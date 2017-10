სამთავრობო დანაზოგები გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => anazghaureba [2] => danazogi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172878 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => anazghaureba [2] => danazogi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172878 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2140 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => anazghaureba [2] => danazogi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => anazghaureba [2] => danazogi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172878) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2599,20067,2140) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172864 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-09 15:29:35 [post_date_gmt] => 2017-10-09 11:29:35 [post_content] => ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ წარმატებით იქნა შეფასებული ეკონომიკური რეფორმების მიმდინარეობა, რომელთა უმრავლესობა გაწერილია სსფ-ის პროგრამაში. „მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დადებითად აფასებს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელიც წარუდგინეთ პარლამენტს. ჩვენ და სავალუტო ფონდი შევთანხმდით ყველა ძირითად მაკროეკონომიკურ პარამეტრზე. მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კონსერვატიული - 3,5 პროცენტიდან 4.3 პროცენტამდე გაზარდა. მომავალ წელს, სსფ-მა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა კვლავ კონსერვატიული პროგნოზით - 4.2 პროცენტზე დაგეგმა. რაც შეეხება ჩვენს პროგნოზს- ჩვენი პროგნოზით წელს ეკონომიკური ზრდა უფრო მეტი 4,5 პროცენტი იქნება, რის თქმის საშუალებასაც გვაძლევს საბიუჯეტო შემოსავლებისა და მიმდინარე ხარჯების არსებული დინამიკა,“ - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი თქმით, დაჩქარებულმა ეკონომიკურმა ზრდამ საშუალება მოგვცა საბიუჯეტო დეფიციტი 3.6 პროცენტიდან 3.0 პროცენტამდე შეგვემცირებინა პროგრამის ფარგლებში გამოყენებული დეფიციტის განსაზღვრების მიხედვით. „ზოგადად, სავალუტო ფონდი და მთავრობა თანხმდება, რომ 2018 წლის ბიუჯეტი ქვეყანაში სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს მნიშვნელოვნად გაძლიერებისკენ გადადგმული ნაბიჯია“, - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ფინანსთა მინისტრმა მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ისინი მოსახლეობის კეთილდღეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული. ჩვენ შევძელით ახალი, ზრდაზე ორიენტირებული ფისკალური მოდელის შექმნა, რომლის მიზანი ეკონომიკური ზრდა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის გაძლიერებაა, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის პირველი მიმოხილვის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელია საზოგადოებას ჰქონდეს განცდა, რომ მთავრობა სწორ და თანამიმდევრულ ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებს. „პირველი მიმოხილვის წარმატებით დასრულება ადასტურებს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას", - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისივე თქმით, პროგრამა, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს, სრულად ეფუძნება საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმას. „შესაბამისად, ეს არის საქართველოსთვის უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც სავალუტო ფონდი სრულად ეთანხმება ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის რეფორმების პროგრამას და მის ხედვებს ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით", - აღნიშნა ქუმსიშვილმა. მინისტრმა 2018 წლის ბიუჯეტზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის კვლავ რჩება ჩვენი 4- პუნქტიანი გეგმის მხარდამჭერ დოკუმენტად. მისივე განმარტებით, ძირითადი იქნება ის მიმართულებები, რომელიც არის 4- პუნქტიან გეგმაში - ინფრასტრუქტურა, განათლება, ღია მმართველობა და ეკონომიკური მიმართულებები. "ყველა ამ მიმართულებით იზრდება ბიუჯეტი, ყველაზე დიდი ზრდა რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს, ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს განათლების სამინისტროს მიმართულებით, რა თქმა უნდა არ არის გამორჩენილი სოციალური უზრუნველყოფა და დაცვა. ამ მიმართულებითაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს", - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. 