საოჯახო მეღვინოება", „როიალ ხვანჭკარა", „უსახელაურის ვენახები", „ზურაბ თოფურიძის საოჯახო მეღვინოება", „მამუკა ჩხეიძის მარანი", „იაგოს ღვინოები", „საღვინარი", „ვიტა ვინია", „შალაურის ღვინის მარანი", „ჭოტიაშვილის ღვინის მარანი", ,,ფაფრის ველი", „მუკადო ვაინსი", „ლუკასი", „თამარ მილორავას ღვინოები", მეღვინეობა ,,ნიკა", „ოქრო ვაინსი", „ხოხბის ცრემლები" და „გიუაანი", ასევე ეწვიენ მექვევრე ზაზა კბილაშვილს. აშშ წარმოადგენს ქართული ღვინის ერთ-ერთ პოტენციურად მზარდ და მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზარს. აშშ-ში აქტიური მარკეტინგული ღონისძიებების განხორციელება [post_title] => ქართული ღვინო ლონდონის საერთაშორისო გამოფენაზე წარადგინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-ghvino-londonis-saertashoriso-gamofenaze-waradgines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 12:29:53 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 08:29:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134029 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 136 [max_num_pages] => 46 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 086718bc4b1cc84671b363343e12db33 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )