საქართველო არ უნდა წამოეგოს რუსეთის პროვოკაციებს – გიორგი მარგველაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rusuli-okupacia [1] => giorgi-margvelashvli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174244 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rusuli-okupacia [1] => giorgi-margvelashvli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174244 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7859 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rusuli-okupacia [1] => giorgi-margvelashvli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rusuli-okupacia [1] => giorgi-margvelashvli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174244) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15522,7859) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170982 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-04 13:01:30 [post_date_gmt] => 2017-10-04 09:01:30 [post_content] => „გამოვთქვამ იმედს, რომ პრეზიდენტი მიიღებს პრაგმატულ გადაწყვეტილებას, იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მხარდაჭერილია ვენეციის კომისიის დასკვნითაც, რომელსაც ჩვენც გავითვალისწინებთ ვეტოს შემთხვევაში,“ - ამის შესახებ საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი კახიანმა, განაცხადა. კახიანის თქმით, ეს იქნება ბლოკებთან და ბონუსურ სისტემასთან დაკავშირებული კონკრეტული შეთავაზებები. „პრეზიდენტის პრაგმატული დამოკიდებულების შემთხვევაში, ამ ცვლილებების ასახვა კონსტიტუციაში შესაძლებელი იქნება მიმდინარე თვესვე. თუ ეს ასე არ მოხდა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მაინც განვახორციელებთ ამ ცვლილებებს, უბრალოდ ამას დასჭირდება დრო და ეს ცვლილებები განხორციელდება საგაზაფხულო სესიაზე,“- განაცხადა კახიანმა. საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან გასამართ შეხვედრაზე შვიდი დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი. [post_title] => გამოვთქვამ იმედს, რომ პრეზიდენტი მიიღებს პრაგმატულ გადაწყვეტილებას - გიორგი კახიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gamovtqvam-imeds-rom-prezidenti-miighebs-pragmatul-gadawyvetilebas-giorgi-kakhiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 13:01:30 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 09:01:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170982 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162756 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-12 15:15:33 [post_date_gmt] => 2017-09-12 11:15:33 [post_content] => „ოპოზიციურ სპექტრთან ერთად გვაქვს ძალისხმევა, მივიღოთ ახალი დოკუმენტი და შევთავაზონ ის მმართველ გუნდს,“ - ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა, გიორგი მარგველაშვილმა, თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე კონსტიტუციასთან დაკავშირებით განაცხადა. პრეზიდენტის თქმით, დოკუმენტის მიღება მარტივი პროცესი არ არის, რადგან მის შექმნაში სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების მქონე პარტია მონაწილეობს. „მე გავიზიარებდი მათ ხედვას და ჩემსას გადავდებდი უკან, რადგან ჩემი ხედვა მეორეხარისხოვანია და მნიშვნელოვანია სწორედ კონსენსუსი,“ - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => ოპოზიციურ სპექტრთან ერთად გვაქვს ძალისხმევა, მივიღოთ ახალი დოკუმენტი - გიორგი მარგველაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => opoziciur-speqtrtan-ertad-gvaqvs-dzaliskhmeva-mivighot-akhali-dokumenti-giorgi-margvelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 15:15:33 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 11:15:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162756 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160433 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 11:39:17 [post_date_gmt] => 2017-09-06 07:39:17 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა პოლონეთში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე ისაუბრა. გიორგი მარგველაშვილმა ღია დისკუსიაში პოლონეთისა და მაკედონიის პრეზიდენტებთან ერთად მიიღო მონაწილეობა. პრეზიდენტმა ევროპის წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და ევროკავშირის გაფართოების საკითხებზეც ისაუბრა. „რუსეთის მხრიდან ჩვენი ევროატლანტიკური მისწრაფებების გამო ვისჯებით. ეს მოხდა 2008 წელს ჩვენი ტერიტორიების ძალისმიერი ოკუპაციით. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისთანავე ისწრაფვის ისტორიული ოჯახში, ევროპაში დაბრუნებისკენ, მაგრამ არსებობს ტენდენცია, რომ საქართველოს მსგავს ნაბიჯებს რუსეთის მხრიდან მწვავე რეაქცია მოსდევს. რუსეთის ამჟამინდელ პოლიტიკას არ მოაქვს არაფერი კარგი არც რუსეთისთვის და არც მისი მეზობლებისთვის. რუსეთისთვის მხოლოდ მომგებიანი იქნება ძლიერი, ევროკავშირის წევრი მეზობელი. რუსეთი რაციონალურ დიალოგზე დათანხმება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროპის ქვეყნების ინტერესებში შედის. ვფიქრობ, ოდესმე ეს შესაძლებელი იქნება,” - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. კრინიცას ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში კონფერენციის მონაწილე მაღალი რანგის სტუმრებისათვის გალა-დაჯილდოების ცერემონიაც გაიმართა, რომელზეც გიორგი მარგველაშვილი დააჯილდოვეს. [post_title] => რუსეთის ამჟამინდელ პოლიტიკას კარგი არაფერი მოაქვს არც რუსეთისთვის და არც მისი მეზობლებისთვის - გიორგი მარგველაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetis-amdjamindel-politikas-kargi-araferi-moaqvs-arc-rusetistvis-da-arc-misi-mezoblebistvis-giorgi-margvelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 11:39:17 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 07:39:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160433 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170982 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-04 13:01:30 [post_date_gmt] => 2017-10-04 09:01:30 [post_content] => „გამოვთქვამ იმედს, რომ პრეზიდენტი მიიღებს პრაგმატულ გადაწყვეტილებას, იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მხარდაჭერილია ვენეციის კომისიის დასკვნითაც, რომელსაც ჩვენც გავითვალისწინებთ ვეტოს შემთხვევაში,“ - ამის შესახებ საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი კახიანმა, განაცხადა. კახიანის თქმით, ეს იქნება ბლოკებთან და ბონუსურ სისტემასთან დაკავშირებული კონკრეტული შეთავაზებები. „პრეზიდენტის პრაგმატული დამოკიდებულების შემთხვევაში, ამ ცვლილებების ასახვა კონსტიტუციაში შესაძლებელი იქნება მიმდინარე თვესვე. თუ ეს ასე არ მოხდა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მაინც განვახორციელებთ ამ ცვლილებებს, უბრალოდ ამას დასჭირდება დრო და ეს ცვლილებები განხორციელდება საგაზაფხულო სესიაზე,“- განაცხადა კახიანმა. საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან გასამართ შეხვედრაზე შვიდი დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი. [post_title] => გამოვთქვამ იმედს, რომ პრეზიდენტი მიიღებს პრაგმატულ გადაწყვეტილებას - გიორგი კახიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gamovtqvam-imeds-rom-prezidenti-miighebs-pragmatul-gadawyvetilebas-giorgi-kakhiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 13:01:30 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 09:01:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170982 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a994bc9aeddcf403c0ca51f5ea0a827a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )