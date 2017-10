საქალაქო სასამართლომ ჰიპერმარკეტ “გორგიას” დირექტორის გატაცების მცდელობისთვის დაკავებულ ოთხ პირს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [1] => patimroba [2] => gorgia [3] => gataceba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175227 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [1] => patimroba [2] => gorgia [3] => gataceba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175227 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 986 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [1] => patimroba [2] => gorgia [3] => gataceba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [1] => patimroba [2] => gorgia [3] => gataceba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175227) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6437,6034,1413,986) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175230 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-13 20:24:00 [post_date_gmt] => 2017-10-13 16:24:00 [post_content] => ჰიპერმარკეტ "გორგიას" ხელმძღვანელის, გია გორგოშაძის გატაცების მცდელობის საქმეზე დაკავებულების, დავით ფოცხიშვილისა და თამაზ მენთეშაშვილის ადვოკატის, ნათელა ჩერქეზიას განცხადებით, საქმეში ჩანს, რომ გორგოშაძესა და მის ყოფილ მეუღლეს შორის ფულადი გაუგებრობა არსებობდა. ადვოკატი აღნიშნავს, რომ საქმეში ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია. "ჩვენ გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ძალიან ბევრი რამ გაზვიადებულია. აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია ყველაფერი. ვიდეო მასალის ავთენტურობა უნდა დადგინდეს. მე არ მინდა ისეთ რამეზე ვისაუბრო, რაც ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ საქმის მასალებში ჩანს, რომ ბიზნესმენს და მის ყოფილ მეუღლეს შორის არის რაღაც ფულადი გაუგებრობა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ საქმის მასალები იყოს სამოქალაქო დავის საქმე", - განაცხადა ადვოკატმა. ნათელა ჩერქეზია ადასტურებს, რომ გია გორგოშაძის ყოფილი მეუღლე ნინო დარსალია დაკითხულია. საქმის პროკურორის, ვაჟა თოდუას ინფორმაციით, საქმეზე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ ისაუბრებს, იკვეთება თუ არა გორგოშიძის ყოფილი მეუღლის თანამონაწილეობის საკითხი საქმეში. საქმეზე დაკავებულებს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ. [post_title] => ჰიპერმარკეტ "გორგიას" დირექტორსა და მის ყოფილ მეუღლეს შორის ფულადი გაუგებრობა არსებობდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hipermarket-gorgias-direqtorsa-da-mis-yofil-meughles-shoris-fuladi-gaugebroba-arsebobda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 21:03:22 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 17:03:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175230 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174333 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 13:04:57 [post_date_gmt] => 2017-10-12 09:04:57 [post_content] => აზერბაიჯანელის ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლე და მისი შვილი გერმანიაში იმყოფებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის უფლებების დამცველი, ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი, სოციალურ ქსელში ავრცელებს. არჩილ ჩოფიკაშვილი იმ მიზეზებზეც წერს, რის გამოც, მისი განმარტებით, ოჯახმა საქართველო დატოვა. "აფგან მუხთარლის მეუღლემ და მცირეწლოვანმა შვილმა გუშინ საქართველო დატოვეს. მე-3 უსაფრთხო ქვეყნის შემოთავაზება და მოძიება მთელი პერიოდის განმავლობაში ინტენსიურად განიხილებოდა. ამჟამად, გატაცებული ჟურნალისტის ოჯახი გერმანიაშია. "გამოძიების მიმართ არსებული პრეტენზიების და არსებული საფრთხეების ფონზე, მაღალი ალბათობით შესაძლოა ლეილა მუსტაფაევა (მეუღლის მსგავსად) გამხდარიყო გატაცების და აზერბაიჯანში პოლიტიკური პატიმრობის მსხვერპლი. ,,თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი," და ,,კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" აგრძელებს აფგან მუხთარლის და ლეილა მუსტაფაევას ინტერესების დაცვას," - წერს არჩილ ჩოფიკაშვილი. https://www.facebook.com/archil.chopikashvili/posts/1687473757942994?pnref=story [post_title] => ლეილა მუსტაფაევა გერმანიაშია, რადგან მაღალი ალბათობით, გატაცების მსხვერპლი გახდებოდა - ადვოკატი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => leila-mustafaeva-germaniashia-radgan-maghali-albatobit-gatacebis-mskhverpli-gakhdeboda-advokati [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 13:04:57 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 09:04:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174333 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174228 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 11:22:44 [post_date_gmt] => 2017-10-12 07:22:44 [post_content] => რუსთავის საქალაქო სასამართლომ მეუღლის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებული დამნაშავედ სცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1261-ე მუხლის მეორე ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით. პროკურატურის ინფორმაციით, სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2017 წლის 2 სექტემბერს, დაახლოებით 23:30 საათზე, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა ეჭვიანობის ნიადაგზე 14 წლის შვილის თანდასწრებით მეუღლეს სცემა, რის შედეგადაც დაზარალებულმა ძლიერი ფიზიკური ტკივილი განიცადა და ჯანმრთელობის მსუბუქი ხარისხის დაზიანება მიიღო. სამართალდამცველებმა კ.ს 3 სექტემბერს დააკავეს. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 1261-ე მუხლის მეორე ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით (ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორეს მიმართ ძალადობა, რამაც ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია, ჩადენილი არასრულწლოვნის თანდასწრებით) წარედგინა. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული სრულად სცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახედ და ზომად 1 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. [post_title] => არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით მეუღლის ცემისთვის ბრალდებულს პატიმრობა მიუსაჯეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arasrulwlovani-shvilis-tandaswrebit-meughlis-cemistvis-braldebuls-patimroba-miusajes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 11:22:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 07:22:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174228 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175230 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-13 20:24:00 [post_date_gmt] => 2017-10-13 16:24:00 [post_content] => ჰიპერმარკეტ "გორგიას" ხელმძღვანელის, გია გორგოშაძის გატაცების მცდელობის საქმეზე დაკავებულების, დავით ფოცხიშვილისა და თამაზ მენთეშაშვილის ადვოკატის, ნათელა ჩერქეზიას განცხადებით, საქმეში ჩანს, რომ გორგოშაძესა და მის ყოფილ მეუღლეს შორის ფულადი გაუგებრობა არსებობდა. ადვოკატი აღნიშნავს, რომ საქმეში ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია. "ჩვენ გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ძალიან ბევრი რამ გაზვიადებულია. აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია ყველაფერი. ვიდეო მასალის ავთენტურობა უნდა დადგინდეს. მე არ მინდა ისეთ რამეზე ვისაუბრო, რაც ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ საქმის მასალებში ჩანს, რომ ბიზნესმენს და მის ყოფილ მეუღლეს შორის არის რაღაც ფულადი გაუგებრობა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ საქმის მასალები იყოს სამოქალაქო დავის საქმე", - განაცხადა ადვოკატმა. ნათელა ჩერქეზია ადასტურებს, რომ გია გორგოშაძის ყოფილი მეუღლე ნინო დარსალია დაკითხულია. საქმის პროკურორის, ვაჟა თოდუას ინფორმაციით, საქმეზე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ ისაუბრებს, იკვეთება თუ არა გორგოშიძის ყოფილი მეუღლის თანამონაწილეობის საკითხი საქმეში. საქმეზე დაკავებულებს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ. [post_title] => ჰიპერმარკეტ "გორგიას" დირექტორსა და მის ყოფილ მეუღლეს შორის ფულადი გაუგებრობა არსებობდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hipermarket-gorgias-direqtorsa-da-mis-yofil-meughles-shoris-fuladi-gaugebroba-arsebobda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 21:03:22 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 17:03:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175230 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 52 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9fb0e3f53209af6b9b7753b0ed75e9b8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )