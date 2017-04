საქართველო ევროპის ჩემპიონია: ახალგაზრდა მუშკეტრებში ყველაზე მაგრები ვართ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => farikaoba [2] => mikheil-mardaleishvili [3] => saba-sulamanidze [4] => nika-shengelia [5] => vadja-rechia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125366 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => farikaoba [2] => mikheil-mardaleishvili [3] => saba-sulamanidze [4] => nika-shengelia [5] => vadja-rechia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125366 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => farikaoba [2] => mikheil-mardaleishvili [3] => saba-sulamanidze [4] => nika-shengelia [5] => vadja-rechia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => farikaoba [2] => mikheil-mardaleishvili [3] => saba-sulamanidze [4] => nika-shengelia [5] => vadja-rechia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125366) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7915,15131,15133,15132,156,15134) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125168 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 12:37:59 [post_date_gmt] => 2017-04-25 08:37:59 [post_content] => 101 წლის ინდოელმა მორბენალმა 100 მეტრიანი დისტანცია დაფარა. „BBC“-ის ინფორმაციით, მსოფლიო მარათონი ქალაქ ოკლენდში გაიმართა და პენსიონერმა სპორტსმენმა მან კაურმა 100 მეტრი სულ რაღაც 1 წუთსა და 14 წამში გაირბინა. აღსანიშნავია, რომ თავის ასაკობრივ კატეგორიაში ქალბატონი ერთადერთი მონაწილე იყო და დავალებას თავი არაჩვეულებრივად გაართვა. თუმცა, შეჯიბრის დაწყებამდე სამედიცინო შემოწმების გავლა მაინც მოუხდა. კაურის განცხადებით, სპორტით ის 93 წლის ასაკში დაინტერესდა და ვარჯიში თავის ვაჟთან - გურდევთან ერთად დაიწყო. თუმცა, მოგვიანებით გურდევმა ვარჯიშს თავი დაანება, კაურმა კი აქტიური მოღვაწეობა განაგრძო და მას შემდეგ მონაწილეობა მრავალ შეჯიბრშიც მიიღო. [post_title] => ზაზას 11 ქულა და 7 მოხსნა: გოლდენ სტეიტმა სერია 4:0 მოიგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zazas-11-qula-da-7-mokhsna-golden-steitma-seria-40-moigo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 11:10:16 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 07:10:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125129 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125103 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 10:22:23 [post_date_gmt] => 2017-04-25 06:22:23 [post_content] => ზაზა ფაჩულიას “გოლდენ სტეიტის” მთავარი მწვრთნელი სტივ კერი ავადმყოფობის გამო “პორტლენდთან” მორიგ დაპირისპირებაში გუნდთან ერთად არ ყოფილა. შეგახსენებთ, რომ კერიმ შარშანდელი რეგულარული სეზონის 43 შეხვედრა გამოტოვა, მაშინ 51 წლის სპეციალისტმა ზურგზე ოპერაცია გაიკეთა. "გოლდენ სტეიტი" პლეი-ოფში "პორტლენდი" 4:0 დაამარცხა. ამ გუნდებს შორის სერიის მეოთხე მატჩი დღეს გამთენიისას ჩატარდა და „მეომრებმა“ 128:103 მოიგეს. მეტიც, არ არის გამორიცხული, კერი საერთოდ გამოეთიშოს მიმდინარე პლეი ოფს ისევ და ისევ ზურგის არეში ტკივილების გამო. კერმა განაცხადა, რომ სათადარიგოთა სკამზე მხოლოდ მდგომარეობის გაუმჯობესების შემთხვევაში დაბრუნდება. 