სანდრა ბალოკმა ქარიშხალ „ჰარვის“ შედეგად დაზარალებულებს 1 მილიონი დოლარი გადურიცხა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sandra-baloki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158346 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sandra-baloki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158346 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1000 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sandra-baloki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sandra-baloki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158346) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1000) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112639 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-04 10:00:51 [post_date_gmt] => 2017-03-04 06:00:51 [post_content] => ჰოლივუდის მსახიობი კიანუ რივზი თავის კოლეგას სანდრა ბალოკს „სიჩქარეს“ გაგრძელებაში მონაწილეობას სთხოვს. ინსაიდერები ამტკიცებენ, რომ ფილმის სცენარი უკვე დაწერილია და საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე მილიონი და სანდრას თანხმობა, რადგან კიანუ მონაწილეობისთვის მზად არის. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის სანდრა ორი აყვანილი შვილისა და საქმროს მოვლით არის დაკავებული. ვარსკვლავმა კინემატოგრაფიაზე დროებით უარი თქვა. [post_title] => კიანუ რივზი სანდრა ბალოკს „სიჩქარეს“ გაგრძელებაში მონაწილეობას სთხოვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kianu-rivzi-sandra-baloks-sichqares-gagrdzelebashi-monawileobas-stkhovs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-03 20:01:54 [post_modified_gmt] => 2017-03-03 16:01:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112639 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 104223 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-26 14:03:32 [post_date_gmt] => 2017-01-26 10:03:32 [post_content] => ნიუ-იორკში გერი როსის კრიმინალური კომედიის, „ოუშენის რვა მეგობრის“ გადაღებები აქტიურად მიმდინარეობს. პაპარაცებმა გადასაღებ მოედანზე სანდრა ბალოკის, რიანასა და სარა პოლსონის დაფიქსირება მოახერხეს. სამივე მათგანი შავებში იყო გამოწყობილი. ფილმი „ოუშენის 11 მეგობრის“ რიმექის წარმოადგენს, რომელშიც ამჯერად ქალები მონაწილეობენ. სიუჟეტი Met Gala-ს გარშემო ტრიალებს, რომელსაც ყოველწლიურად ჰოლივუდში უამრავი ვარსკვლავი ესწრება. ბალოკის, რიანასა და პოლსონის გარდა ფილმში ქეით ბლანშეტი, ჰელენა ბონემ-კარტერი, დაკოტა ფანინგი, ენ ჰეთევეი, ქეით ჰოლმსი მონაწილეობენ. ეპიზოდებში კი ანა ვინტურის, ჯეიმს კორდენის, კიმ კარდაშიანისა და კეილი და კენდალ ჯენერების ნახვაც იქნება შესაძლებელი. ფილმის პრემიერა 2018 წლის 21 ივლისს გაიმართება. [gallery link="file" ids="104225,104226,104227,104228,104229,104230"] [post_title] => სანდრა ბალოკი, რიანა და სარა პოლსონი „ოუშენის რვა მეგობრის“ გადასაღებ მოედანზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sandra-baloki-riana-da-sara-polsoni-oushenis-rva-megobris-gadasagheb-moedanze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-26 14:03:32 [post_modified_gmt] => 2017-01-26 10:03:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104223 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 83886 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-10-25 14:32:01 [post_date_gmt] => 2016-10-25 10:32:01 [post_content] => სანდრა ბალოკი და ბრაიან რანდალი ფოტოგრაფებმა ამჯერად ნიუ-იორკში დააფიქსირეს. შეყვარებული წყვილი სანდრას შვილებთან, ლუისთან და ლაილასთან ერთად დაბადების დღის აღსანიშნავად ემზადებოდა. 52 წლის სანდრა შეუდარებელი იყო ნაქსოვ სვიტერში და შავ შარვალში. ასევე ცივი ამინდის შესაბამისად იყო გამოწყობილი 42 წლის რანდალიც, რომელსაც ხელში საჩუქრები ეჭირა და მზრუნველი მამის ამპლუას ირგებდა. მოგვიანებით მან 4 წლის ლაილა ხელში აიყვანა, როცა გოგონა სიარულით გადაიღალა. ფოტოებზე დაფარულია ბავშვების სახეები, რადგან გამოცემებს მათი სურათების დაბეჭდვა აკრძალული აქვთ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სანდრა ბალოკმა მუშაობა დაიწყო „ოუშენის თერთმეტი მეგობრის“ სპი-ოფზე. [gallery link="file" columns="4" ids="83899,83900,83901,83902"] [post_title] => სანდრა ბალოკის საყვარელი მამაკაცი მსახიობის შვილებს უვლის (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sandra-balokis-sayvareli-mamakaci-msakhiobis-shvilebs-uvlis-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-25 21:03:26 [post_modified_gmt] => 2016-10-25 17:03:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=83886 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 112639 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-04 10:00:51 [post_date_gmt] => 2017-03-04 06:00:51 [post_content] => ჰოლივუდის მსახიობი კიანუ რივზი თავის კოლეგას სანდრა ბალოკს „სიჩქარეს“ გაგრძელებაში მონაწილეობას სთხოვს. ინსაიდერები ამტკიცებენ, რომ ფილმის სცენარი უკვე დაწერილია და საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე მილიონი და სანდრას თანხმობა, რადგან კიანუ მონაწილეობისთვის მზად არის. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის სანდრა ორი აყვანილი შვილისა და საქმროს მოვლით არის დაკავებული. ვარსკვლავმა კინემატოგრაფიაზე დროებით უარი თქვა. [post_title] => კიანუ რივზი სანდრა ბალოკს „სიჩქარეს“ გაგრძელებაში მონაწილეობას სთხოვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kianu-rivzi-sandra-baloks-sichqares-gagrdzelebashi-monawileobas-stkhovs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-03 20:01:54 [post_modified_gmt] => 2017-03-03 16:01:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112639 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7f5cd63334b93ed69f3fe5f423867fe2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )