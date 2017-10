სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე შეფასებებს ჩამოაყალიბებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => mshenebloba [2] => gengegma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181078 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => mshenebloba [2] => gengegma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181078 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => mshenebloba [2] => gengegma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => mshenebloba [2] => gengegma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181078) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18672,202,402) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181103 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-27 16:45:04 [post_date_gmt] => 2017-10-27 12:45:04 [post_content] => თბილისის ახლად არჩეული მერი კახა კალაძე მიიჩნევს, რომ რიყეზე მდებარე ამფითეატრის შენობის იმ მდგომარეობაში არსებობა, რომელშიც ახლა არის, შეუძლებელია. აღნიშნული კომენტარი კალაძემ "ინტერპრესნიუსთან" საუბარში გააკეთა, თუმცა იქვე განაცხადა, რომ ჯერ ამფითეატრთან დაკავშირებით კონკრეტული იდეა არ აქვს. "ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგვიანებით მოგახსენებთ, თუ რას განვახორციელებთ. ჯერ იდეა არ გვაქვს. ახლა რა მდგომარეობაშიც არის, ასე გაგრძელება შეუძლებელია. ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია", - განაცხადა კახა კალაძემ. მუსიკისა და დრამის თეატრი რიყის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე "ნაციონალური მოძრაობის" ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, გიგი უგულავას მერობის პერიოდში აშენდა. მუსიკისა და დრამის თეატრი რიყის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე "ნაციონალური მოძრაობის" ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, გიგი უგულავას მერობის პერიოდში აშენდა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არავის ვებრძვით, არც დათოს, არც დათოს კადრებს ან რომელიმე თანამდებობის პირს, - ამის შესახებ თბილისის მერის არჩევნებში გამარჯვებულმა კახა კალაძემ მერიაში მოსალოდნელ შესაძლო ტესტირებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც კალაძემ აღნიშნა, მისთვის მნიშვნელოვანია ირგვლივ პროფესიონალი და კომპეტენტური კადრები ჰყავდეს. მისივე თქმით, მერიაშიც არსებობენ ძლიერი კადრები და ყველას მიეცემა შესაძლებლობა, რომ თავისი თავი წარმოაჩინოს. „აბსოლუტურად ღიად წარიმართება პროცესები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ირგვლივ მყავდეს პროფესიონალი, კომპეტენტური და პატიოსანი ადამიანები.მერიაშიც არსებობს ძლიერი კადრები და, შესაბამისად, ყველას მიეცემა შესაძლებლობა, წარმოაჩინოს თავის თავი, ნიჭი და შესაძლებლობები, რომელსაც თბილისსა და თბილისელებს მოვახმართ", - განაცხადა კახა კალაძემ. კახა კალაძის განცხადებით, მერიაში საინტერესო ცვლილებები იგეგმება, თუმცა ამის შესახებ მოგვიანებით ისაუბრებს. როგორც კალაძე ამბობს, მისი მოადგილეების ვინაობა და მოსალოდნელი რეფორმების შესახებ ინფორმაცია 12 ნოემბრის შემდეგ გახდება ცნობილი. ე.წ. ყვითელი ავტობუსების ჩანაცვლება ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსებით მოხდება. ამის შესახებ თბილისის ახლადარჩეულიმა მერმა, კახა კალაძემ „პალიტრანიუსის" ეთერში განაცხადა. კალაძის განმარტებით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. მისივე თქმით, მძიმე მდგომარეობაა მეტროს სადგურების კუთხით და მათი რეაბილიტაცია განხორციელდება. „ქალაქის ურბანული განვითარება არის პრიორიტეტული მიმართულება, რადგან მასში შედის ეკოლოგიაც, ტრანსპორტის მოწესრიგებაც. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება მოხდება მომდევნო წლების განმავლობაში. ჩვენ გვინდა არსებული ე.წ. ყვითელი ავტობუსების ჩანაცვლება ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსებით. გვინდა მაქსიმალურად კომფორტული და პოპულარული გახდეს მგზავრებისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. დაგეგმილი გვაქვს მეტროს სადგურების რეაბილატაცია და ამ მხრივ ძალიან მძიმე მდგომარეობაა", - აღნიშნა კალაძემ. მისივე თქმით, ეკოლოგიური მდგომარეობა, ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით, არც თუ ისე სახარბიელოა. „შესაბამისად, მცირე და საშუალო სკვერების მოწესრიგება მოხდება, დიდი პარკების რეაბილიტაცია განხორციელდება და ამას ემატება დენდროლოგიური პარკი. მოხდება „მზიურის" პარკის რეაბილიტაცია, რომელსაც 13 ივნისის სტიქიის შემდეგ სერიოზული ზიანი მიადგა. ზოგადად, ჩვენ მოვაწესრიგებთ ქალაქის მწვანე საფარს", - განაცხადა თბილისის ახალმა მერმა. კალაძემ ქალაქში არსებულ ქაოტურ განაშენიანებაზეც ისაუბრა და განმარტა, რომ მისი მერობის პერიოდში არც ერთი სამშენებლო ნებართვა არ გაიცემა სპორტული მოედნების, პარკების, სკვერებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების ხარჯზე. "ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგვიანებით მოგახსენებთ, თუ რას განვახორციელებთ. ჯერ იდეა არ გვაქვს. ახლა რა მდგომარეობაშიც არის, ასე გაგრძელება შეუძლებელია. ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია", - განაცხადა კახა კალაძემ. მუსიკისა და დრამის თეატრი რიყის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე "ნაციონალური მოძრაობის" ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, გიგი უგულავას მერობის პერიოდში აშენდა. 