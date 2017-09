საოკუპაციო ხაზთან, სოფელ ჯარიაშენში ხანძარი გაჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gori [2] => saokupacio-khazi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159305 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gori [2] => saokupacio-khazi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159305 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gori [2] => saokupacio-khazi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gori [2] => saokupacio-khazi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159305) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2935,1780,6011) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159138 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-01 15:19:34 [post_date_gmt] => 2017-09-01 11:19:34 [post_content] => მთაწმინდის ფერდობზე გაჩენილი ხანძრის გამო, ფუნიკულიორის სარკინიგზო გზა დროებით დაიკეტა. როგორც ადგილზე აცხადებენ, გადაწყვეტილების მიღება უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე გახდა საჭირო, თუმცა, იქვე აღნიშნავენ, რომ კერები სარკინიგზო გზასთან ახლოს არ არის. ჭონქაძის ქუჩაზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია. ადგილობრივები ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვენ. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განმარტავენ, სამაშველო ოპერაციაში რამდენიმე წუთში შს სამინისტროს ვერტმფრენი ჩაერთვება. [post_title] => ფუნიკულიორის სარკინიგზო გზა დროებით დაიკეტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => funikulioris-sarkinigzo-gza-droebit-daiketa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 15:19:34 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 11:19:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159138 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158973 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-01 11:59:44 [post_date_gmt] => 2017-09-01 07:59:44 [post_content] => მთაწმინდაზე ხანძრის შედეგად დამწვარ 2 ჰექტარ ტერიტორიაზე გამწვანების სამუშაოები ოქტომბრიდან დაიწყება. როგორც თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გოგა წერეთელმა განაცხადა, სპეციალისტების რეკომენდაციაა, აღნიშნულ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ჯიშის, მათ შორის წიწვოვანი და ფოთლოვანი მცენარეები დაირგოს. ხანძრის შედეგად განადგურებული ტერიტორიის გამწვანების ინიციატივა კი კომპანია „მ2 უძრავი ქონება“ გამოთქვა. „მთაწმინდაზე ხანძრის შემდეგ ტერიტორია გეოლოგებმა, ბოტანიკოსებმა და შესაბამისი სპეციალისტების წარმომადგენლებმა შეისწავლეს. გეოლოგიური დასკვნით ტერიტორიის რაიმე ეროზიული საშიშროება არ არსებობს. შესაბამისი დასკვნა გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა დადეს. რაც შეეხება ტერიტორიის გამწვანებას, კომპანია „მ2“-მა შემოგვთავაზა, სპეციალისტებთან ერთად დაიგეგმოს აღნიშნული ტერიტორიის გამწვანება“, - განაცხადა წერეთელმა. მისივე თქმით, კომპანია ნარგავების მოვლის ვალდებულებას 2 წლის განმავლობაში თავის თავზე აიღებს. მთაწმინდაზე ხანძარი 8 აგვისტოს გაჩნდა. ცეცხლი ძნელად მისადგომ ფერდობზე ბალახსა და ხეებს წაეკიდა და დაახლოებით 2 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა. 200-მდე წიწვოვანი ხე დაიწვა. [post_title] => მთაწმინდაზე დამწვარ ტერიტორიას მ2 უძრავი ქონება გაამწვანებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtawmindaze-damwvar-teritorias-m2-udzravi-qoneba-gaamwvanebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 12:00:05 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 08:00:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158973 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158553 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-31 12:28:28 [post_date_gmt] => 2017-08-31 08:28:28 [post_content] => გამომძიებლების 30-კაციანი ჯგუფი ბორჯომის ხეობაში მუშაობას უკვე შეუდგა. შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილის ინფორმაციით, უახლოეს პერიოდში გამომძიებლები აბასთუმნის ტყეშიც დაიწყებენ მუშაობას. “დღეს, გამომძიებლების 30-კაციანი ჯგუფი შეუდგა მუშაობას ბორჯომის ხეობაში, სულ მალე კი აბასთუმანშიც დაიწყებენ მუშაობას. გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს. რაც შეეხება ვერსიებს, განიხილება ყველანაირი ვერსია, მათ შორის, დივერსია და ყველა სხვა გამომწვევი ფაქტორი. ამ ეტაპზე რაიმე კონკრეტული არ შემიძლია გითხრათ”, - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. [post_title] => განიხილება ყველანაირი ვერსია: ბორჯომის ხეობაში გამომძიებლებმა დაიწყეს მუშაობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ganikhileba-yvelanairi-versia-borjomis-kheobashi-gamomdzieblebma-daiwyes-mushaoba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 12:28:28 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 08:28:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158553 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159138 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-01 15:19:34 [post_date_gmt] => 2017-09-01 11:19:34 [post_content] => მთაწმინდის ფერდობზე გაჩენილი ხანძრის გამო, ფუნიკულიორის სარკინიგზო გზა დროებით დაიკეტა. როგორც ადგილზე აცხადებენ, გადაწყვეტილების მიღება უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე გახდა საჭირო, თუმცა, იქვე აღნიშნავენ, რომ კერები სარკინიგზო გზასთან ახლოს არ არის. ჭონქაძის ქუჩაზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია. ადგილობრივები ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვენ. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განმარტავენ, სამაშველო ოპერაციაში რამდენიმე წუთში შს სამინისტროს ვერტმფრენი ჩაერთვება. [post_title] => ფუნიკულიორის სარკინიგზო გზა დროებით დაიკეტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => funikulioris-sarkinigzo-gza-droebit-daiketa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 15:19:34 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 11:19:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159138 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 161 [max_num_pages] => 54 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7883d8ff752a0e669e40a66ce8b410ed [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )