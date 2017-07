სამშენებლო კომპანიებს დასრულებული ობიექტების დაზღვევას მოსთხოვენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => irma-qavtaradze [2] => dazghveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145912 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => irma-qavtaradze [2] => dazghveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145912 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 402 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => irma-qavtaradze [2] => dazghveva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => irma-qavtaradze [2] => dazghveva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145912) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11807,4919,402) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145850 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-13 14:12:47 [post_date_gmt] => 2017-07-13 10:12:47 [post_content] => “ვითიბი ბანკის” საზაფხულო აქცია ერთი თვით გაგრძელდა. როგორც ”ფორტუნას” ბანკიდან აცნობეს, საზაფხულო აქციის ფარგლებში შესაძლებელია სესხის აღება დაბალი საპროცენტო განაკვეთით და სამ თვიანი საშეღავათო პერიოდით, რაც გულისხმობს, რომ სესხის გადახდას იწყებთ სამი თვის შემდეგ. ”ამასთან ერთად ყველა მსესხებელს ვითიბი ბანკი საჩუქრად გადასცემს 3 თვის დაზღვევას. საზაფხულო აქციის პირობები ვრცელდება სამომხმარებლო, იპოთეკური, ავტო სესხებით და ექსპრეს განვადებით სარგებლობისას”, - აცხადებენ ”ვითიბი ბანკში”. მათივე ცნობით, აქციის ფარგლებში განახლებული პირობები მოქმედებს სამომხმარებლო სესხებზე, მაქსიმალური თანხა შეადგენს 45000 ლარს, სესხის აღება შესაძლებელია ხუთ წლამდე ვადით. "ჯი პი აი"-ს ექსპერტი, ზაალ გუგუნიშვილი, ამბობს, რომ ისინი თავიდანვე აფრთხილებენ მათ, ვინც მანქანას აზღვევს, როგორ უნდა მოიქცნენ იმისთვის, რომ დაზღვევის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, პრობლემები არ შეექმნათ. მისი თქმით, პირველ რიგში აუცილებელია, შემთხვევის შესახებ სადაზღვეო კომპანიას და საპატრულო პოლიციას აცნობოთ. "ყველა ზარალის რეგულირების პროცესი იწყება შეტყობინებიდან და პირველ რიგში, უნდა დარეკონ ჩვენ ცხელ ხაზზე. ჩვენი ცხელი ხაზი 24-საათიანია და ოპერატორი აუცილებლად უპასუხებს. შემდეგ ხდება გადართვა ზარალების მენეჯერებთან, რომლებიც გასცემენ კონკრეტული შემთხვევის რეკომანდაციებს. როგორც წესი, აუცილებელია საპატრულო პოლიციის გამოძახება და ჩვენი ზარალების მენეჯერიც გადის შემთხვევის ადგილზე, სადაც აფასებს სიტუაციას", – განაცხადა ზაალ გუგუნიშვილმა. მისივე თქმით, ამ პროცედურის შემდეგ წყდება, სად მივიდეს მანქანა ზარალის შესაფასებლად და რა ეტაპებს გაივლის, სანამ ზარალი ანაზღაურდება. როგორც ზაალ გუგენიშვილმა "ფორტუნასთან" განმარტა, ზარალის ანაზღაურება ძირითად შემთხვევაში ძალიან სწრაფად, მაქსიმუმ, 6 დღეში ხდება, თუმცა არსებობს გამონაკლისები. "ეს დამოკიდებულია საპატრულო პოლიციის მასალებზე. თუ შემთხვევის შედეგად დაშავებულია, იღძვრება სისხლის სამართლის საქმე და სანამ გამოძიება არ დაიხურება, ვერ ვანაზღაურებთ ზარალს", – განაცხადა მან. რჩევები იურისტებისგან საადვოკატო ბიურო OK & CG-ის ადვოკატის, ანა გორდეზიანის, განცხადებით, მოქალაქემ მნიშვნელოვანია 2 ფაქტორი გაითვალისწინოს, რათა თავიდან აიცილოს დამატებითი პრობლემები. "პირველი, როცა ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს, ადმინისტაციული სამართალდარღვევის ოქმი ფორმდება, მოქალაქეს შეუძლია, გაასაჩივროს ოქმი და თავი არ ცნოს ბრალეულად. შესაბამისად, სასამართლოში შეგიძლია, იდავოთ აღნიშნულ საკითხზე და იქმნება იმის ალბათობაც, რომ შესაძლოა, ზიანის ანაზღაურება საერთოდ არ მოგიწიოთ", – განაცხადა ანა გორდეზიანმა. მეორე ასევე ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი დგება მაშინ, როდესაც პირი ბრალეულობას ცნობს, მაგრამ ზიანის ოდენობას არ ეთანხმება. "როგორც წესი, თუ მანქანა დაზღვეულია, სადაზღვევო კომპანია თავის კალკულაციას ადგენს, სადაც, უმეტეს შემთხვევაში, გაზრდილი თანხა აქვს მითითებული. სადაზღვევო კომპანია დომინანტური კომპანიებისგან ყიდულობს მანქანის ნაწილებს, რაც საბაზრო ღირებულებას ბევრად აღემატება. გაზრდილი კალკულაცია კი მოთხოვნის სახით ბრალეულ მხარეს წარედგინება იმისათვის, რომ ზიანი აანაზღუროს. ამ შემთხვევისთვის აუცილებელია ალტერნეტიული ექსპეტიზის დასკვნის არსებობა, რაც მოქალაქეს ზედმეტი ხარჯის გაღებისგან დაიცავს", - განაცხადა ანა გორდეზიანმა. ამ შემთხვევაში ინდივიდუალური ესპერტიზა იქნება თქვენი მტკიცებულება იმისა, რომ ზარალის რეალური ღირებულება აანაზღაუროთ. თამთა უთურგაშვილი 