საქართველო იმსახურებს მეტ მხარდაჭერას ევროკავშირიდან და ნატოდან – გიორგი მარგველაშვილი

ოპოზიციური სპექტრი მზად არის, პრეზიდენტთან ერთად, საკონსტიტუციო პროექტზე ახალი, შეთანხმებული დოკუმენტი მიიღოს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და ოპოზიციაშიც მიაჩნიათ, რომ ამით საერთაშრისო პარტნიორები ნახავენ, რომ თანხმობის დოკუმენტის შექმნა შესაძლებელია. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ახალი საერთო დოკუმენტის მიღებით, კიდევ ერთხელ გამოჩნდება, რომ ქვეყანაში ერთპარტიული კონსტიტუციის მიღების საფრთხეა. თუმცა, ოპოზიციაში არ აქვთ მოლოდინი, რომ „ქართული ოცნებისთვის" მათ მიერ შეთავაზებუილ დოკუმენტი მისაღები იქნება. „ხელისუფლება, უბრალოდ, უტიფრად შემდეგ კვირაში მიიღებს ერთ პარტიაზე მორგებულ კონსტიტუციას," - აცხადებს „ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელი, ელენე ხოშტარია. „ქართული ოცნების" მხრიდან რაიმე კომპრომისზე წასვლის არ სჯერა "ახალი საქართველოს" ლიდერს, გიორგი ვაშაძესაც. მისივე თქმით, თუ ხელისუფლება კვლავ უარს იტყვის კომპრომისზე, აქტიურ ქმედებებზე გადასვლა იქნება საჭირო. „ეს შეიძლება იყოს აქციებიც, უფრო რადიკალური ქმედებებიც," - აცხადებს გიორგი ვაშაძე. "დარწმუნებული ვარ რომ "ქართული ოცნება" ამას არ მიიღებს, ეს კიდევ ერთხელ იქნება იმის ჩვენება, როგორ დგას ყველა ერთ პოზიციაზე და "ქართულ ოცნებას" აქვს სხვა პოზიცია," - აცხადებს პაატა დავითაია. მისივე თქმით, თუ "ოცნება" ამას არ გაითვალისწინებს, შემდგომი ნაბიჯი პრეზიდენტის ვეტო უნდა იყოს. „პრეზიდენტი ამ პროცესში არა მომრიგებელი, არამედ მხარეა," - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა, გედევან ფოფხაძემ, პრეზიდენტის ახალ შეთავაზებაზე საპასუხოდ ჟურნალისტებს განუცხადა. ფოფხაძის თქმით, პრეზიდენტი აფიქსირებს ოპოზიციის სასარგებლო განწყობებს. „პრეზიდენტი ამ პროცესში გახდა მხარე, ის არ არის მომრიგებელი და არც კონსტრუქციულ როლს თამაშობს. ის აფიქსირებს ოპოზიციის სასარგებლო განწყობებს. ჩვენი მიზანი კი არის ისეთი დოკუმენტის შექმნა, რომელიც ძლიერი სახელმწიფოს წინაპირობა იქნება," - განაცხადა გედევან ფოფხაძემ. საქართველოს პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი, ოპოზიციურ პარტიებს სთავაზობს, ძირითადი წინააღმდეგობების გათვალისწინებით უკვე კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტის საკუთარი ვერსია შექმნან. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განაცხადა. "უკვე დაიდო რაღაც დოკუმენტი, ეს პოლიტიკური ფაქტია. ავიღოთ დოკუმენტი, როგორც ამოსავალი, არ დავიწყოთ დამოუკიდებელი იმპროვიზაცია, მოვნიშნოთ ძირითადი პუნქტები, რომლებიც წინააღმდეგობის თემა იყო, დავწეროთ ჩვენი ვერსია, ის, რაზეც შეთანხმდებით თქვენ და შევთავაზოთ მმართველ პოლიტიკურ ძალას, როგორც გამოსავალი. ამით ჩვენ დავანახებთ პარტნიორებს, რომ შესაძლებელია, განსხვავებული დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალები ერთად აკეთებდნენ საქმეს," - განაცხადა მარგველაშვილმა. "დარწმუნებული ვარ რომ "ქართული ოცნება" ამას არ მიიღებს, ეს კიდევ ერთხელ იქნება იმის ჩვენება, როგორ დგას ყველა ერთ პოზიციაზე და "ქართულ ოცნებას" აქვს სხვა პოზიცია," - აცხადებს პაატა დავითაია. მისივე თქმით, თუ "ოცნება" ამას არ გაითვალისწინებს, შემდგომი ნაბიჯი პრეზიდენტის ვეტო უნდა იყოს. 