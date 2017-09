საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობა ასეთი ძლიერი არასდროს ყოფილა – იანოშ ჰერმანი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shefaseba [1] => ianosh-hermani [2] => evrokavshiri-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165354 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shefaseba [1] => ianosh-hermani [2] => evrokavshiri-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165354 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 648 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shefaseba [1] => ianosh-hermani [2] => evrokavshiri-saqartvelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shefaseba [1] => ianosh-hermani [2] => evrokavshiri-saqartvelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165354) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15116,2869,648) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165346 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 17:21:26 [post_date_gmt] => 2017-09-19 13:21:26 [post_content] => „ამ რეფორმაზე ბევრი შეკითხვებია და მისი ზოგიერთი ასპექტი, ვფიქრობ, წინააღმდეგობრივია,“ - ამის შესახებ ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების კომიტეტის თანათავმჯდომარემ, საჯად კარიმმა, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის მე-5 შეხვედრის პირველ სამუშაო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, საპრეზიდნეტო მმართველობიდან საპარლამენტო მოდელზე გადასვლის კუთხით საქართველოს მოსახლეობის მოსაზრებები მნიშვნელოვანია. „ის პროექტი, რომელიც არის შემოთავაზებული, უნდა ვიფიქროთ, რომ არის ცვლილებები, სადაც არის პრობლემური საკითხები, მაგალითად, პროპორციული არჩევნების წესი როდის უნდა შევიდეს ძალაში. ევროპული ინსტიტუტები იზიარებენ ევროკომისიის მოსაზრებას, რომ საქართველოს პარლამენტმა უნდა გაითვალისწინოს "ვენეციის კომისიის" რეკომენდაციები და მიაღწიოს შეთანხმებას ყველა ძალასთან, სანამ საკონსტიტუციო ცვლილებები მისაღებად იქნება წარდგენილი,“ - განაცხადა საჯიდ კარიმმა. "მხარეებს შეუძლიათ, გამოავლინონ სფეროები, სადაც ითანამშრომლებენ. მაგალითად, ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით,“ - განაცხადა იან კელიმ. უკრაინის პრეზიდენტი ოჯახთან და სამთავრობო დელეგაციის წევრებთან ერთად საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა. ვიზიტი რამდენიმედღიანი, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა სახის ღონისძიებებია დაგეგმილი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამ წუთებში კი ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრა მიმდინარეობს. საქართველოში ევროკავშირის ელჩი, იანოშ ჰერმანი ამბობს, რომ ევროპის კავშირი არ აღიარებს სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ ე.წ. არჩევნებს. ელჩმა დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეხვედრა გამართა. ჰერმანი უწყებაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ჰერბერტ ზალბერის მიერ გაკეთებული განცხადების გამო დაიბარეს. „მე ვესაუბრე ბატონ მინისტრის მოადგილეს ახლახან ჩატარებული შეხვედრის შესახებ და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ევროპის კავშირი არ აღიარებს სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ ე.წ. არჩევნებს. რასაც ჩვენ ვაღიარებთ და მხარს ვუჭერთ არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. ბატონ მინისტრის მოადგილესთან ჩვენ ვისაუბრეთ თანამშრომლობაზე ამ სფეროში", - განაცხადა ჰერმანმა. კითხვას კი, რატომ ჩავიდა ზალბერი ოკუპირებულ ცხინვალში, ელჩი ამბობს, რომ ზალბერმა თავად უნდა გასცეს პასუხი. ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისების საკითხებში ჰერბერტ ზალბერი გუშინ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ე.წ. პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვს შეხვდა და აღნიშნული „პოსტის" დაკავება მიულოცა. 