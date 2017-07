საპატრიარქო: “აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ძალისხმევის გააქტიურება”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-sapatriarqo [1] => mcocavi-okupacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144477 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-sapatriarqo [1] => mcocavi-okupacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144477 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1049 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-sapatriarqo [1] => mcocavi-okupacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-sapatriarqo [1] => mcocavi-okupacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144477) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4762,1049) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144475 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-07 18:13:34 [post_date_gmt] => 2017-07-07 14:13:34 [post_content] => საქართველოში აშშ-ს ელჩი იან კელის განცხადებით, საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ნებისმიერი ცვლილება მიუღებელია. ასე მან რუსეთის მიერ საქართველოში ე.წ. საზღვრის 500 მეტრით გადმოწევასთან დკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ”ნებისმიერი ცვლილება, საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრებისა, არის მიუღებელი და არ ვიღებთ ამას. რაც შეეხება თავად ამ საკითხს, ევროკავშირის მისია აწარმოებს მონიტორინგს და ამ საკითხში მას ჰყავს ექსპერტები. მე კიდევ ერთხელ და ყოველდღიურად გავიმეორებ, რომ ჩვენ ვუჭერთ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ეს ასე იყო, არის და იქნება მომავალში”, - განაცხადა ელჩმა. მსახიობი დავით ქაცარავა მოუწოდებს საქართველოს მოსახლეობას, მცოცავი ოკუპაცია არა მხოლოდ „ფეისბუქით", არამედ რეალურადაც გააპროტესტონ. ქაცარავა სოციალურ ქსელში წერს, რომ ის მზად არის, „ოკუპანტებს გზაზე გადაეღობოს". „მორჩა ფეისბუკში მხოლოდ განრისხებული პოსტების წერა, ორთქლის გამოშვება და იმ შეგრძნებით დაძინება რომ ვალი მოვიხადეთ პოსტის დაწერით სამშობლოს წინაშე! მე გავარღვიე ეს წრე და გადავწყვიტე ოკუპანტებს გზაზე გადავეღობო!!!!არა ერთხელ, ერთჯერადად, არამედ აწი ყოველთვის და ცხოვრების ბოლომდე!!! მე დავიღალე იმ შეგრძნებით, რომ დამარცხებული და სულიერად დაუძლურებული ერის შვილი ვარ, დავიღალე იმ შეგრძნებით, რომ ჩვენი წინაპრები სირცხვილისგან საფლავებში ადგილს ვერ პოულობენ!!!! მე მინდა ადუღდეს სისხლი ჩვენს ძარღვებში და გაიღვიძოს ქართულმა მენრძოლმა სულმა, მინდა დავიბრუნოთ ძველი ღირსება! დროა დავდგეთ ერთად და ვაჩვენოთ გარეშე მტრებს რომ ჩვენი ღირსეული წინაპრების ღირსეული შთამომავლები ვართ!!!! ვიცი რომ რთული გზაა, ვიცი რომ უამრავი წინაღობა შეგვხვდება ამ გზაზე, მაგრამ აღარ შეიძლება მეტი მოთმენა, მეტი ლოდინი!!! ძალა ერთობაშია და თუ ერთად დავდგებით, დავახევინებთ რუსს და სხვათა უკან!!!!მე დავდგები საოკუპაციო ხაზზე და აღარ გავატარებ ოკუპანტს!!!!!გუშინ დარჭობილი საოკუპაციო ბოძი უკანასკნელი უნდა იყოს და აწი მხოლოდ უკან უნდა დავახევინოთ მტერს!!!!!! მე ვიწყებ ბრძოლას და არა ფეისბუკ სივრცეში, მე პირისპირ დავდგები ჩვენ მტერთან და თუნდაც საკუთარი სიცოცხლის ხარჯზე არ გადავადგმევინებ ნაბიჯს წინ!!!!! აგორდება ეს ზვავი და მხოლოდ ერთი თხოვნა მექნება ჩვენ სახელმწიფოსთან – არ შეგვიშალოთ ხელი, არ შეეცადოთ ჩვენი გაჩერება, ეს ჩვენი სამშობლოა და მოგვეცით საშუალება აწი ჩვენ დავიცვათ საქართველო!!!!!!!რაც თქვენ ვერ გააკეთეთ, იქნებ ჩვენ გამოგვივიდეს!!!!ყვირის ქართველი გმირების დაღვრილი სისხლი აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში!!!! ვინც ჩათვლის რომ მისი ცხოვრების მისიაა სამშობლოს დახსნა მტრის ხელიდან, კეთილი იყოს მისი ამ წმინდა ომში ჩაბმა!!!!მხოლოდ იცოდეთ – ეს ომი არ დამთავრდება არც ხვალ და არც ზეგ, არც ერთ წელიწადში და ორში.... მაგრამ ეს ომი აუცილებლად ჩვენი გამარჯვებით დასრულდება და ამის მწამს მთელი სულით და გულით!" - წერს დავით ქაცარავა. "მორჩა მხოლოდ განრისხებული პოსტების წერა,გადავწყვიტე ოკუპანტებს გზაზე გადავეღობო!" საქართველოს მთავრობა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მტკიცე პოლიტიკას აწარმოებს, - ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ჟურნალისტებს განუცხდა. მინისტრის თქმით, არასდროს საქართველოს საკითხი არ ყოფილა ასე აქტუალური საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, როგორც დღეს და არასდროს რუსეთის პასუხისმგებლობა არ დამდგარა ასე მკაცრად, ყველა ფორმატში. "ეს პოლიტიკა უკავშირდება ჩვენი ტერიტორიის გამთლიანებას, დეოკუპაციას და კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებას და ამ პოლიტიკას ვახორციელებთ ბევრად უფრო წარმატებით, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც ჩავიდნენ საოკუპაციო ხაზვე და როდესაც თვითონ ახორციელებდნენ ამ პოლიტიკას, ხელი შეუწყვეს ამ პროცესის წარუმატებლობას",- განაცხადა ჯანელიძემ. მიხეილ ჯანელიძე: "საქართველოს მთავრობა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მტკიცე პოლიტიკას აწარმოებს" იან კელი: "საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ნებისმიერი ცვლილება მიუღებელია"

საქართველოში აშშ-ს ელჩი იან კელის განცხადებით, საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ნებისმიერი ცვლილება მიუღებელია. ასე მან რუსეთის მიერ საქართველოში ე.წ. საზღვრის 500 მეტრით გადმოწევასთან დკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. "ნებისმიერი ცვლილება, საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრებისა, არის მიუღებელი და არ ვიღებთ ამას. რაც შეეხება თავად ამ საკითხს, ევროკავშირის მისია აწარმოებს მონიტორინგს და ამ საკითხში მას ჰყავს ექსპერტები. მე კიდევ ერთხელ და ყოველდღიურად გავიმეორებ, რომ ჩვენ ვუჭერთ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ეს ასე იყო, არის და იქნება მომავალში", - განაცხადა ელჩმა.