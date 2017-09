საპენსიო რეფორმა 2018 წლიდან ამოქმედდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159781 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159781 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2650 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159781) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2650) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122523 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-13 14:32:59 [post_date_gmt] => 2017-04-13 10:32:59 [post_content] => საპენსიო რეფორმის საჯარო განხილვა აპრილის ბოლოდან დაიწყება– ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, რეფორმის კონცეფცია უკვე შემუშავებულია. "აპრილის ბოლოს დაიწყება საჯარო განხილვები. საპენსიო რეფორმებზე შემუშავებული გვაქვს სპეციალური კონცეფცია და საჯარო განხილვებზე, სწორედ ამ კონცეფციაზე ვისაუბრებთ", – განაცხადა ქუმსიშვილმა. ფინანსთა მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილ თანხაზეც ისაუბრა. მისი თქმით ეს თანხა ხელს შეუყწყობს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. მისი თქმით, ბოლო სამი წლის წლის განმავლობაში, ქვეყანას ექნება ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერი პროგრამა. "ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობის მიერ შემუშავებული 4 პუნქტიანი პროგრამის სივრცითი განვითარების ნაწილით – რომელიც რეგიონების თანაბარ განვითარებას გულისხმობს, სწორედ 2500 პროექტი განხორციელდება", – განაცხადა ქუმსიშვილმა. ფინანსთა მინისტრმა დღეს მთავრობის სხდომაზე, ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის შესრულების ანგარიშიც წარმოადგინა და განაცხადა, რომ წინა წელთან შედარებით ბიუჯეტში 300 მილიონ ლარზე მეტი თანხაა შესული. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს $285.3 მილიონი აშშ დოლარის პროგრამა დაუმტკიცა „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის“ ფარგლებში. პროგრამის დამტკიცებისთანავე საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი ხდება 30 მილიონი ესდეერი (დაახლოებით $40.7 მილიონი აშშ დოლარი). პროგრამა ხელს შეუწყობს ქვეყნის ამბიციურ სტრუქტურულ რეფორმებს სწრაფი და მეტად ინკლუზიური ზრდის მიღწევაში: განათლების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, საჯარო მმართველობის გაუმჯობესებით. ფისკალური კონსოლიდაცია საშუალოვადიან პერიოდში ემსახურება სახელმწიფო ვალის შენარჩუნებას არსებულ დონეზე და ხარჯების მიმართვას ინფრასტრუქტურულ გამოწვევებზე. "მომავალ წელს ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ დავიწყოთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემა. სამწუხაროდ, ჩვენ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ამ მიმართულებით დიდი დრო დავკარგეთ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ, რათა შეგვემუშავებინა მოდელი მსოფლიო სტანდარტების დახმარებით და დღეს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ საპენსიო სისტემის დანერგვისთვის", - აღნიშნა პრემიერმა. "აპრილის ბოლოს დაიწყება საჯარო განხილვები. საპენსიო რეფორმებზე შემუშავებული გვაქვს სპეციალური კონცეფცია და საჯარო განხილვებზე, სწორედ ამ კონცეფციაზე ვისაუბრებთ", – განაცხადა ქუმსიშვილმა. ფინანსთა მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილ თანხაზეც ისაუბრა. მისი თქმით ეს თანხა ხელს შეუყწყობს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. მისი თქმით, ბოლო სამი წლის წლის განმავლობაში, ქვეყანას ექნება ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერი პროგრამა. "ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობის მიერ შემუშავებული 4 პუნქტიანი პროგრამის სივრცითი განვითარების ნაწილით – რომელიც რეგიონების თანაბარ განვითარებას გულისხმობს, სწორედ 2500 პროექტი განხორციელდება", – განაცხადა ქუმსიშვილმა. ფინანსთა მინისტრმა დღეს მთავრობის სხდომაზე, ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის შესრულების ანგარიშიც წარმოადგინა და განაცხადა, რომ წინა წელთან შედარებით ბიუჯეტში 300 მილიონ ლარზე მეტი თანხაა შესული. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს $285.3 მილიონი აშშ დოლარის პროგრამა დაუმტკიცა „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის“ ფარგლებში. პროგრამის დამტკიცებისთანავე საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი ხდება 30 მილიონი ესდეერი (დაახლოებით $40.7 მილიონი აშშ დოლარი). პროგრამა ხელს შეუწყობს ქვეყნის ამბიციურ სტრუქტურულ რეფორმებს სწრაფი და მეტად ინკლუზიური ზრდის მიღწევაში: განათლების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, საჯარო მმართველობის გაუმჯობესებით. ფისკალური კონსოლიდაცია საშუალოვადიან პერიოდში ემსახურება სახელმწიფო ვალის შენარჩუნებას არსებულ დონეზე და ხარჯების მიმართვას ინფრასტრუქტურულ გამოწვევებზე. 