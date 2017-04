საოცარია,რომ ამ ურთულეს პირობებში არ ტოვებენ საკუთარ სახლ-კარს -პრემიერი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123739 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123739 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123739) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122412 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-13 12:06:44 [post_date_gmt] => 2017-04-13 08:06:44 [post_content] => მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე „ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის 2017-2020 წლების სტრატეგია“ დაამტკიცა, - დოკუმენტი სახელმწიფო მინისტრ ვიქტორ დოლიძისა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით შემუშავდა. დოკუმენტი განსაზღვრავს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხებზე სამთავრობო სტრატეგიული კომუნიკაციის პოლიტიკას როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. 9 აპრილი. 28 წლის წინ, ათობით ქართველმა ახალგაზრდამ, საკუთარი სიცოცხლე მიიტანა მსხვერპლად საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში. ხოლო ორი წლის თავზე, 1991 წლის 31 მარტს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელზეც საქართველოს მოსახლეობამ, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის ჩათვლით, ხმა მისცა საქართველოს დამოუკიდებლობას, რომელიც შემდგომ უკვე 1991 წლის 9 აპრილს, მაშინდელი პარლამენტის გადაწყვეტილებით დადასტურდა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, საქართველო ააშენებს ისეთ მომავალს, რომელზეც ოცნებობდნენ ის ახალგაზრდები, რომლებმაც სიცოცხლე შესწირეს საქართველოს დამოუკიდებლობას. ევროატლანტიკური ოჯახის წევრობა არის განუყოფელი ნაწილი ჩვენი ხედვისა საქართველოს მომავლის და ეს არის ქართველი ხალხისა და საქართველოს სახელმწიფოს სუვერენული გადაწყვეტილება. დიდი იმედი მაქვს, ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად აღსრულდება“, - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა და აღნიშნა, რომ სახალხო დიპლომატიის ფორუმი განუყოფელი ნაწილია იმ ინტეგრაციის პროცესისა, რომელშიც საქართველო იმყოფება. გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, ის, რომ ნატოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმს თბილისი წელს მეორედ მასპინძლობს, კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილებას - ინტეგრაციის პროცესი შეუქცევადი გახადოს. პრემიერის განცხადებით, ეს ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესი უფრო და უფრო ღრმავდება. „ჩვენის მხრივ, ძალისხმევას არ ვიშურებთ, რომ შევინარჩუნოთ ინტეგრაციის პოზიტიური დინამიკა და ეს ურთიერთობები გავხადოთ შინაარსობრივად კიდევ უფრო დატვირთული. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი ამ გზაზე და ხელშესახები შედეგები“, - აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ფორუმის ორგანიზატორებს - ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს და მის აპარატს, ნატოს სახალხო დიპლომატიის განყოფილებასა და საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისს და მის ხელმძღვანელს დღევანდელი ფორუმის ორგანიზებისა და მხარდაჭერისთვის. „ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების საკითხზე მიმდინარეობს საზოგადოებასთან ინტენსიური დიალოგი და მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობა ამ პროცესში, რაც, თავის მხრივ, საზოგადოების მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. საბედნიეროდ, სახალხო დიპლომატიის ფორუმის ფორმატი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ განვიხილოთ ახალი გამოწვევები და სტრატეგიები, ერთმანეთს გავუზიაროთ საუკეთესო პრაქტიკა და შევაჯამოთ შედეგები. დღეს, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები და მასშტაბები, რომელთა წინაშეც დადგა მსოფლიო, ალიანსის წევრებისა და პარტნიორებისგან მოითხოვს სტრატეგიული კომუნიკაციის გაუმჯობესებას. ეს არის ეფექტიანი ბრძოლის საშუალება ევროატლანტიკურ სივრცეში და მის საზღვრებს გარეთ მშვიდობისა და სტაბილურობის დასამყარებლად. ამიტომაც იქცა სტრატეგიული კომუნიკაცია ჩვენი პოლიტიკის განუყოფელ ნაწილად. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ 26-29 მაისს საქართველოში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ტარდება და ამავე ღონისძიებაზე ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი იგეგმება. ჩვენ ამას მივიჩნევთ როგორც ნატოს ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ“, - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილმა ფორუმის მონაწილეებს წარმატებული მუშაობა უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელი გახდება ირგვლივ არსებულ ძალიან სერიოზულ გამოწვევებთან გამკლავება. „მხოლოდ ერთობით და მათ შორის სახალხო დიპლომატიის ძალიან გააქტიურებით შევძლებთ ერთიანი საინფორმაციო სტრატეგიის განხორციელებას, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად“, - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერმა აღნიშნა, რომ სამწუხაროდ, ამინდი ზუსტად ისეთია, როგორც რეგიონში არსებული გამოწვევები, თუმცა იმედი გამოთქვა, რომ ამინდი გაუმჯობესდება და სტუმრები თბილისის ულამაზესი ხედებით მოიხიბლებიან. ორდღიან ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოში იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ტაკან ილდემი. ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობენ დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. "ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამ მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის საყვარელი ადამიანის და ნამდვილი სახალხო არტისტის გივი ბერიკაშვილის გარდაცვალების გამო. გივი ბერიკაშვილმა ქართულ კინოსა და თეატრში დაუვიწყარი სახეები შექმნა. ძალიან დასანანია, რომ თანამედროვე ქართული კულტურის მოღვაწეთა შესანიშნავ პლეადას ღირსეული წარმომადგენელი გამოაკლდა. ბატონი გივის ცხოვრება მთლიანად იყო დაკავშირებული თავის ქვეყანასთან, ხალხთან. ის იყო დიდი პატრიოტი და მოქალაქე. გულწრფელად თანავუგრძნობ ბატონი გივის ოჯახს, ახლობლებს, მთელ საქართველოს ამ დიდი დანაკლისის გამო," - აღნიშნავს გიორგი კვირიკაშვილი. გივი ბერიკაშვილი 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 