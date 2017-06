სან-ფრანცისკოში მომხდარი სროლების შედეგად არიან გარდაცვლილები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => srola [1] => sanfrancisko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138743 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => srola [1] => sanfrancisko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138743 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 484 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => srola [1] => sanfrancisko ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => srola [1] => sanfrancisko ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138743) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16519,484) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126540 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 11:24:38 [post_date_gmt] => 2017-05-01 07:24:38 [post_content] => შეიარაღებულმა პირმა აშშ-ში, სან დიეგოს საცურაო აუზთან ცეცხლი გახსნა, შედეგად გარდაიცვალა ერთი ქალი, ექვსი ადამიანი კი დაიჭრა - ინფორმაციას „სიენენი“ ავრცელებს. პოლიციის უფროსის, შელი ზიმერმანის თქმით, თავდამსხმელი, 49 წლის პიტერ სელისი პოლიციამ ადგილზევე მოკლა. საცურაო აუზზე დაბადების დღის აღსანიშნავი წვეულება მიმდინარეობდა, როდესაც სელისმა ცეცხლი გახსნა. რამდენიმე ადამიანს ზედა კიდურების მოტეხილობა აქვს, მათ სხეულის დაზიანება გაქცევისას მიიღეს. დაშავებულების და გარდაცვლილის ვინაობას ზიმერმანი არ ასახელებს, რამდენიმე დაჭრილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. თავდასხმის მოტივი სამართალდამცველებისთვის, ჯერ-ჯერობით, ცნობილი არ არის. 1 მოკლული, ექვსი დაჭრილი - აუზის წვეულების დროს თავდამსხმელმა ცეცხლი გახსნა

საფეხბურთო მატჩის დროს სროლის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. კიდევ ორი დაიჭრა. ტრაგიკული შემთხვევა მექსიკაში მოხდა. აკაპულკოში გამართული მატჩი მას შემდეგ შეწყდა, რაც ადამიანთა ჯგუფი სტადიონზე შევარდა და სროლა ატეხა, რომლის შედეგად სამი კაცი დაიღუპა. პოლიციამ დაადასტურა სამი გარდაცვლილის და ორი დაჭრილის შესახებ ინფორმაცია, თუმცა მომხდარის მოტივზე არაფერი უთქვამს. აკაპულკო გერეროს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია და მექსიკის ერთ-ერთ ყველაზე კრიმინალურ ქალაქად მიიჩნევა. სტადიონზე, მატჩის დროს სამი ადამიანი მოკლეს

საფრანგეთში, გრასეში მდებარე სკოლაში შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს, „ინდეფენდენთის" ცნობით, მომხდარის შედეგად არიან დაშავებულები. პოლიციამ ეჭვმიტანილი უკვე დააკავა. „როიტერსის" წყაროს ინფორმაციით, ორი ადამიანი დაშავდა. ჯერ-ჯერობით, უცნობია, იყო თუ არა მომხდარი ტერორისტული აქტი, პოლიციამ მეორე ეჭვმიტანილის პოვნა ამ დრომდე ვერ შეძლო. საფრანგეთის შს სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამჟამად ქალაქის ყველა სკოლაში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. ინციდენტი სკოლაში მას შემდეგ მოხდა, რაც პარიზში მდებარე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოფისში მიღებული წერილის გახსნის შემდეგ კონვერტი აფეთქდა და ერთი ადამიანი დაშავდა.