საქართველო არ იცვლება: ისევ მოგების გარეშე

Waka, Waka (This time for Africa). https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0

ჯანლუიჯი ბუფონმა 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის იტალიის ნაკრების ფორმა წარადგინა. იტალიამ საშინაო ფორმის კომპლექტი გამოაჩინა. ბუნებრივია მაისური, რომელიც ჯიჯიმ ჩაიცვა, ცისფერ ფერშია გადაწყვეტილი, ხოლო სახელო ქვეყნის დროშით არის გაფორმებული. ფორმაზე ასევე არის ფეხბურთის ფედერაციის ახალი ლოგო დატანებული. ეკიპირება გერმანულმა კომპანია „პუმამ" შექმნა. ბუფონმა იტალიის სამუნდიალო ფორმა აჩვენა

ფოტოები, რომელიც სირიაში ფეხბურთის არსებობას ადასტურებს. რა უნდა გიხაროდეს, როდესაც ირგვლივ ბომბები სკდება. ეს სირიის ნაკრებია საომარი მოქმედებების გამო სირია-ავსტრალიის მატჩი (მსოფლიო ჩემპიონატზე მოსახვედრი პლეი-ოფი) ნეიტრალურ მოედანზე მალაიზიაში გაიმართა. მიუხედავად ამისა, ტრიბუნებზე სირიელი ქომაგები იყვნენ. ქალი ქომაგებიც. დამასკოში და სირიის სხვა ქალაქებში ხალხი დიდ მოედნებს ავსებდა და ისე უყურებდა მატჩს. აი ასე იყურებდნენ სირიელები ირანთან წინა შეხვედრას. რა თქმა უნდა თრიაქის გარეშე საქმე არ კეთდება. სირია-ავსტრალიის პირველი მატჩი 1:1 დასრულდა. განმეორებითი თამაში სიდნეიში 10 ოქტომბერს შედგება. ამათში გამარჯვებული მუნდიალზე წასასვლელად ჩრდილოეთ ამერიკის ზონის მეოთხე გუნდს შეხვდება. სირიაში მარტო ომი არ არის, ფეხბურთიც არის (ფოტო)