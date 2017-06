საპატრიარქო განცხადებას ავრცელებს: “იმედს ვიტოვებთ მსგავსი ფაქტი მომავალში აღარ განმეორდება”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => ilia-meore [2] => cianidis-saqme [3] => sapatriaqro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141402 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriarqi [1] => ilia-meore [2] => cianidis-saqme [3] => sapatriaqro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141402 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] გამოგზავნილ კიდევ ერთ წერილში დეკანოზი გიორგი მამალაძე ე.წ. ციანიდის საქმის მთავარ სცენარისტად, უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეს, იოსებ გოგაშვილს ასახელებს. სოსო გოგაშვილი, ჟურნალისტებს და მთავარ შეკითხვებს გაურბის. ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი, მეუფე პეტრე, „კურიერთან“ ე.წ. ციანიდის საქმის მთავარ მოქმედ პირებს იხსენებს და დარწმუნებულია, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე საპატრიარქოს კონკრეტული წარმომადგენლების და სპეცსამსახურების ერთობლივი სპეცოპერაციის მსხვერპლია. მატროსოვის ციხიდან გამოგზავნილი წერილის მთავარმა ადრესატმა და პროკურატურის ოქროს მოწმემ, ირაკლი მამალაძემ სასამართლოს ჩვენება უკვე მისცა. დაკავებული დეკანოზის საქმის განხილვა ორშაბათს გაგრძელდება. წყარო: რუსთავი 2 [post_title] => სკანდალური წერილი: პატიმარი ე.წ. ციანიდის საქმის ოქროს მოწმის სპეცსამსახურებთან კავშირზე წერს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => თავისუფალი თხრობა და არ მისცემოდა მას საშუალება, სრულყოფილად გადმოეცა ფაქტები“ - განაცხადა წიკლაურმა. ადვოკატის ეკა ლომიძის თქმით, პროკურატურა ცდილობს ის ინფორმაცია მიიღონ მოწმისგან, რაც მათთვის ხელსაყრელია. “არის მცდელობა პროკურატურის მხრიდან, რომ მიმანიშნებელი კითხვები დასვან და ის ინფორმაცია მიიღონ მისგან, რაც მათთვის ხელსაყრელია. დაცვის მხარე ყველა იმ მტკიცებულებიდან თუ ჩვენებიდან გამომდინარე დაუსვამს შეკითხვებს და ეცდება, გამოავლინოს და დაადასტუროს, რომ გიორგი მამალაძე არის სრულიად უდანაშაულო“ - აღნიშნა ეკა ლომიძემ. მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე ჯარჯი წიკლაურის განცხადებით, დაკითხულმა მთავარმა მოწმემ, დაადასტურა, რომ გიორგი მამალაძეს ციანიდი ადამიანის მკვლელობისთვის უნდოდა.ადვოკატის ეკა ლომიძის თქმით, პროკურატურა ცდილობს ის ინფორმაცია მიიღონ მოწმისგან, რაც მათთვის ხელსაყრელია. დაკავებული დეკანოზის პროცესი ისევ დახურულ რეჟიმში გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ პროცესის დაწყებამდე, საქართველოს საპატრიარქომ, გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრების და პატრიარქის შეხვედრის აუდიოჩანაწერიც გაასაჯაროვა. "მთავარმა მოწმემ დაადასტურა, რომ გიორგი მამალაძეს ციანიდი უნდოდა ადამიანის მკვლელობისთვის" 