საქართველო და სომხეთი ტურიზმის სექტორის განვითარებას განაგრძობენ

ტურიზმის დეპარტამენტმა მთიანი აჭარის საიმიჯო ვიდეორგოლი გადაიღო "ყველა ტუროპერატორმა აღნიშნა, რომ ტურისტული ნაკადი მკვეთრად შემცირდა. მაისში თითქმის არავინ ჩამოსულა. ივნისშიც ცოტა ვიზიტორი გვყავს. 2016 წელს ჩვენი კომპანია მოემსახურა 270 სტუმარს, ამჟამად კი - მხოლოდ 70-ს", - ამბობს მალანია. „აფხაზია-ინფორმის“ ინფორმაციითვე, ოკუპირებული აფხაზეთის ხელისუფლება სამუშაო ჯგუფის შექმნას გეგმავს. მათ დაევალებათ, გაარკვიონ, რამ გამოიწვია მიმდინარე წლის სეზონზე ტურისტების რაოდენობის მკვეთრი ვარდნა. ჯგუფს ასევე არსებული სიტუაციის გამოსწორების გზებზე მოუწევს მუშაობა. აფხაზეთში ტურისტების 80%-იანი კლებაა ეგვიპტე ტურისტების მოსაზიდად მილიონებს დახარჯავს