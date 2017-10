საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრას არ ვაპირებ – გიორგი კვირიკაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172288 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172288 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6957 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172288) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6957) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167757 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-26 13:04:37 [post_date_gmt] => 2017-09-26 09:04:37 [post_content] => საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, მთავრობის სხდომის დაწყებამდე კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ისაუბრა. მისი თქმით, დღეს პარლამენტი მესამე მოსმენით კენჭს უყრის ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს - საქართველოს კომნსტიტუციას, რომელიც უპრეცედენტო საერთო სახალხო განხილვებისა და ჩართულობის შედეგად შემუშავდა. „სამწუხაროდ, ოპოზიცია ცდილობს, წარმოაჩინოს, რომ ეს არის ერთი პარტიის დოკუმენტი, რაც ასე არ არის, რადგან ამ განხილვების პროცესში მონაწილეობდნენ პარტიები, ექსპერტები, არასამთვრობო ორგანიზაციები და ასეთი პროცესი იყო უპრეცედენტო. ჩვენ მომსწრე ვართ იმ პარტიების მართველობის პერიოდში, რომლებიც ჩვენ გვაკრიტიკებენ, ე.წ. კონსესუსის ნაკლებობისა თუ არქონის გამო, კონსტიტუციების ისე მიღებას, როცა საერთოდ მსგავსიც კი არაფერი ყოფილა საქართველოში ასეთი განხილვების სახით,“ - განაცხადა კვირიკაშვილმა. პრემიერის თქმით, კანონპროექტი ვენეციის კომისიამ უკვე შეაფასა, როგორც „დოკუმენტი, რომელიც ეფუძნება დემოკრატიის, სამართლებრივი სახელმწიფოს და ძირითადი უფლებების დაცვის პრინციპებს“, რაც, მისივე თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია. „ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვენეციის კომისიამ შეაფასა ეს დოკუმენტი, როგორც საქართველოს დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით წინ გადადგმული ნაბიჯი და ჩვენ შეგვიძლია, ვიამაყოთ, რომ ასეთი დოკუმენტი შეიქმნა, რომელიც მნიშვნელოვნად აბალანსებს ძალაუფლებას ქვეყანაში, ეფუძნება ძლიერ პარლამენტს, ქმედით მთავრობასა და დამოუკიდებელ სასამართლოს, ზეპარტიულ პრეზიდენტს და მთელი რიგი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, რომელსაც არ ჩამოვთვლი. "როგორც ბოლო ნაბიჯი კონსესუსის მიღწევის გზაზე, ჩვენ შევთანხმდით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, პრეზიდენტის არა ხუთი წლით, არამედ 6 წლით პირდაპირი წესით არჩევას, რათა 2024 წელს, როცა პროპორციულ წესსზე გადასვლა მოხდება, ერთთდროულად მოხდეს პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევის წესზე გადასვლა. თავისთავად პროპორციულ პარლამენტზე გადასვლა არის უდიდესი ნაბიჯი დემოკრტიის განვითარებისთვის ქვეყანაში და ასეთი რამ მიუღწეველი იყო წლების განმავლობაში ყველა ოპოზიციისთვის, ვინც კი ოპოზიციაში ყოფილა. "ამას გარდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იყო კონსიტუციაში შეტანილი, როგორიცაა სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისების აკრძალვა მოქალაქეობის არქმონე პირებზე, ეს არის საპარლამენტო ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვნად გაზრდა უფლებების, ქორწინების დეფინიციასთან დაკავშირებით საზოგადოების დიდი ნაწილის მოთხოვნის გათვალისწინება. ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია, თამამად ვთქვათ, რომ კონსტიტუცია, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ, მთლიანად პასუხობს ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნებს და ქვეყნის განვითარების დღის წესრიგს. დიდი იმედი მაქვს, რომ მესამე მოსმენით კენჭი ეყრება ამ დოკუმენტს,“ - განაცხადა კვირიკაშვილმა. კონსტიტუცია, რომელსაც მივიღებთ, მთლიანად პასუხობს ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნებს - გიორგი კვირიკაშვილი

„ქუთაისში, წყალტუბოსა და გორში 422 დევნილს საცხოვრებელი ბინები გადაეცემათ," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა. პრემიერის თქმით, 2012 წლიდან დღემდე 15 500-ზე მეტი დევნილი ოჯახია მუდმივი საცხოვრებლით დაკმაყოფილებული და ეს პროცესი კვლავ გაგრძელდება. გარდა ამისა, დღესვე მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გიორგი კვირიკაშვილი "ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის" პრეზიდენტის, სუმა ჩაკრაბარტის, ვიზიტს საქართველოში და მას მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. „ევროპის ბანკი არის საქართველოს უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი. 2016 წლის განმავლობაში ამ საფინანსო ინსტიტუტმა 15 პროექტი და 250 მილიონი ევროს ინვესტიცია განახორციელა, რაც უპრეცედენტოა, მათივე თქმით, და ეს არის რეკორდული მაჩვენებლი. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ხმარდაჭერა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ენერგეტიკა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ა.შ. მნიშვნელოვანია, რომ ევრობანკი მხარს უჭერს ჩვენ მიერ აღებულ ეკონომიკურ პოლიტიკას და ამის გამოხატულება გახლავთ სწორედ ის, რომ მათი სტრატეგია მორგებულია ოთხპუნქტიანი გეგმის დღის წესრიგზე, რაც ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანესი. ასევე, პრეზიდენტმა ჩაკრაბარტიმ გააჟღერა გზავნილები, რომელიც საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს ეხება და დაადასტურა, რომ საქართველო გადააჭარბებს წინასწარ პროგნოზირებულ მაჩვენებელს, რაც არის მნიშვნელოვანი," - განაცხადა კვირიკაშვილმა. ქუთაისში, წყალტუბოსა და გორში 422 დევნილს საცხოვრებელი ბინები გადაეცემათ

მთავრობა ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის დაფინანსების გაორმაგებას გეგმავს. პრემიერმინისტრის, გიორგი კვირიკაშვილის, ინფორმაციით, თვითმმართველობების დაფინანსების გაორმაგებას საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული გეგმა ითვალისწინებს. განცხადება პრემიერმინისტრმა ამბროლაურში, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის მერობის კანდიდატების წარდგენისას, გააკეთა. "მთავრობის სტრატეგიული გეგმის მიხედვით, მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივი თვითმმართველობების დაფინანსება გაორმაგდება. მაღალი დონის პროფესიონალები დაბრუნდებიან თავის რეგიონში და ჩვენი ქვეყნის და საკუთარი კუთხის სასიკეთოდ იმუშავებენ . სტაბილურობა, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ უზრუნველყო და ის დაბალანსებული პოლიტიკა, რასაც ვეწევით ქვეყნის შიგნით და გარეთ, მშვიდობის შესანარჩუნებლად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ყველაფრისთვის ჩვენ გვჭირდება კვალიფიციური ადგილობრივი ხელისუფლებები, რათა მათ ხალხის განვითარების პულსზე ედოთ ხელი და მიიღონ ყველაზე სწორი და ოპტიმალური გადაწყვეტილებები", - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მთავრობა თვითმმართველობების დაფინანსებას გააორმაგებს "როგორც ბოლო ნაბიჯი კონსესუსის მიღწევის გზაზე, ჩვენ შევთანხმდით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, პრეზიდენტის არა ხუთი წლით, არამედ 6 წლით პირდაპირი წესით არჩევას, რათა 2024 წელს, როცა პროპორციულ წესსზე გადასვლა მოხდება, ერთთდროულად მოხდეს პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევის წესზე გადასვლა. თავისთავად პროპორციულ პარლამენტზე გადასვლა არის უდიდესი ნაბიჯი დემოკრტიის განვითარებისთვის ქვეყანაში და ასეთი რამ მიუღწეველი იყო წლების განმავლობაში ყველა ოპოზიციისთვის, ვინც კი ოპოზიციაში ყოფილა. "ამას გარდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იყო კონსიტუციაში შეტანილი, როგორიცაა სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისების აკრძალვა მოქალაქეობის არქმონე პირებზე, ეს არის საპარლამენტო ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვნად გაზრდა უფლებების, ქორწინების დეფინიციასთან დაკავშირებით საზოგადოების დიდი ნაწილის მოთხოვნის გათვალისწინება. ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია, თამამად ვთქვათ, რომ კონსტიტუცია, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ, მთლიანად პასუხობს ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნებს და ქვეყნის განვითარების დღის წესრიგს. დიდი იმედი მაქვს, რომ მესამე მოსმენით კენჭი ეყრება ამ დოკუმენტს,“ - განაცხადა კვირიკაშვილმა. კონსტიტუცია, რომელსაც მივიღებთ, მთლიანად პასუხობს ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნებს - გიორგი კვირიკაშვილი