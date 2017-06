საქართველო 7 ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანას შორის დასახელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => usafrtkho-qveyana [2] => numbeo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140277 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => usafrtkho-qveyana [2] => numbeo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140277 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 505 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => usafrtkho-qveyana [2] => numbeo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => usafrtkho-qveyana [2] => numbeo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140277) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16673,505,8311) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138955 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-15 16:04:10 [post_date_gmt] => 2017-06-15 12:04:10 [post_content] => ტერორისტული დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფო“ კომპიუტერულ მოწყობილობებში აეროპორტის სკანერისთვის უხილავ ასაფეთქებელ მოწყობილობებს ამონტაჟებს. ასაფეთქებელი მოწყობილობების დამონტაჟების ახალ მეთოდოლოგიაზე ეჭვი ამერიკის სპეცსამსახურებსაც ჰქონდათ, საიდუმლოს ფარდა ისრაელის დაზვერვამ ახადა, რომლებმაც ISIS-ის ინტერნეტ ქსელში შეაღწიეს. ტერორისტული დაჯგუფება ასაფეთქებელ მოწყობილობას კომპიუტერის ბატარეებში ამონტაჟებდა. მომხდარის გამო, ამერიკის ხელისუფლებამ რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის თვითმფრინავის სალონში მობილურზე დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ატანა აკრძალა. აკრძალვას მალევე შეუერთდა დიდი ბრიტანეთიც. შეზღუდვა შეეხო ეგვიპტის, იორდანიის , ქუვეითის, მაროკოს, ყატარის, საუდის არაბეთისა და თურქეთის მოქალაქეებს. ამერიკის კონტრტერორისტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელების განმარტების ახალი წესები სადაზვერვო ინფორმაციას ეფუძნება და ტერორისტული აქტების თავიდან ასაცილებლად თვითმფრინავის სალონში აკრძალული ნივთების სიას ემატება: ლეპტოპები, ტაბლეტები , კამერები და მობილურზე დიდი სათამაშო მოწყობილობები. შეზუდვა არ ეხება თვითმფრინავის ეკიპაჟს. საჰაერო ხომალდის სალონში აკრძალული ნივთების ჩამონათვალს „სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია“ (ICAO )განსაზღვრავს, თუმცა ფრენის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, წევრ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ, ICAO-ს მიერ დადგენილი ნივთების გარდა, დამატებით დააწესონ აკრძალვები. ერთადერთი მთავარი კრიტერიუმი, რითაც აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი დგინდება, ფრენის უსაფრთხოებაა. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა ე.წ. ლითიუმის ელემენტების საჰაერო ტრანსპორტით გადატანის საკითხი და ICAO-მ წევრ სახელმწიფოებს 2016 წელს ლითიუმის ელემენტების გადაზიდვა ტვირთის სახით, სამგზავრო საჰაერო ხომალდზე აუკრძალა. უშუალოდ ნოუთბუქების , პლანშეტების და ფოტოკამერების თვითმფრინავის ბორტზე ატანასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით რაიმე ამკრძალავი რეგულაცია არ დაწესებულა . თუმცა, როგორც „ფორტუნას „ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში განუცხადეს, რამდენიმე სახელმწიფომ ფრენის უსაფრთხოების და უშიშროების მიზნით, თვითმფრინავის სალონში დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ხელბარგის მეშვეობით ატანა დროებით აკრძალა. თამუნა გოგუაძე [post_title] => აიკრძალება თუ არა საქართველოში ფრენისას თვითმფრინავებში ლეპტოპების შეტანა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aikrdzaleba-tu-ara-saqartveloshi-frenisas-tvitmfrinavebshi-leptopebis-shetana [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 16:17:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 12:17:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138955 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136834 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 11:31:50 [post_date_gmt] => 2017-06-07 07:31:50 [post_content] => 2017 წელს საქართველო პარიზის შეთანხმებას ოფიციალურად შეუერთდა, ის ძალაში დღეიდან შევიდა. პარიზის შეთანხმების ეფექტური და თანმიმდევრული განხორციელების მიზნით საქართველოს მზად აქვს „ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის“ დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია ქვეყნის ხედვა სათბურის გაზების გაფრქვევების შემცირებისა და კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის მიმართულებით. კერძოდ, საქართველო გეგმავს, რომ ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორიდან 2030 წლამდე ეტაპობრივად შეამციროს სათბურის გაზების გაფრქვევა 15-25%-ით. "ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ ენერგეტიკის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და ნარჩენების მართვის სექტორებში თანამედროვე კლიმატ-გონივრული ტექნოლოგიების დანერგვას, მდინარეების კალაპოტებსა თუ შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ნაპირდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებას, მაღალმთიან რეგიონებში წყალმოვარდნებისა და ღვარცოფების რისკის შემცირებას, აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლას და მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის დაცვას", - აცხადებენ გარემოს დაცვის სამინისტროში. პარიზის შეთანხმება გარემოს დაცვისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, რადგან მან გარდატეხა მოახდინა კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის პროცესში. 2015 წლის 12 დეკემბერს პარიზის შეთანხმებაზე ხელმოწერით 195-მა ქვეყანამ პირველად აიღო ვალდებულება, რომ, ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, შეამციროს კლიმატის ცვლილების გამომწვევი სათბურის გაზების გაფრქვევები და დაბალემისიიანი განვითარების გზით შეინარჩუნოს საშუალო წლიური გლობალური ტემპერატურის ზრდა 2oC-ის ფარგლებში. ამის გარეშე შეუძლებელი იქნება კლიმატის ცვლილების ისეთი უარყოფითი შედეგების შეჩერება, როგორებიცაა წყალდიდობები, მეწყერები, ზღვის დონის მატება, შტორმები, სანაპიროების წარეცხვა, მყინვარების დნობა, მტკნარი წყლის მარაგის შემცირება, გაუდაბნოების პროცესები, მოსავლიანი მიწების დეგრადაცია, ტყის საფარის შემცირება, ნალექების გახშირება, გვალვები, ზოგ ადგილებში პირიქით აცივება, ინფრასტრუქტურის დაზიანება და ადამიანური მსხვერპლი. პარიზის შეთანხმება საშუალებას იძლევა, თანამედროვე ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენებით დიდმა და პატარა, განვითარებულმა და განვითარებადმა ქვეყნებმა ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეუწყონ ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებას, ენერგოუსაფრთხოებას, კონკურენტუნარიან წარმოებასა და მსოფლიოს მდგრად განვითარებას. შეგახსენებთ, რომ ამერიკა ამ ხელშეკრულებიდან გადის. ამის შესახებ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა. [post_title] => პარიზის შეთანხმება საქართველოსთვის ძალაში შევიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parizis-shetankhmeba-saqartvelostvis-dzalashi-shevida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 11:32:16 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 07:32:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136834 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136024 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 15:40:06 [post_date_gmt] => 2017-06-02 11:40:06 [post_content] => ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველო ტურისტებისთვის პოპულარული ხდება. პოპულარობა კი კრიტიკის გარეშე წარმოუდგენელია. რა მოსწონთ უცხოელებს საქართველოში ყველამ იცის: ტრადიციული სამზარეულო, ბუნება, უძველესი ისტორია და არქიტექტურა, ამასთან ქართული სტუმართმოყვარეობა. თუმცა რა არ მოსწონთ მოგზაურებს ჩვენს ქვეყანაში, ამაზე ცოტა თუ საუბრობს.

სიტუაცია გზებზე

ნაგავი ბუნებაში

არ არსებობს სიტყვა "არა" ტურისტები აღნიშნავენ იმას, რომ ქართველებისთვის სიტყვა "არა" არ არსებობს. ისინი არასდროს გეტყვიან "მე არ მაინტერესებს ეს" და თვითონაც არ მიიღებენ ამ სიტყვას.

საზოგადოებრივი წესრიგის არ არსებობა

გვიან გაღვიძება

ევროპისკენ პირდაპირი რეისების ნაკლებობა

ვერ იღებენ კრიტიკას

პრობლემები ინგლისურთან

სამუშაო ადგილების პრობლემა

დაბალი ხელფასები

სკანერისთვის

ISIS-ის

შეზუდვა

ICAO-ს

ლითიუმის

ICAO-მ

ლითიუმის

ნოუთბუქების

პლანშეტების

ატანასთან

დაწესებულა

უცხოელი ტურისტები, სხვადასხვა პრობლემებთან ერთად, საქართველოს გზებზე არსებულ სიტუაციას ასახელებენ. მოგზაურებს ისევე აწუხებთ გზებზე არსებული საცობები, პარკირების მოუგვარებელი პრობლემა, ავტომობილების ქაოსური მოძრაობა, როგორც ჩვენ.ტურისტებს განსაკუთრებით აოცებთ, ქართველების ერთი მავნე ჩვევა – ნაგვის დაყრა. ისინი თვლიან რომ ეს მენტალური პრობლემაა და ამ მხრივ, სერიოზული კამპანიებია გასატარებელი. "თბილისში, პარკებში, ან ქალაქგარეთ ბუნებაში, ყველგან ვხვდებით ნაგავს, ეს დამოკიდებულება გვაოცებს", – ამბობენ ისინი. განვითარებულ ქვეყნებში, ღამის საათებში ხმაური აკრძალულია, საქართველოში კი სწორედ ღამე იწყება კაფე-ბარებში ხმამაღალი მუსიკის დაკვრა. ეს კაფე-ბარები კი დასახლებულ ადგილებში მდებარეობს. ზოგიერთ ტურისტს არ მოსწონს ისიც, რომ საზოგადოებრივ ადგილებში მოწევა არ არის აკრძალული.საქართველოში სხვადასხვა დაწესებულებები გვიან, ძირითადად 10 საათზე იღება. დასავლეთში კი 7 საათზე ყველა დიდ ქალაქს ღვიძავს. ტურისტები თვლიან რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა და ქართველების სიზარმაცაზე მიუთითებს.ზოგიერთ ტურისტს პირდაპირი რეისების არ არსებობა აწუხებს. მათი თქმით, ეს არა მხოლოდ ტურისტებს აკარგვინებს დროს, არამედ აფერხებს ბიზნესმენებსაც, რომლებსაც შესაძლოა აქ ინვესტირება სურთ.ზოგიერთი მოგზაური აღნიშნავს, იმას, რომ ქართველები განსაკუთრებით მგრძნობიერეები არიან კრიტიკის მიმართ და ვერ ხვდებიან, რომ კრიტიკა ცუდი არ არის. "თავისი ცუდი და კარგი მხარე ყველაფერს აქვს, ეს ნორმალურია".ამერიკელი ტურისტების ნაწილი ამბობს, რომ მათ ინგლისურის მასწავლებლების გაგებაც კი უჭირთ.ამ პრობლემას მოგზაურები გვერდიდან უყურებენ და ორი განსხვავებული მხარის მოსაზრებები ესმით: პირველი ნაწილი ამბობს, რომ სამუშაო ადგილები არ არის, მეორე ნაწილი კი კვალიფიციური კადრების ნაკლებობას უჩივის.საქართველოში არსებული დაბალი ხელფასები ტურისტებსთვისაც არ არის შეუმჩნეველი. მათი თქმით, დაბალი ხელფასების გამო, აქ ხალხი იშვიათად მოგზაურობს. "საქართველოს ფარგლებშიც კი იშვიათად მოგზაურობენ, ეს კი მათ ჩაკეტილობას იწვევს" – ამბობენ ტურისტები. [post_title] => რა არ უყვართ ტურისტებს საქართველოში? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-ar-uyvart-turistebs-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 15:40:25 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 11:40:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136024 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138955 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-15 16:04:10 [post_date_gmt] => 2017-06-15 12:04:10 [post_content] => ტერორისტული დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფო“ კომპიუტერულ მოწყობილობებში აეროპორტისუხილავ ასაფეთქებელ მოწყობილობებს ამონტაჟებს. ასაფეთქებელი მოწყობილობების დამონტაჟების ახალ მეთოდოლოგიაზე ეჭვი ამერიკის სპეცსამსახურებსაც ჰქონდათ, საიდუმლოს ფარდა ისრაელის დაზვერვამ ახადა, რომლებმაცინტერნეტ ქსელში შეაღწიეს. ტერორისტული დაჯგუფება ასაფეთქებელ მოწყობილობას კომპიუტერის ბატარეებში ამონტაჟებდა.მომხდარის გამო, ამერიკის ხელისუფლებამ რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის თვითმფრინავის სალონში მობილურზე დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ატანა აკრძალა. აკრძალვას მალევე შეუერთდა დიდი ბრიტანეთიც. შეზღუდვა შეეხო ეგვიპტის, იორდანიის , ქუვეითის, მაროკოს, ყატარის, საუდის არაბეთისა და თურქეთის მოქალაქეებს. ამერიკის კონტრტერორისტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელების განმარტების ახალი წესები სადაზვერვო ინფორმაციას ეფუძნება და ტერორისტული აქტების თავიდან ასაცილებლად თვითმფრინავის სალონში აკრძალული ნივთების სიას ემატება: ლეპტოპები, ტაბლეტები , კამერები და მობილურზე დიდი სათამაშო მოწყობილობები.არ ეხება თვითმფრინავის ეკიპაჟს.საჰაერო ხომალდის სალონში აკრძალული ნივთების ჩამონათვალს „სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია“ (ICAO )განსაზღვრავს, თუმცა ფრენის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, წევრ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ,მიერ დადგენილი ნივთების გარდა, დამატებით დააწესონ აკრძალვები. ერთადერთი მთავარი კრიტერიუმი, რითაც აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი დგინდება, ფრენის უსაფრთხოებაა. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში აქტუალური გახდა ე.წ.ელემენტების საჰაერო ტრანსპორტით გადატანის საკითხი დაწევრ სახელმწიფოებს 2016 წელსელემენტების გადაზიდვა ტვირთის სახით, სამგზავრო საჰაერო ხომალდზე აუკრძალა. უშუალოდდა ფოტოკამერების თვითმფრინავის ბორტზედაკავშირებით ჯერჯერობით რაიმე ამკრძალავი რეგულაცია არ. თუმცა, როგორც „ფორტუნას „ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში განუცხადეს, რამდენიმე სახელმწიფომ ფრენის უსაფრთხოების და უშიშროების მიზნით, თვითმფრინავის სალონში დიდი ზომის ელექტრონული მოწყობილობების ხელბარგის მეშვეობით ატანა დროებით აკრძალა.[post_title] => აიკრძალება თუ არა საქართველოში ფრენისას თვითმფრინავებში ლეპტოპების შეტანა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aikrdzaleba-tu-ara-saqartveloshi-frenisas-tvitmfrinavebshi-leptopebis-shetana [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 16:17:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 12:17:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138955 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 52 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 62cb2a512d6e7d45188755632fab3798 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )