“საქართველო არის გამორჩეული ლიდერი და იმსახურებს განსაკუთრებულ აღიარებას” – გერმანიის ბუნდესტაგი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bundestagis-wevrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142099 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bundestagis-wevrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142099 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13360 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bundestagis-wevrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bundestagis-wevrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142099) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13360) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 110258 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-02-22 11:14:07 [post_date_gmt] => 2017-02-22 07:14:07 [post_content] => საქართველოში ვიზიტით მყოფი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ბუნდესტაგის წევრები დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში იმყოფებოდნენ, სადაც მათ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეები - გენადი არველაძე და ნინო ჯავახაძე შეხვდნენ. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხებზე ისაუბრეს და საქართველოში მიმდინარე რეფორმები განიხილეს. შეხვედრას გერმანიის ელჩი საქართველოში ჰაიკე ფაიჩიც ესწრებოდა. გენადი არველაძის განცხადებით, გერმანული მხარე გაეცნო დეტალურ ინფორმაციას საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და იმ სექტორების შესახებ, რომელიც დღეს მიმზიდველია ქვეყანაში ინვესტიციების განსახორციელებლად. „ბუნდესტაგის წევრებს მივაწოდეთ ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ, თუ რა რეფორმებს ვახორციელებთ სხვადასხვა მიმართულები თ. ასევე მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმების შესახებ, რომელიც საქართველოს აქვს გაფორმებული სხვადასხვა ქვეყნებთან. ყურადღება გავამახვილეთ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის კუთხით არსებულ ტენდენციებზე, პროდუქტებზე, რომლებიც გადის დღეს ევროკავშირის ბაზარზე, განვიხილეთ, თუ კიდევ რა პერსპექტივა არსებობს და რომელი პროდუქციებისთვის.გერმანულ მხარესთან ერთად ასევე განვიხილეთ ის შესრულება, რომელიც ჩვენ DCFTA-ს არსებული რეფორმების ნაწილში გვაქვს დღესდღეობით“ - განაცხადა გენადი არველაძემ. [post_title] => ბუნდესტაგის წევრებს საქართველოს საინვესტიციო გარემო გააცნეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bundestagis-wevrebs-saqartvelos-sainvesticio-garemo-gaacnes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-22 11:14:07 [post_modified_gmt] => 2017-02-22 07:14:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=110258 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 110258 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-02-22 11:14:07 [post_date_gmt] => 2017-02-22 07:14:07 [post_content] => საქართველოში ვიზიტით მყოფი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ბუნდესტაგის წევრები დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში იმყოფებოდნენ, სადაც მათ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეები - გენადი არველაძე და ნინო ჯავახაძე შეხვდნენ. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხებზე ისაუბრეს და საქართველოში მიმდინარე რეფორმები განიხილეს. შეხვედრას გერმანიის ელჩი საქართველოში ჰაიკე ფაიჩიც ესწრებოდა. გენადი არველაძის განცხადებით, გერმანული მხარე გაეცნო დეტალურ ინფორმაციას საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და იმ სექტორების შესახებ, რომელიც დღეს მიმზიდველია ქვეყანაში ინვესტიციების განსახორციელებლად. „ბუნდესტაგის წევრებს მივაწოდეთ ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ, თუ რა რეფორმებს ვახორციელებთ სხვადასხვა მიმართულები თ. ასევე მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმების შესახებ, რომელიც საქართველოს აქვს გაფორმებული სხვადასხვა ქვეყნებთან. ყურადღება გავამახვილეთ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის კუთხით არსებულ ტენდენციებზე, პროდუქტებზე, რომლებიც გადის დღეს ევროკავშირის ბაზარზე, განვიხილეთ, თუ კიდევ რა პერსპექტივა არსებობს და რომელი პროდუქციებისთვის.გერმანულ მხარესთან ერთად ასევე განვიხილეთ ის შესრულება, რომელიც ჩვენ DCFTA-ს არსებული რეფორმების ნაწილში გვაქვს დღესდღეობით“ - განაცხადა გენადი არველაძემ. [post_title] => ბუნდესტაგის წევრებს საქართველოს საინვესტიციო გარემო გააცნეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bundestagis-wevrebs-saqartvelos-sainvesticio-garemo-gaacnes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-22 11:14:07 [post_modified_gmt] => 2017-02-22 07:14:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=110258 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 43ff29f425c13ce25545a91d6690665d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )