საოკუპაციო ხაზთან შეკრებილი ახალგაზრდები “ქართველთა მარშის” მონაწილეებს მიმართავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => e-w-saokupacio-khazi [1] => akhalgazrdebi [2] => bershueti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146315 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => e-w-saokupacio-khazi [1] => akhalgazrdebi [2] => bershueti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146315 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10811 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => e-w-saokupacio-khazi [1] => akhalgazrdebi [2] => bershueti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => e-w-saokupacio-khazi [1] => akhalgazrdebi [2] => bershueti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146315) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12585,16981,10811) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143613 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-04 19:08:17 [post_date_gmt] => 2017-07-04 15:08:17 [post_content] => სოფელ ბერშუეთთან ე.წ. ბორდერიზაციის ქმედებებს ადგილი ივნისში ჰქონდა. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში აცხადებენ. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ აღნიშნულთან დაკავშირებით გააგზავნა პატრული, რათა ადგილზე დაედგინა სიტუაცია. ”ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას შეუძლია დაადასტუროს, რომ ე.წ. ბორდერიზაციის ქმედებებს ადგილი ჰქონდა ივნისის თვეში, მაგრამ არ შეუძლია ახალი მწვანე ბანერების გასულ კვირას დამონტაჟება დაადასტუროს. ადგილზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის დაკვირვების თანახმად, რამდენიმე მწვანე ბანერი ბერშუეთის მახლობლად დამონტაჟებული იყო 2017 წლის 19 ივნისს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მახლობლად, იმ ადგილზე, რომელიც საქართველოს მთავრობის კონტროლის ქვეშ არ იმყოფება. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მწვანე ბანერების დამონტაჟებას არაკანონიერად მიიჩნევს. ნებისმიერი ფორმით ე.წ. ბორდერიზაცია, მათ შორის ბანერების დამონტაჟება, აფერხებს გადაადგილების თავისუფლებას და ფერმერებს ხელს უშლის მიწის დამუშავებაში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია განაგრძობს ე.წ. ბორდერიზაციის ქმედებების მჭიდრო მონიტორინგს. აღნიშნული საკითხი განიხილება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე, რომელიც 2017 წლის 11 ივლისს ერგნეთში გაიმართება”, - ნათქვამია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადებაში. [post_title] => სოფელ ბერშუეთთან ე.წ. ბორდერიზაციის ქმედებებს ადგილი ივნისში ჰქონდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofel-bershuettan-e-w-borderizaciis-qmedebebs-adgili-ivnisshi-hqonda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 19:08:17 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 15:08:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143613 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126381 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-29 17:43:50 [post_date_gmt] => 2017-04-29 13:43:50 [post_content] => სკოლა მთლიანად ჯანსაღი ცხოვრების წესთან უნდა ასოცირდებოდეს, მათ შორის კვების ნაწილშიც - ამის შესახებ განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ განაცხადა. მისი თქმით, სამინისტრო მოუწოდებს სკოლას და ოპერატორებს, რომ არაჯანსაღი საკვები ეტაპობრივად, სკოლის ტერიტორიიდან გაქრეს. ჯეჯელავას განცხადებით, პარალელურად, სკოლებში, ჯანსაღი ცხოვრების შესახებ კამპანიის გატარება დაიწყება. "ბუფეტებში გარე ოპერატორები ოპერირებენ, რომლებიც ამა თუ იმ სკოლის მიმწოდებლები ტენდერის მეშვეობით ხდებიან. ეს არის კომერციული ორგანიზაციები და მათ აქვთ ინტერესი მაქსიმალური მოგება მიიღონ. მათ ინტერესს ხვდება ჩვენი, როგორც მშობლების ინტერესი, რაც ჯანსაღ კვებას შეეხება... ბავშვებს თვითონაც უყვართ ტკბილეული თუ სხვა არაჯანსაღი საკვები და ამის გამო, ბევრ სკოლაში ტკბილეულის, ჩიფსების, ტკბილი თუ გაზიანი წყლების ყიდვა, თავისუფლადაა შესაძლებელი. ჩვენ შევეცდებით, რომ ერთი მხრივ კამპანია გავატაროთ ახალგაზრდებში, მეორე მხრივ კი გარკვეულწილად დავარეგულიროთ ეს პროცესი და არაჯანსაღი საკვები ეტაპობრივად, სკოლის ტერიტორიიდან გაქრეს", - განაცხადა ჯეჯელავამ. სკოლებში არაჯანსაღი პროდუქციის შეტანა კანონით არ განისაზღვრება. განათლების მინისტრის თქმით, ეს საკითხი შესაძლოა, დებულებებით ან ხელშეკრულებებით განისაზღვროს. "ჩვენ შევეცდებით, რომ მომწოდებლებისთვის კვლავ მიმზიდველი იყოს ბუფეტებში ოპერირება და ხელი არ შევუშალოთ, როგორც ბიზნესს. მაგრამ ამავე დროს, მათი ბიზნესი ავაგოთ ჯანსაღ პრინციპებზე", - განმარტა ჯეჯელავამ "იმედთან". მანვე აღნიშნა, რომ ამ საკითხის რეგულაციებზე განათლების სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად მუშაობს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => სკოლის მოსწავლეები ბუფეტში არაჯანსაღ საკვებს ვეღარ შეიძენენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skolis-moswavleebi-bufetshi-arajansagh-sakvebs-veghar-sheidzenen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-29 17:44:36 [post_modified_gmt] => 2017-04-29 13:44:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126381 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 104240 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-26 12:32:11 [post_date_gmt] => 2017-01-26 08:32:11 [post_content] => ქართველი ახალგაზრდების 62%-ს ფინანსურად მშობლები ეხმარებიან. ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, პირადი შემოსავალი უფრო ხელმისაწვდომია თბილისში, სადაც რესპონდენტების 35% აცხადებს, რომ აქვს პირადი შემოსავალი. სხვა ქალაქებში პირადი შემოსავალი აქვს ახალგაზრდების 27%-ს, ხოლო სოფლად ყოველ მეხუთე ახალგაზრდას. ყველაზე მნიშვნელოვანი კავშირი ფინანსურ ავტონომიურობასთან ასაკს ჰქონდა. ასაკის ზრდის პარალელურად, იკლებს მშობლებზე ფინანსური დამოკიდებულების მაჩვენებელიც (14-18 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში რესპონდენტების 96% ფინანსურად დამოკიდებულია მშობლებზე; 19-24 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში - 64%, ხოლო 25-29 წლის ასაკობრივ კატეგორიაში - 35%). ხარჯების დიდი წილი მოდის მიმდინარე კრედიტების დაფარვაზე. ახალგაზრდების 20% იხდის მიმდინარე კრედიტს, რომლის საშუალო თვიური ხარჯი 190 ლარს შეადგენს. ხარჯები განსაკუთრებით მაღალია თბილისის გარდა სხვა ქალაქებში მცხოვრები რესპონდენტებისთვის. სიდიდით მეორე ხარჯი - საშუალოდ 110 ლარი თვეში მოდის მოგზაურობაზე, ხოლო ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის საყიდლად და სიგარეტისთვის ყველა კატეგორიის ხარჯი თვეში საშუალოდ 80 ლარია. ახალგაზრდები გართობაზე თვეში საშუალოდ 60 ლარს ხარჯავენ და ეს ხარჯი მოიცავს, როგორც კულტურულ ღონისძიებებზე დასწრებას, ასევე მეგობრების შეკრებებსაც, ხოლო მათი ყოველდღიური გადაადგილების სატრანსპორტო ხარჯი თვეში დაახლოებით 55 ლარია. სახლის გარეთ კვებას ასევე საგულისხმო წილი აქვს ხარჯებში და თვეში საშუალოდ 42 ლარს შეადგენს. წიგნების შესაძენად, მობილურისა და სილამაზის სალონის ხარჯებისთვის ახალგაზრდები თავიანთი ბიუჯეტის ყველაზე მცირე წილს ხარჯავენ. [post_title] => ახალგაზრდების 62%-ს ფინანსურად მშობლები ეხმარებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhalgazrdebis-62-s-finansurad-mshoblebi-ekhmarebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-26 12:32:11 [post_modified_gmt] => 2017-01-26 08:32:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104240 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143613 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-04 19:08:17 [post_date_gmt] => 2017-07-04 15:08:17 [post_content] => სოფელ ბერშუეთთან ე.წ. ბორდერიზაციის ქმედებებს ადგილი ივნისში ჰქონდა. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში აცხადებენ. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ აღნიშნულთან დაკავშირებით გააგზავნა პატრული, რათა ადგილზე დაედგინა სიტუაცია. ”ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას შეუძლია დაადასტუროს, რომ ე.წ. ბორდერიზაციის ქმედებებს ადგილი ჰქონდა ივნისის თვეში, მაგრამ არ შეუძლია ახალი მწვანე ბანერების გასულ კვირას დამონტაჟება დაადასტუროს. ადგილზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის დაკვირვების თანახმად, რამდენიმე მწვანე ბანერი ბერშუეთის მახლობლად დამონტაჟებული იყო 2017 წლის 19 ივნისს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მახლობლად, იმ ადგილზე, რომელიც საქართველოს მთავრობის კონტროლის ქვეშ არ იმყოფება. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მწვანე ბანერების დამონტაჟებას არაკანონიერად მიიჩნევს. ნებისმიერი ფორმით ე.წ. ბორდერიზაცია, მათ შორის ბანერების დამონტაჟება, აფერხებს გადაადგილების თავისუფლებას და ფერმერებს ხელს უშლის მიწის დამუშავებაში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია განაგრძობს ე.წ. ბორდერიზაციის ქმედებების მჭიდრო მონიტორინგს. აღნიშნული საკითხი განიხილება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე, რომელიც 2017 წლის 11 ივლისს ერგნეთში გაიმართება”, - ნათქვამია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადებაში. [post_title] => სოფელ ბერშუეთთან ე.წ. ბორდერიზაციის ქმედებებს ადგილი ივნისში ჰქონდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofel-bershuettan-e-w-borderizaciis-qmedebebs-adgili-ivnisshi-hqonda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 19:08:17 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 15:08:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143613 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1f5fbe9c59309e222981e0e41af03817 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )