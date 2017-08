საქართველო ისტორიაში საუკეთესო შედეგს უმიზნებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => zaza-fachulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154284 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => zaza-fachulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154284 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => zaza-fachulia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => zaza-fachulia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154284) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (340,156,3355) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154212 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-16 11:54:19 [post_date_gmt] => 2017-08-16 07:54:19 [post_content] => 24 აგვისტოს, უეფა წლის საუკეთესო ფეხბურთელის ვინაობას დაასახელებს. ორგანიზაციის ოფიციალურმა ვებგვერდმა პრიზის მაძიებელი სამი პრეტენდენტი დაასახელა: ლიონელ მესი "ბარსელონადან", კრიშტიანო რონალდო "რეალიდან" და ჯანლუიჯი ბუფონი "იუვენტუსიდან". ჟიურის შემადგენლობაში შედიოდნენ იმ კლუბების მწვრთნელები, რომლებიც 2016-17 წლების სეზონში ჩემპიონთა ლიგაზე გამოდიოდნენ. ასევე, ნომინანტები აარჩია მედიის ევროპული კავშირის 55-მა ჟურნალისტმა. ხმების მიხედვით, ათეულში აგრეთვე მოხვდნენ: ლუკა მოდრიჩი ("რეალი"), ტონი კროოსი ("რეალი"), პაულო დიბალა ("იუვენტუსი"), სერხიო რამოსი ("რეალი"), კილიან მბაპე ("მონაკო"), რობერტ ლევანდოვსკი ("ბაიერნი") და ზლატან იბრაჰიმოვიჩი ("მანჩესტერ იუნაიტედი"). საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელების მთავარი ფავორიტი ისევ რონალდოა. თემურ ქეცბაიამ „ორენბურგი" დატოვა - რუსეთის პირველი დივიზიონის საფეხბურთო კლუბის მთავარი მწვრთნელის პოსტიდან ქართველის წასვლაზე ინფორმაციას რუსული მედია-გამოცემები ავრცელებენ. კლუბის ოფიციალური ვებგვერდი წერს, რომ უახლოეს მატჩში ვლადივოსტოკის „ლუჩ-ენერგიასთან" გუნდს მთავარი მწვრთნელის მოვალეობას ილშატ აიტკულოვი შეასრულებს. ქართველი ამას ოჯახური მიზეზის გამო ვერ მოახერხებს. 49 წლის ქართველმა მწვრთნელმა რუსული გუნდი ზაფხულში ჩაიბარა და საქმეები კარგად ვერ აეწყო. პირველი დივიზიონის 8 ტურში, პრემიერლიგაში დაბრუნების მსურველმა "ორენბურგმა" 3 შეხვედრა მოიგო, 1 ფრედ დაასრულა, 4 კი წააგო და 20-გუნდიან ჩემპიონატში 10 ქულით მე-13 ადგილზეა.

თემურ ქეცბაია ორენბურგიდან წავიდა [post_title] => სამი პრეტენდენტი: უეფამ წლის საუკეთესო ფეხბურთელის სამეული დაასახელა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sami-pretendenti-uefam-wlis-sauketeso-fekhburtelis-sameuli-daasakhela [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 11:54:19 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 07:54:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154212 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 835 [max_num_pages] => 279 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d1057f1b7d70242a0dc50acf57d3e5aa [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )