“საპენსიო სისტემა რევოლუციურ შედეგებსა და ეკონომიკისათვის არნახულ წინსვლას მოიტანს”

მმართველობითი სისტემის რეფორმა -ეს მთავრობის ოთხპუნქტიანი გეგმის მესამე ნაწილია. აღნიშნული რეფორმა დაინტერესებულ პირთა ტიპების მიხედვით ინკლუზიური პლატფორმების შექმნას გულისხმობს. რეფორმის დაწყების, მაგალითების და პროგნოზების შესახებ პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა. პრემიერ-მინისტრმა რეფორმის მაგალითად დაასახელა ინვესტორთა საბჭო, რომლის ფარგლებში, საქართველოს უდიდესი ბიზნესასოციაციები, უმთავრესი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები, დაგეგმილ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებს განიხილავენ. მისი თქმით, ანალოგიური პლატფორმის შექმნა, პოლიტიკური პარტიებისთვისაც იგეგმება. „ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ვახდენთ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციას და ვნერგავთ ევროპულ სტანდარტებს, რომლებიც, სხვა სფეროებთან ერთად, სოფლის მეურნეობის სექტორზეც უდიდეს გავლენას ახდენს. ეს მნიშვნელოვანია მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით ბიზნესწრეების ცნობიერების გასაზრდელად, რათა ბიზნესგარემო სულ უფრო გამჭვირვალე და განჭვრეტადი გახდეს. მოქმედებს ანალოგიური ტიპის პლატფორმები დაინტერესებულ პირთა სხვადასხვა კატეგორიისათვის. მათ შორის, აღსანიშნავია მეცნიერებითა და ინოვაციებით დაინტერესებულ პირთათვის მოქმედი პლატფორმა. იქმნება ახალი პლატფორმა, სადაც წარმოდგენილი იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოების მოწინავე წარმომადგენლები. ყველაზე რთული განსახორციელებელი იქნება, თუ ჩვენი მცდელობისა და დიდი სურვილის შედეგად, შევქმნით ანალოგიურ პლატფორმას პოლიტიკური პარტიებისთვისაც - ეს ყველაზე რთული განსახორციელებელია, თუმცა უმნიშვნელოვანესია", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. "ანალოგიური პლატფორმის შექმნა პოლიტიკური პარტიებისთვისაც გვსურს - ეს ყველაზე რთული განსახორციელებელია" [post_title] => თბილისში აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკა გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-akademikos-vakhtang-bochorishvilis-sakhelobis-klinika-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 16:03:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 12:03:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136691 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135738 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 14:12:30 [post_date_gmt] => 2017-06-01 10:12:30 [post_content] => საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო ქვეყანაში რეგისტირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა სავალდებულო ხდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. ცვლილება კანონპროექტებში: „საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის“ და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ შევა. „საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი, უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა იქნება სავალდებულო წესით დაზღვეული და ეს მოთხოვნა იქნება გავრცელებული და აღსრულებული, ვინაიდან ჩვენ ხშირად გვაქვს ასეთი ინციდენტებიც, რომელსაც ხშირად, ზოგ შემთხვევაში ადამიანის სიცოცხლის, ზოგ შემთხვევაში ჯანმრთელობის თუ ქონების დაკარგვა თან სდევს. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი",– აღნიშნა კვირიკაშვილმა. მანვე აღნიშნა, რომ მთავრობა მთლიანად მესამე პირის მიმართულებით მუშაობს. კვირიკაშვილის თქმით, მესამე მხარის ვალდებულების დაზღვევა უნდა გავრცელდეს არა მხოლოდ უცხოეთში რეგისტრირებულ, არამედ ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე. " ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მწვანე ბარათის სისტემაში საქართველოს გაწევრიანებისთვის და იმისათვის, რომ საქართველოში მოგზაურმა უცხოელებმაც იგრძნონ თავი იმ ქვეყანაში, სადაც ვრცელდება ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში მოქმედი წესები და მესამე პირთა მიმართ ვალდებულება უნდა იყოს რაც შეიძლება ფართოდ დაზღვეული ჩვენს ქვეყანაში“, - განაცხადა პრემიერმა.

[post_title] => უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტომობილის დაზღვევა საქართველოში სავალდებულო ხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uckho-sakhelmwifoshi-registrirebuli-avtomobilis-dazghveva-saqartveloshi-savaldebulo-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 14:12:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 10:12:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135738 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139846 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-20 11:17:54 [post_date_gmt] => 2017-06-20 07:17:54 [post_content] => მმართველობითი სისტემის რეფორმა -ეს მთავრობის ოთხპუნქტიანი გეგმის მესამე ნაწილია. აღნიშნული რეფორმა დაინტერესებულ პირთა ტიპების მიხედვით ინკლუზიური პლატფორმების შექმნას გულისხმობს. რეფორმის დაწყების, მაგალითების და პროგნოზების შესახებ პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა. პრემიერ-მინისტრმა რეფორმის მაგალითად დაასახელა ინვესტორთა საბჭო, რომლის ფარგლებში, საქართველოს უდიდესი ბიზნესასოციაციები, უმთავრესი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები, დაგეგმილ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებს განიხილავენ. მისი თქმით, ანალოგიური პლატფორმის შექმნა, პოლიტიკური პარტიებისთვისაც იგეგმება. „ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ვახდენთ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციას და ვნერგავთ ევროპულ სტანდარტებს, რომლებიც, სხვა სფეროებთან ერთად, სოფლის მეურნეობის სექტორზეც უდიდეს გავლენას ახდენს. ეს მნიშვნელოვანია მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით ბიზნესწრეების ცნობიერების გასაზრდელად, რათა ბიზნესგარემო სულ უფრო გამჭვირვალე და განჭვრეტადი გახდეს. მოქმედებს ანალოგიური ტიპის პლატფორმები დაინტერესებულ პირთა სხვადასხვა კატეგორიისათვის. მათ შორის, აღსანიშნავია მეცნიერებითა და ინოვაციებით დაინტერესებულ პირთათვის მოქმედი პლატფორმა. იქმნება ახალი პლატფორმა, სადაც წარმოდგენილი იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოების მოწინავე წარმომადგენლები. ყველაზე რთული განსახორციელებელი იქნება, თუ ჩვენი მცდელობისა და დიდი სურვილის შედეგად, შევქმნით ანალოგიურ პლატფორმას პოლიტიკური პარტიებისთვისაც - ეს ყველაზე რთული განსახორციელებელია, თუმცა უმნიშვნელოვანესია", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. [post_title] => "ანალოგიური პლატფორმის შექმნა პოლიტიკური პარტიებისთვისაც გვსურს - ეს ყველაზე რთული განსახორციელებელია" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => analogiuri-platformis-sheqmna-politikuri-partiebistvisac-gvsurs-es-yvelaze-rtuli-gansakhorcielebelia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 11:29:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 07:29:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139846 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 47 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bea77afbd36cb224c553f2c8012510f2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )