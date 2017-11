საქალაქო სასამართლოს ვურჩევდი, სახალხო დამცველის შესახებ კანონი წაიკითხოს – ომბუდსმენი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ucha-nanuashvili [1] => saqalaqo-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187889 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ucha-nanuashvili [1] => saqalaqo-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187889 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3675 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ucha-nanuashvili [1] => saqalaqo-sasamartlo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ucha-nanuashvili [1] => saqalaqo-sasamartlo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187889) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6404,3675) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187672 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 13:05:57 [post_date_gmt] => 2017-11-16 09:05:57 [post_content] => "ვიტყვი, რომ ის არის პირველი უსამართლო ომბუდსმენი საქართველოსი," - ასე აფასებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი უჩა ნანუაშვილს. თეა წულუკიანი სახალხო დამცველის მიერ ე.წ. ციანიდის საქმეზე გამოქვეყნებულ ანგარიშს და შენიშვნებს გამოეხმაურა. „მართალი გითხრათ ძალიან გამიჭირდება ამაზე კომენტარის გაკეთება იმიტომ, რომ რაკი უკვე ბოლო დღეებია ბატონი უჩას ჩვენთან ერთად საქმიანობის, ვიტყვი, რომ ის არის პირველი უსამართლო ომბუდსმენი საქართველოსი, ამიტომაც მის განცხადებებზე კომენტარს არ ვაპირებ,“-განაცხადა თეა წულუკიანმა. "არავის არა აქვს უფლება, მოსამართლეს მოსთხოვოს ანგარიში ან მიუთითოს, როგორი გადაწყვეტილება მიიღოს კონკრეტულ საქმეზე. მოსამართლისგან განსხვავებით, სახალხო დამცველი არ არის უფლებამოსილი საკუთარი შეხედულებები და შეფასებები თავს მოახვიოს საზოგადოებას და იმსჯელოს მასზე, როგორც ობიექტურ რეალობაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლო სხდომებს არა პირადად, არამედ მისი წარმომადგენელი ესწრებოდა. სახალხო დამცველისაგან სასამართლოს განაჩენსა და სხდომათა სრულად დახურვის საკითხზე მსჯელობა უხერხულია მაშინ, როდესაც იგი ისე ასრულებს უფლებამოსილების ვადას, რომ ვერ განსაზღვრა სახალხო დამცველის საქმიანობისა და კომპეტენციის ფარგლები. გამოქვეყნებული 16 გვერდიანი, სამართლებრივად უსუსური ანგარიში, არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უჩა ნანუაშვილი სასამართლოს კომპეტენციაში იჭრება და სუბიექტური მოსაზრებებით და პოპულისტური განცხადებებით საზოგადოების დეზინფორმირებას ცდილობს“, - ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში. სახალხო დამცველის შეფასებით, ე.წ. ციანიდის საქმეზე იმ მასალებით, რაც დეკანოზ გიორგი მამალაძის გამატყუნებელ განაჩენშია მიმოხილული, არ მტკიცდება, რომ რეალურად დანაშაულს ჰქონდა ადგილი. ამის შესახებ უჩა ნანუაშვილმა ე.წ. ციანიდის საქმის მონიტორინგის დასკვნის წარდგენისას განაცხადა. როგორც ნანუაშვილმა აღნიშნა, მონიტორინგისას დაფიქსირდა არაერთი მნიშვნელოვანი დარღვევა, რომელმაც განაჩენის გამოტანაზე იმოქმედა. მისივე თქმით, დარღვევები ძირითადად გამოძიების ეტაპზე ფიქსირდებოდა, თუმცა სასამართლო ეტაპზე ამ დარღვევების გამოსწორება არ მომხდარა. „ყველაზე დიდი დარღვევაა, როდესაც მტკიცების ტვირთი ბრალდებულზეა გადატანილი და გიორგი მამალაძის შემთხვევაში ეს ტვირთი მასზე იყო გადასული. სასასმართლოს უნდა მოეხდინა ყველა იმ მტკიცებულების შეჯერება და მიეღო გადაწყვეტილება, რომლითაც იქნებოდა მოთხოვნილი ნორმები დაცული. პროცესის დახურვაც სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ ის ხარვეზები, რომელიც ამ საქმეში არსებობს, მათ შორის მტკიცების ტვირთთან დაკავშირებით, საზოგადოებისთვის არ გამხდარიყო საჯარო. რეალურად არანაირად არ მტკიცდება, იმ მასალების საფუძველზე, რომელიც გამამტყუნებელ განაჩენში არის მიმოხილული ის, რომ ნამდვილად ჰქონდა დანაშაულს ადგილი," - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. როგორც სახალხო დამცველმა აღნიშნა, სააპელაციო სასამართლო თუკი ყველა მტკიცებულებას შეაფასებს, შესაძლებელია, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძის მიმართ გამოტანილი განაჩენი შეიცვალოს. 