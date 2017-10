საპატრიარქო: სომეხთა სამოციქულო ეკლესია ადასტურებს, რომ კუმურდოს ტაძარი ქართულია – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eklesiis-restavracia [1] => incidenti-kumurdoshi [2] => sapatriarqos-ganckhadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171721 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eklesiis-restavracia [1] => incidenti-kumurdoshi [2] => sapatriarqos-ganckhadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171721 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19779 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eklesiis-restavracia [1] => incidenti-kumurdoshi [2] => sapatriarqos-ganckhadeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eklesiis-restavracia [1] => incidenti-kumurdoshi [2] => sapatriarqos-ganckhadeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171721) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19779,19951,19952) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171228 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-04 20:50:07 [post_date_gmt] => 2017-10-04 16:50:07 [post_content] => საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო კუმურდოს საეპისკოპოსო ტაძრის რესტავრაციის პროცესს აგრძელებს. ინფორმაციას უწყება Facebook-ზე ავრცელებს. https://www.facebook.com/georgianheritage/photos/a.115611781849867.20358.112117398865972/1438871579523874/?type=3&theater 2015 წლიდან დაწყებული არქეოლოგიური კვლევის სამუშაოები, რომელიც დღემდე მიმდინარეობს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაციის პროცესის დასრულების შემდეგაც გაგრძელდება. სააგენტოს ცნობით, ისტორიული შრეების 2-წლიანმა შესწავლამ, რომლის შედეგადაც ტაძრის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური არტეფაქტები გამოვლინდა, კუმურდოს ეკლესიის სარეაბილიტაციო პროექტის პირველადი ვარიანტი შეცვალა და ის ხელახლა დაკორექტირდა. ამჟამად, დამტკიცებული პროექტის საფუძველზე, ტაძრის კომპლექსური რესტავრაცია, რაც შინაარსობრივად გუმბათისა და დასავლეთის ფერდის მინაშენის აღდგენასაც მოიცავს, მაქსიმალურად იქნება მისადაგებული მის ავთენტურ ფორმასთან. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ძირითადი ეტაპის განხორციელებას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო მომავალი წლიდან დაიწყებს. ამ დროისთვის კი არქიტექტორ რესტავრატორთა ჯგუფი კუმურდოს ტაძრის ყველაზე კრიტიკულ უბნებს ამაგრებენ. სააგენტოს ცნობით, ტაძრის ტერიტორიაზე აღმოჩენილ ძვლებს, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულ და დახვრეტილ მოქალაქეებს ეკუთვნით, ტაძრის გალავნის მიღმა მოწყობილ სპეციალურ სამარხში დაასვენებენ. "ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, რომ აქ ქვაჯვარი არ დაიდგმება. მოიძებნება სპეციალური ადგილი, სადაც შეძლებენ ჯვრის დადგმას. ჩვენ ვრჩებით აქ და ვაკვირდებით სარესტავრაციო სამუშაოებს",- განაცხადა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, რომელიც ამ წუთებში ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდება. შეგახსენებთ, ეკლესიის ეზოში ადგილობრივმა ეთნოკურმა სომეხმა მოსახლეობამ წინაპართა ძვლების საფლავზე, ქვაჯვარის დადგმა გადაწყვიტა, რასაც პოლიციასთან დაპირისპირება მოჰყვა,მოგვიანებით, სოფელში შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩავიდა . გიორგი მღებრიშვილის მოსახლეობასთან შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, ეკლესიის ტეროტორიაზე ჯვრების დადგმის საკითხს სასულიერო პირები შეისწავლიან. ახალქალაქში, სოფელ კუმურდოში მომხდარი დაპირისპირების შესახებ რამდენიმე დეტალი გახდა ცნობილი. ადგილობრივი სომეხი ეროვნების მოსახლეობა ტაძრის რესტავრაციას ეწინააღმდეგება. ქვაჯვრების დადგმის მიზნით, კი მათ მე-10 საუკუნის ტაძრის ეზოში შესვლა სცადეს და პოლიციას ქვები ესროლეს. სპეცრაზმთან დაპირისპირების დროს სოფლის ორი მცხოვრები დააკავეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის და მოსახლოების შეხვედრის შემდეგ გადაწყდა, რომ დაკავებულ ორ ადგილობრივს გაათავისუფლებენ, ეკლესიის ტეროტორიაზე ჯვრების დადგმის საკითხს კი სასულიერო პირები შეისწავლიან. 