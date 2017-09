საქართველო-დაღესტნის საზღვარზე აფეთქების შედეგად 1 მესაზღვრე გარდაიცვალა, 2 – დაშავდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => sazghvari [2] => saqartvelo-daghestani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167748 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => sazghvari [2] => saqartvelo-daghestani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167748 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 962 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => sazghvari [2] => saqartvelo-daghestani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => sazghvari [2] => saqartvelo-daghestani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167748) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,19583,6117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162020 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 12:00:01 [post_date_gmt] => 2017-09-11 08:00:01 [post_content] => უკრაინის შსს-ს ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის დროს 16 ადამიანი დაშავდა. მათივე ცნობით, დაშავებულთაგან 11 ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელია, 5 კი სახელმწიფო დაცვის სამსახურის. უწყებაში განმარტავენ, რომ მათ სხეულის დაზიანებები მიიღეს. მათივე ცნობით, 10 სექტემბერს, დაახლოებით, 20:00 საათზე, აგრესიულად განწყობილი პირების ჯგუფმა „შეგინის“ საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე ეროვნული პოლიციისა და სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლებთან ჩხუბი გამართა, შეიჭრა საკონტროლო პუნქტზე, დაარღვია უკრაინის სახელმწიფო საზღვარი და ადამიანთა ჯგუფის მიერ საზღვრის დარღვევას ხელი შეუწყო, რომელთა შორის იყვნენ მიხეილ სააკაშვილი და სახალხო დეპუტატები. უწყების ინფორმაციით, საზღვრის უკანონოდ მასობრივი დარღვევის გარემოებებს სამხედრო პროკურატურის საგამოძიებო ჯგუფი ეროვნულ გვარდიასთან ერთად დაადგენს. [post_title] => სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთისას 16 ადამიანი დაშავდა - უკრაინის შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saakashvilis-mier-sazghvris-ukanono-gadakvetisas-16-adamiani-dashavda-ukrainis-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 12:00:01 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 08:00:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162020 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161824 [post_author] => 17 [post_date] => 2017-09-08 19:57:03 [post_date_gmt] => 2017-09-08 15:57:03 [post_content] => უკრაინის დედაქალაქში, დიდი ვასილკოვსკის ქუჩაზე ცოტა ხნის წინ ავტომანქანა აფეთქდა. როგორც უკრაინული ტელეკომპანია 112 იტყობინება, აფეთქების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. მანქანაში მყოფმა ახალგაზრდა ქალმა კი სხეულის მძიმე დაზიანებები მიიღო და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცავები მუშაობენ. [post_title] => კიევის ცენტრში მანქანა აფეთქდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kievis-centrshi-manqana-afetqda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 19:57:03 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 15:57:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161824 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160830 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-06 19:50:10 [post_date_gmt] => 2017-09-06 15:50:10 [post_content] => ავღანეთში, პარვანის პროვინციაში მდებარე ბაგრამის ამერიკულ ავიაბაზსთან ტერორისტმა თავი აიფეთქა. ამის შესახებ Tolo News-ი წერს. ოფიციალური ცნობა დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ჯერჯერობით არ ვრცელდება, თუმცა თვითმხილველების თქმით, მათ რამდენიმე დაჭრილი ნახეს. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე რეგიონში მოქმედ არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. [post_title] => ტერორისტმა ბაგრამის ავიაბაზასთან თავი აიფეთქა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teroristma-bagramis-aviabazastan-tavi-aifetqa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 19:50:10 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 15:50:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160830 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162020 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 12:00:01 [post_date_gmt] => 2017-09-11 08:00:01 [post_content] => უკრაინის შსს-ს ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის დროს 16 ადამიანი დაშავდა. მათივე ცნობით, დაშავებულთაგან 11 ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელია, 5 კი სახელმწიფო დაცვის სამსახურის. უწყებაში განმარტავენ, რომ მათ სხეულის დაზიანებები მიიღეს. მათივე ცნობით, 10 სექტემბერს, დაახლოებით, 20:00 საათზე, აგრესიულად განწყობილი პირების ჯგუფმა „შეგინის“ საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე ეროვნული პოლიციისა და სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლებთან ჩხუბი გამართა, შეიჭრა საკონტროლო პუნქტზე, დაარღვია უკრაინის სახელმწიფო საზღვარი და ადამიანთა ჯგუფის მიერ საზღვრის დარღვევას ხელი შეუწყო, რომელთა შორის იყვნენ მიხეილ სააკაშვილი და სახალხო დეპუტატები. უწყების ინფორმაციით, საზღვრის უკანონოდ მასობრივი დარღვევის გარემოებებს სამხედრო პროკურატურის საგამოძიებო ჯგუფი ეროვნულ გვარდიასთან ერთად დაადგენს. [post_title] => სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთისას 16 ადამიანი დაშავდა - უკრაინის შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saakashvilis-mier-sazghvris-ukanono-gadakvetisas-16-adamiani-dashavda-ukrainis-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 12:00:01 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 08:00:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162020 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 64 [max_num_pages] => 22 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 441e0d5a62eab0cd0c5831a72e39192e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )