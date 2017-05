“სანრემო ჯუნიორი” ქართველმა გოგონამ მოიგო!

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nato-dumbadze [1] => giga-kukhianidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128306 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nato-dumbadze [1] => giga-kukhianidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128306 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => საბავშვო ევროვიზია საქართველოში ჩატარდება, როგორ გაირკვა კონკურსზე მიწვეული არ არის კომპოზიტორი გიგა კუხიანიძე, რომელიც წლებია საბავშვო ევროვიზიის მუსიკალური ხელმძღვანელია და რომლის დახმარებითაც, საქართველო კონკურსის გამარჯვებული სამჯერ გახდა. „მინდა მადლობა გადავუხადო ჩემს გუნდის წევრებს "ბზიკებისტუდიოს" 10 წლის განმავლობაში თავდაუზოგავი შრომისთვის. ეს ჩვენი ერთობლივი წარმატებაა. ვამაყობ თქვენით. მადლობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროდიუსერებს. "მეომრებს " Natia Uznadze Natia Mshvenieradze Tinatin Berdzenishvili მხარდაჭერისთვის და იმისთვის რომ ყოველთვის გჯეროდათ ჩემი. მადლობა ყველა მონაწილე ბავშვს. მშობლებს მხარში დგომისთვის. მადლობა ჩემს ოჯახს, ჩემს მეუღლეს გამძლეობისთვის, სანდროს ჩემს შვილს, რომელიც 4 წელია დამყვება ევროვიზიაზე და მიმაგრებს მხარს. მადლობა დედაჩემს, რომ მომცა მუსიკალური განათლება და გზა ამ სამყაროსკენ. მადლობა ჩემს ფეისბუქის მეგობრებს. ყველა მახსოვს ვინ როდის მეხმარებოდა პროდუქტის გაპიარებაში, რომელსაც 1 ლაიქი ჭირდებოდა. ასევე მინდა განვაცხადო… მომდის ბევრი წერილი და კითხვები. ვიმუშავებ თუ არაა ევროვიზიაზე. რა თქმა უნდა. ამისთვის 10 წელი ვიშრომე, რომ ჩვენი ქვეყანა საამაყო ყოფილიყო ამ პროექტში და რეკორდსმენიც აღმოჩნდა. მე მზად ვარ გავაგრძელო შემოქმედებითი პროცესი, რომელიც სიამოვნებით უკავშირდება საბავშვო ევროვიზიას და ჩემს ცხოვრებას. ამიტომ ველოდები თუ რა შემოთავაზებას მივიღებ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან და ყველას შეგატყობინებთ. პატივისცემით თქვენი გიგა კუხიანიძე .” [post_title] => გიგა კუხიანიძე: “ველოდები რა შემოთავაზებას მივიღებ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giga-kukhianidze-velodebi-ra-shemotavazebas-mivigheb-sazogadoebrivi-mauwyeblidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-03 16:10:09 [post_modified_gmt] => 2017-02-03 12:10:09 გუშინ რუსულმა პრესამ, ქეთა თოფურიასა და ლევ გეიხმანის ოჯახური იდილიის დარღვევის შესახებ გაავრცელა ინფორმაცია. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ დიდების „ევროვიზიაზე" წარმატებას მიაღწიო? გიგა კუხიანიძე: ისეთი პროდუქტი უნდა შეიქმნას, რომელიც „ევროვიზიაზე" მაყურებლისა და ჟიურის ყურადღების ქვეშ მოექცევა. უნდა დაიწეროს სიმღერა, რომელსაც ერთი მოსმენით დაიმახსოვრებენ. შესაძლოა, კარგი სიმღერა გქონდეს, მაგრამ ადამიანს რამდენიმე მოსმენა დასჭირდეს დასამახსოვრებლად და „ევროვიზიაზე" ამდენი დრო არ გაქვს. სიმღერაა პრინციპში, ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ არტისტიც საინტერესო უნდა იყოს, ისეთი, რომელიც პოზიტივს დაიმსახურებს, ვოკალზე არ მაქვს საუბარი, სიმღერა კარგად უნდა შესრულდეს. შეიძლება, სცენაზე არაფერი ხდებოდეს, მაგრამ არტისტმა და სიმღერამ მოახდინოს ეფექტი, როგორც ეს მაგალითად, უკრაინელმა ჯამალამ შეძლო. ვისაც აქ გაუმარჯვია, ყოველ შემთხვევაში, ბოლო წლებში, ყველა კარგი ვოკალისტი გახლდათ. შენ ისევ არ იღებ მონაწილეობას? მაქვს დიდი სურვილი, მაგრამ ბავშვების „ევროვიზიის“ შემდეგ ძალიან სწრაფად იწყებენ დიდებისთვის მზადებას და მე ემოციებისგან ისეთი დაცლილი ჩამოვდივარ ხოლმე, რომ არაფრის თავი არ მაქვს. ექვსი თვე მაინც მჭირდება მოსამზადებლად, მასალის მოსაგროვებლად. წარუმატებლობას ნამდვილად ვერ გადავიტან!.. ვიცი, რომ მეუღლის, ნინო ძოწენიძის წარდგენა გინდა ამ კონკურსზე... თუკი გადავწყვეტ მონაწილეობას შემდეგ წელს, ნინოს დავუწერ სიმღერას, თუმცა ჯერ არ ვიცი, როგორს. გავითვალისწინებ იმ წლის მუსიკალურ ტენდენციებს.მოდა იცვლება და მეც მოდის შესაბამისად შევქმნი. თავად ნინოს უნდა მონაწილეობა? ნინოს არ უყვარს კონკურსებში მონაწილეობა, მაგრამ როცა დავუწერ სიმღერას და მოსამზადებელ პროცესში ჩაერთვება, ვფიქრობ, მოეწონება და მოუნდება. ჯერჯერობით ეს მხოლოდ ჩემი სურვილია. წარმატებას ვუსურვებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც წელს შიდაშესარჩევ კონკურსში მიიღებს მონაწილეობას. ვფიქრობ, ათეულში გასვლა დიდი წარმატება იქნება, მაგრამ ეს შედეგი ჩვენ მიღწეული გვაქვს და კიდევ უფრო დიდ ნაბიჯებზე უნდა ვიფიქროთ. ნინო მურღულია [post_title] => ვინ უნდა წავიდეს „ევროვიზიაზე“? - რატი დურგლიშვილი, თაკო გაჩეჩილაძე, სალომე ბაკურაძე... 