საპარტნიორო ფონდი ლოპოტას განვითარებისთვის 5 მლნ დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" ახალი, 23-ე ბენეფიციარი ჰყავს, რომელიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „აწარმოე საქართველოში" მხარდაჭერით სასტუმროს გაფართოებას შეძლებს. პროგრამის მხარდაჭერით შპს „ელგი" შეძლებს გააფართოვოს სასტუმრო სახელწოდებით „ალაზნის ველი" - 31 ნომრიან სასტუმროს კიდევ 20 ოთახი დაემატება. აღსანიშნავია, რომ გაფართოების შემდგომ, სასტუმროში დამატებით გაიხსნება საცურაო აუზი, საკონფერენციო დარბაზი, ქართული მარანი ქვევრის ღვინით და სადეგუსტაციო დარბაზი. შპს „ელგი" სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტის „უმასპინძლე საქართველოში" ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში აღებული სესხის საპროცენტო განაკვეთის დიდ ნაწილს, სსიპ „აწარმოე საქართველოში" დაფარავს. სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ჯამური ინვესტიცია 800 000 ლარს შეადგენს, ხოლო სასტუმრო, რომლის გახსნა 2018 წლის ბოლოს იგეგმება, პირველ ეტაპზე 45 ადამიანს დაასაქმებს. სასტუმროს მშენებლობა თელავში, ალაზნის გამზირზე, #75-ში მიმდინარეობს. ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით, ახალი სასტუმროების გახსნა ხელს შეუწყობს ტურიზმის სფეროს განვითარებას, ადგილობრივ მოსახლეობას დაასაქმებს და მომხმარებლებისთვის კეთილმოწყობილ გარემოს შექმნის.

სასტუმრო "ალაზნის ველის" გაფართოებისთვის 800 000 ლარის ინვესტიცია გამოიყო

საპარტნიორო ფონდი ახალ ფინანსურ ორგანიზაციას - ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს აფუძნებს. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე ძალაშია. ცვლილება დაზღვევისა და ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონებში შევიდა. ახალი სააგენტო ექსპორტით დაკავებული კერძო კომპანიებისთვის გარანტიების გაცემას და დაზღვევას განახორციელებს. გარანტიები გაიცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ რისკებზე ან ფორსმაჟორულ, ეკონომიკურ, კომერციულ (მათ შორის საკრედიტო) და სავალუტო რისკებზე. ამასთან, გარანტიის და დაზღვევის მოპოვება შეეძლება როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ კრედიტორს. სააგენტოს შესაძლებლობა ექნება, გასცეს კრედიტი, აწარმოოს ფაქტორინგული ოპერაციები, იკისროს თავდებობა, სოლიდარული თავდებობის ჩათვლით. ახალი ფინანსური ორგანიზაცია: რა ფუნქციები ექნება ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს? ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ორგანიზებით, თბილისში აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის 25 წლის იუბილის აღსანიშნავი ფორუმი იმართება. ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრო და მისასალმებელი სიტყვით მიმართა ფორუმის მონაწილეებს. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ამერიკის სტრატეგიულ როლზე ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ამერიკის შეერთებული შტატები გვერდით უდგას საქართველოს. გიორგი კვირიკაშვილმა ვრცლად ისაუბრა აშშ-ის მიერ გაწეულ დახმარებაზე, რამაც სასიცოცხლო როლი შეასრულა საქართველოს განვითარებისთვის და ფორუმის მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია ბოლო 25 წლის მანძილზე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის შესახებ. „ჩვენ ვართ პატარა, მაგრამ სტრატეგიულად განლაგებული ქვეყანა, რომლის მოსახლეობაც შეადგენს თითქმის 4 მილიონს და რომელსაც აქვს უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალი; ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა; ჩვენ გვაქვს თავისუფალი, ღია და გამჭვირვალე ბიზნესგარემოს რწმენა; მსოფლიო ბანკის თანახმად, ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი წამყვანია მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების სიმარტივის კუთხით; ჩვენ აღმოვფხვერით კორუფცია; ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ჩვენ მოვიზიდეთ მილიარდობით დოლარის ოდენობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ხოლო უმუშევრობის დონე დაეცა; მსოფლმხედველობისა და, ზოგადად, საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ჩვენ ვართ თანამედროვე დასავლური სახელმწიფო. ჩვენ გვაქვს მჭიდრო და მტკიცე ურთიერთობები აშშ-თან, ევროკავშირსა და ნატოსთან და ჩვენი მიზანია ახლო მომავალში ამ ორ ორგანიზაციაში შესვლა,"-აღნიშნა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით, საქართველომ გადადგა უდიდესი ნაბიჯები ინსტიტუციური გამჭვირვალობისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცების გზაზე, უზრუნველყო სიტყვის თავისუფლება, შექმნა მსოფლიოში მომხიბვლელი ბიზნესგარემო, გახდა უმნიშვნელოვანესი კვანძი აბრეშუმის გზის გაყოლებაზე. „ჩვენს რეგიონს სჭირდება საქართველო, როგორც ეკონომიკური ცენტრი. ჩვენ ერთმანეთთან ჰარმონიაში მოგვყავს ჩვენი ინფრასტრუქტურა და ნორმატიული ბაზა, რათა ვიქცეთ შავი ზღვის სანაპიროს სამხრეთ ნაწილში ისეთ ადგილად, სადაც ჩქეფს ბიზნესი, სადაც ერთმანეთს ხვდება სავაჭრო და ენერგეტიკული მარშრუტები და სადაც ღირებულებათა ჯაჭვები ერთმანეთთანაა შერწყმული. საქართველო არა მხოლოდ მზად არის, შეასრულოს დერეფნისა და სატრანსპორტო და ენერგეტიკული ცენტრის როლი ჩვენს რთულ რეგიონში, არამედ მას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი იყოს აშშ-ის საყრდენი, სანდო პარტნიორი და ჩვენი საერთო პოლიტიკური, სავაჭრო და უსაფრთხოების ინტერესების ერთგული დამცველი. გარდა უსაფრთხოების სფეროში მზარდი თანამშრომლობისა, ჩვენ კიდევ უფრო უნდა განვამტკიცოთ ეკონომიკური კავშირები ჩვენს ქვეყნებს შორის. დარწმუნებული ვარ, რომ თუკი ჩვენ გავაგრძელებთ მშენებლობას ჩვენი ახლო პოლიტიკური ურთიერთობების მტკიცე საფუძველზე, ძალიან მალე ამერიკასთან ორმხრივმა ვაჭრობამ შეიძლება მილიარდ დოლარსაც გადააჭარბოს,"-აღნიშნა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების განმტკიცებაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა აშშ-ის ელჩებს, რომლებიც საქართველოში 25 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდნენ. ფორუმი - „ბედნიერებისკენ მიმავალ გზაზე" აშშ-ს ელჩმა იან კელიმ გახსნა . დამსწრე საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ფორუმის გახსნას ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩები- რიჩარდ მაილსი, კენეტ იალოვიცი და უილიამ კორტნი, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრები, ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. "ამერიკასთან ორმხრივმა ვაჭ 