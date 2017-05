სანდრო მიკუჩაძემ ახალი სიყვარული უკვე იპოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamuna-museridze [1] => sandro-mikuchadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135328 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamuna-museridze [1] => sandro-mikuchadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135328 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 720 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamuna-museridze [1] => sandro-mikuchadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamuna-museridze [1] => sandro-mikuchadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135328) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3115,720) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130191 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-12 11:13:00 [post_date_gmt] => 2017-05-12 07:13:00 [post_content] => "პროფილის" ახალი გამოშვება გაშვილების პრობლემას დაეთმო. მთავარი სტუმარი გახლდათ ტელესახე და წამყვანი თამუნა მუსერიძე, რომელმაც 32 წლის ასაკში დადასტურებულად გაიგო, რომ ნაშვილებია. მისი გამზრდელი დედის გარდაცვალების შემდეგ ეს ამბავი მეზობელმა უთხრა. როგორც თამუნა ამბობს, მანამდეც ესმოდა ეს ხმები, მაგრამ მის შესახებ იმდენი ჭორი ვრცელდებოდა, რომ არასდროს დაუჯერებია. ამ ამბის გაგების შემდეგ თამუნას ძალიან რთული მდგომარეობა შეექმნა. მაია ასათიანის კითხვაზე, ვინ ედგა გვერდით ასეთ მძიმე დროს, მან უპასუხა, რომ მას მხარდაჭერა მეგობრებმა გაუწიეს. რაც შეეხება მის მეუღლეს, მსახიობ სანდრო მიკუჩაძეს: "სანდრო წავიდა...", აღნიშნა საუბრისას. წამყვანის კითხვაზე, სად წავიდა სანდრო, თამუნას პასუხი იყო, რომ მისი მეუღლე თავის სახლში დაბრუნდა. თამუნას თქმით, თავადაც ხვდებოდა, რომ ძნელი გასაძლები იყო. [video width="720" height="526" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/18366315_1437217753015166_241970138104987648_n.mp4"][/video] თამუნა მუსერიძე „პროფილში" დუმილს დაარღვევს - როგორ აღმოაჩინა, რომ ნაშვილებია!..

როგორც „რუსთავი 2"-ის დილის ეთერში „პროფილის" პროდიუსერმა, ნიკუშა ხაჩიძემ განაცხადა, მათ მეორე გადაცემაში სტუმრად იქნება ტელეწამყვანი, რომელიც ერთ საინტერესო თემაზე დუმილს დაარღვევს. მან ახლახან გაიგო, რომ მისი მშობლები, რომლებმაც ის გაზარდეს, არ აღმოჩნდნენ მისი ბიოლოგიური მშობლები. ის დაკარგულია და რეალურად არც იცის, როდის დაიბადა და არც თავისი რეალური სახელი და გვარი იცის. როგორც „ფორტუნამ" შეიტყო, ეს გახლავთ თამუნა მუსერიძე, რომელიც პირველად, სწორედ „პროფილის" შემდეგ გადაცემაში ისაუბრებს იმის შესახებ, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში აწუხებდა. მან დედის გარდაცვალების შემდეგ გაიგო, რომ ნაშვილებია... თამუნა მუსერიძემ რამდენიმე დღის წინ დადო ფოტო „პროფილის" ჩაწერიდან და აშკარაა, რომ სწორედ ის გახლავთ მეორე გადაცემის სტუმარი. თამუნამ „ფეისბუქ"-სტატუსში აღნიშნა: „ბევრს ეწყინება, ბევრს გაუხარდება, ბევრი გაბრაზდება, ბევრს შევეცოდები.... მაგრამ!!!! დუმილის დარღვევის დრო დადგა... დაელოდეთ. ხუთშაბათი მალე მოვა..." 2017-05-05 "როგორ ვიკლავთ თავს ??? ოდესმე გიფიქრია იმაზე , თუ როგორ შეგიძლია ადამიანის მოკვლა იარაღის , საწამლავის და ფიზიკური მოქმედებების გარეშე ? პასუხი მარტივია . ადამიანის " შიგნიდან " მოკვლა სრულიად შესაძლებელია . ეს შენც შეგიძლია ... მეც ... თითოეულ ჩვენგანს .... ეს საშინელი ფიქრი მაშინ იბადება , როდესაც გიყვარდება . გიყვარდება უსაზღვროდ , უკიდეგანოდ , ფიქრის და საკუთარ თავზე ზრუნვის გარეშე . ამ დროს ადამიანს შენში შემოღწევის შანსს აძლევ . აძლევ იმის უფლებას, რომ სულში გიფათუროს . მაგრამ მომავალზე არ ფიქრობ . შეიძლება სათუთად მოგექცეს და გრძნობას გრძნობითვე უპასუხოს , მაგრამ თუ ასე არ მოხდა , მტკივნეული იქნება ... ძალიან მტკივნეული . სამწუხარო ის არის , რომ ამ დროს საკუთარ თავს ვერ შველი , ფიზიკურად არ გამოგდის , ვერც ახლობლები გეხმარებიან . მოკლედ გამოსავალი არ არის . ან ანალოგიური გრძნობით გპასუხობენ , ან ნელნელა თავის მოკვლას იწყებ . შიგნიდან კვდები მაშინ , როდესაც სულ ტყუილად ელოდები ესემესს , ზარს , კარში გასაღების ხმას . შემდეგი ეტაპი საკუთარი თავის დადანაშაულებაა . იქნებ რამე ეწყინა ? იქნებ მე დავაშავე ? საბოლოოდ მაინც დავიწყებას დაიწყებ . ტირილით , სასმელით , მეგობრებთან ფსევდოგართობით , სიბნელეში მარტო ჯდომით , წოლით , სიჩუმით . მერე კარგად გახდები , მაგრამ ცოტა ხნით ..... მოსვენებას არ მოგცემს იმაზე ფიქრი , რომ გიყვარს , გიყვარს არასწორად . გიყვარს ის , ვინც არ უნდა გიყვარდეს . ზუსტად ამ დროს ხვდები , რომ შინაგანად მკვდარი ხარ . აი ასე იკლავ თავს !!! არასწორად შერჩეული ადამიანის გულისთვის . გკლავს ის გრძნობა , რომელიც სიცოცხლის მიზეზს გაძლევდა . გკლავს ის , ვის გამოც ცოცხლობდი . ორი გზა რჩება : ერთნი ფრენას ირჩევენ . სხვები გულს ნაკუწნაკუწ აწებებენ და ხვდებიან , რომ ეს ყველაფერი ღირდა . " ის " კი არ ღირდა , არამედ ის , რომ თავიდან დაიბადე და რომ ახალი " მე " წინაზე უკეთესი იქნება“ - წერს მუსერიძე. თამუნა მუსერიძე: "მოსვენებას არ მოგცემს იმაზე ფიქრი, რომ გიყვარს არასწორად"

თამუნა მუსერიძე სოციალურ ქსელში ემოციურ პოსტს ავრცელებს. [video width="720" height="526" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/18366315_1437217753015166_241970138104987648_n.mp4"][/video] [post_title] => თამუნა მუსერიძე: "სანდრო წავიდა... შევდიოდი და ბანაობის დროს ვტიროდი..." 2017-02-28