საპატრულო პოლიციას ახალი დირექტორი ჰყავს

თბილისში აზერბაიჯანელი აქტივისტი და ჟურნალისტი, აფგან მუხთარლი გაუჩინარდა. მისი გაუჩინარების თაობაზე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლმა პრესკონფერენცია გამართა, სადაც განაცხადეს, რომ ცნობა ჟურნალისტის გაუჩინარების შესახებ შსს-ს უკვე მიაწოდეს. მისი ოჯახის წევრები საქმის დროულად გამოძიებას და იმ ადამიანების დასჯას ითხოვენ, რომლებმაც აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს საქართველოში თავისუფლად ყოფნის საშუალება წაართვეს. როგორც ცნობილია, ბოლოს ჟურნალისტი 29 მაისს, დაახლოებით 19:00 საათზე ნახეს თბილისში. ის დაემშვიდობა თავის მეგობარს, ვისაც ბარათაშვილის ქუჩაზე მდებარე კაფეში შეხვდა, დაურეკა მეუღლეს და უთხრა რომ მალე მივიდოდა სახლში. თუმცა, ამის შემდეგ ის აღარავის უნახავს და მობილური გამორთული აქვს. როგორც მისი მეუღლე, ლეილა მუსტაფაიევა და მისი მეგობარი დაშგინ აღალარლი იუწყებიან, ბოლო პერიოდში, აფგან მუხთარლის უცნობი პირები, სავარაუდოდ აზერბაიჯანელები, უთვალთვალებდნენ. ამის შესახებ თავად აფგან მუხთარლმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა. აფგან მუხთარლი აზერბაიჯანიდან დევნილი საგამოძიებო ჟურნალისტი და აქტივისტია, რომელიც ღიად გამოხატავდა აზერბაიჯანელი მთავრობის წინააღმდეგ მოსაზრებებს. 2015 წლის იანვრიდან ის საქართველოში ცხოვრობს, მის მეუღლესა და ქალიშვილთან ერთად, აფგანი თავისუფალ ჟურნალისტად მუშაობს. თბილისში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი გაუჩინარდა

საპატრულო პოლიციის უფროსის გოგა რაზმაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ შსს-ში, ჯერ-ჯერობით, კომენტარს არ აკეთებენ. „პრაიმტამის" ინფორმაციით, რაზმაძის გათავისუფლების შესახებ ბრძანებას შს მინისტრმა ხელი უკვე მოაწერა. გადადგომის მიზეზად გორში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევა სახელდება, რომელსაც 21 წლის ახალგაზრდის სიცოცხლე ემსხვერპლა. გორთან, სწრაფი სიჩქარით მიმავალ ავტომობილს, რომელიც პატრულის მოთხოვნას არ დაემორჩილა, გზა სატვირთო ავტომობილით გადაუკეტეს, რა დროსაც მძღოლმა ავტომობილის დროული გაჩერება ვეღარ შეძლო და სატვირთოს დაეჯახა. შედეგად 21 წლის ახალგაზრდა გარდაიცვალა, რომელიც საქართველოს პარლამენტის წევრის ვაჟი გახლდათ. „პრაიმტაიმის" ინფორმაციით, მომხდარზე სამსახურეობრივი პასუხისმგებლობა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსსაც დაეკისრა და სწორედ ამ მიზეზით, გოგა რაზმაძე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში რაზმაძის გათავისუფლების შესახებ კომენტარი ჯერჯერობით არ კეთდება. გოგა რაზმაძე საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსად 2015 წლის აგვისტოში დაინიშნა, მან ამ თანამდებობაზე დავით ცინარიძე შეცვალა. მოხსნა თუ არა მინისტრმა ბექა ხახუბიას დაღუპვის გამო საპატრულო პოლიციის უფროსი

ხვალ და ზეგ თბილისში საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე ქუჩაზე შეიზღუდება. შსს-ს ინფორმაციით, შეზღუდვები პოლიციელის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს უკავშირდება. უწყების ცნობით, საზეიმო ღონისძიებასთან დაკავშირებით, თბილისში, მიტროფანე ლაღიძისა და ნოე რამიშვილის ქუჩებზე, ასევე, კახეთის გზატკეცილზე - ე.წ. ჯავახეთის ხიდებიდან მეტროსადგურ „სამგორამდე", ავტომანქანების გადაადგილება აიკრძალება: 30 მაისს, 15:00 საათიდან 18:00 საათამდე; 31 მაისს, 09:00 საათიდან 14:00 საათამდე, ღონისძიების დასრულებამდე. 30 და 31 მაისს თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე მანქანით ვერ გადაადგილდებით 