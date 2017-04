საპენსიო რეფორმ განხილვა აპრილის ბოლოს დაიწყება – კონცეფცია შემუშავებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sapensio-reforma [2] => akhali-ambebi [3] => saertashoriso-savaluto-fondi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122523 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sapensio-reforma [2] => akhali-ambebi [3] => saertashoriso-savaluto-fondi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122523 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sapensio-reforma [2] => akhali-ambebi [3] => saertashoriso-savaluto-fondi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sapensio-reforma [2] => akhali-ambebi [3] => saertashoriso-savaluto-fondi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122523) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,401,14526,2650) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122487 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-13 13:09:33 [post_date_gmt] => 2017-04-13 09:09:33 [post_content] => აჭარის ტურისტული შესაძლებლობების რეკლამირება საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე გრძელდება. ამჟამად, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონი კატოვიცეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე "Katowice International Fair - GLOB 2017" წარადგინა. აჭარის სტენდთან პოლონელი ვიზიტორები რეგიონის ტურისტული პროდუქტების შესახებ მომზადებულ სარეკლამო-საინფორმაციო მასალებს გაეცნენ და დეტალური ინფორმაცია მიიღეს აჭარაში მოგზაურობის შესაძლებლობების შესახებ. გამოფენაში დეპარტამენტი სილეზიის სავოევოდოს სპეციალური მოწვევით იმყოფებოდა. გამოფენის ფარგლებში დეპარტამენტის წარმომადგენლები სამომავლო თანამშრომლობის დაგეგმვის მიზნით შეხვდნენ პოლონეთის ტურიზმის პალატის თავმჯდომარესა და პალატის სხვა წარმომადგენლებს, რომლებიც სილეზიის სავოევოდოსა და აჭარის რეგიონს შორის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავებით არიან დაინტერესებულები. ისინი ასევე შეხვდნენ ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებსაც, რომლებიც საქართველო-პოლონეთის მიმართულებაზე გეგმავენ მუშაობას. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტისთვის პოლონეთი აქტიური ტურისტული ბაზარია, სადაც სარეკლამო კამპანები 2013 წლიდან ხორციელდება. წლის განმავლობაში დეპარტამენტის წარმომადგენლები აჭარას პოლონეთის სამ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე უწევენ პოპულარიზაციას. გასულ წელს, რეგიონს პოლონეთიდან 11 975 ტურისტი სტუმრობდა. აჭარა კატოვიცეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე წარადგინეს

შპს „ჩვენი ოფისი" თბილისში, ქვემო ალექსეევკას დასახლებაში, ემულსიის მწარმოებელ ქარხანას გახსნის, სადაც პირველ ეტაპზე 4 ადამიანი დასაქმდება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ქარხანა პროგრამის "აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში გაიხსნება. საწარმოში 2017 წელს 150 ტონა ემულსიის, ხოლო 2018 წელს -250 ტონა ემულსიის წარმოება და რეალიზაცია იგეგმება. ემულსია ასფალტის დასაგებ ფენებს შორის საფარი ზონების გასამაგრებლად გამოიყენება. როგორც უწყებაში განმარტავენ, შპს „ჩვენი ოფისი", რომელიც 2017 წლის ივნისის თვეში გაიხსნება, პროგრამა „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას მეწარმეობის განვითარების სააგენტო განახორციელებს. სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 256 800 ლარი ლარს შეადგენს. ივნისიდან საქართველოში ემულსიის წარმოება იწყება

ქართული ვაზის თემაზე საკოლექციო დანიშნულების 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის მონეტის რეალიზაცია ივლისიდან დაიწყება. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, 2017 წელს საფრანგეთში, ბორდოს ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში საქართველო საპატიო სტუმარი იქნება, სადაც იგი წარმოაჩენს როგორც მევენახეობა-მეღვინეობას, ასევე ქართულ კულტურას, ეთნოგრაფიასა და ისტორიას. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვიტა ამ მოვლენას გამოეხმაუროს და ქართული ვაზის თემაზე საკოლექციო დანიშნულების 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის მონეტა გამოუშვას, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს, როგორც ქვეყნის პოპულარიზაციასა და ქართული ღვინის კულტურის მსოფლიო ცნობადობის ამაღლებას. როგორც ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, მონეტის დიზაინი ღია კონკურსის წესით შეირჩა და მისი ავტორი ნინო გონგაძეა. მონეტა იაპონიის ზარაფხანაში იჭრება და მის რეალიზაცია მიმდინარე წლის ივლისიდან დაიწყება. ვაზის გამოსახულებით ახალი 5 ლარიანი რეალიზაციაში ივლისში ჩაეშვება აჭარის ტურისტული შესაძლებლობების რეკლამირება საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე გრძელდება. ამჟამად, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონი კატოვიცეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე "Katowice International Fair - GLOB 2017" წარადგინა. აჭარის სტენდთან პოლონელი ვიზიტორები რეგიონის ტურისტული პროდუქტების შესახებ მომზადებულ სარეკლამო-საინფორმაციო მასალებს გაეცნენ და დეტალური ინფორმაცია მიიღეს აჭარაში მოგზაურობის შესაძლებლობების შესახებ. გამოფენაში დეპარტამენტი სილეზიის სავოევოდოს სპეციალური მოწვევით იმყოფებოდა. გამოფენის ფარგლებში დეპარტამენტის წარმომადგენლები სამომავლო თანამშრომლობის დაგეგმვის მიზნით შეხვდნენ პოლონეთის ტურიზმის პალატის თავმჯდომარესა და პალატის სხვა წარმომადგენლებს, რომლებიც სილეზიის სავოევოდოსა და აჭარის რეგიონს შორის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავებით არიან დაინტერესებულები. ისინი ასევე შეხვდნენ ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებსაც, რომლებიც საქართველო-პოლონეთის მიმართულებაზე გეგმავენ მუშაობას. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტისთვის პოლონეთი აქტიური ტურისტული ბაზარია, სადაც სარეკლამო კამპანები 2013 წლიდან ხორციელდება. წლის განმავლობაში დეპარტამენტის წარმომადგენლები აჭარას პოლონეთის სამ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე უწევენ პოპულარიზაციას. გასულ წელს, რეგიონს პოლონეთიდან 11 975 ტურისტი სტუმრობდა.

აჭარა კატოვიცეს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე წარადგინეს