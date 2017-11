საქართველო – კვიპროსი 1:0

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fekhburti [1] => saqartvelos-nakrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186254 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fekhburti [1] => saqartvelos-nakrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186254 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3190 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fekhburti [1] => saqartvelos-nakrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fekhburti [1] => saqartvelos-nakrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186254) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3190,16199) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171630 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-05 16:39:49 [post_date_gmt] => 2017-10-05 12:39:49 [post_content] => ლეგენდარული ფეხბურთელი კახა კალაძე ინსტაგრამზე თბილისში გადაღებულ ჯგუფურ ფოტოს აქვეყნებს წარწერით: "ლეგენდები თბილისში კახა კალაძისთვის". ფოტოზე თბილისში მყოფი მსოფლიო დონის ფეხბურთელები არიან გამოსახულები. მათ შორის, ტოტი, რივალდო, ძანეტი, დელვეკიო, სალგადო, დიდა, მალდინი, კრესპო და სხვა. ფოტოზე უკვე მრავლადაა ქართველების კომენტარები სადაც წერენ, რომ ეს ღონისძიება არა კახა კალაძისთვის, არამედ ბორჯომისთვის ჩატარდა. "მადლობა პაოლო ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებისთვის, მაგრამ ეს მოხდა არა კახა კალაძისთვის, არამედ ბორჯომისთვის...", – წერს ერთერთი ქართველი ფოტოს კომენტარებში. 29 სექტემბერს დინამო არენაზე მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავებმა ამხანაგური მატჩი გამართეს, ხოლო ბილეთების რეალიზაციიდან შემოსული თანხა სრულად უნდა მოხმარდეს ბორჯომის ტყის აღდგენით სამუშაოებს. [post_title] => პაოლო მალდინი: ლეგენდები თბილისში კახა კალაძისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => paolo-maldini-legendebi-tbilisshi-kakha-kaladzistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 16:39:49 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 12:39:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171630 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 171266 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-05 10:41:16 [post_date_gmt] => 2017-10-05 06:41:16 [post_content] => თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ალეკო ელისაშვილი, კახა კალაძეს ტელედებატებში კიდევ ერთხელ იწვევს და აცხადებს, რომ დებატების შემდეგ მზად არის, ფეხბურთიც ეთამაშოს. ამის შესახებ მან ვიდეომიმართვა facebook-ის საკუთარ გვერდზე გაავრცელა. როგორც ელისაშვილი აღნიშნავს, კალაძე თუ დათანხმდება ტელედებატებს, ის მზად არის, ამის შემდეგ „ქართული ოცნების” კანდიდატს „ნებისმიერ სტადიონზე ფეხბურთი ეთამაშოს". ელისაშვილი ამ ვიდეომიმართვით ტელედებატებში მონაწილეობას პირველ შეთავაზებაზე კალაძის პასუხსაც პასუხობს. ვიდეომიმართვა სტადიონზეა ჩაწერილი, სადაც ელისაშვილი ფეხბურთის ბურთით თამაშობს. [video width="400" height="224" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/22246895_1581134058592027_2924896153327632384_n.mp4"][/video] [post_title] => ელისაშვილი კალაძეს ჯერ დებატებს, შემდეგ კი ფეხბურთის თამაშს სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elisashvili-kaladzes-jer-debatebs-shemdeg-ki-fekhburtis-tamashs-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 11:23:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 07:23:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171266 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 169822 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-01 19:17:38 [post_date_gmt] => 2017-10-01 15:17:38 [post_content] => ეროვნული ლიგა 2-ის XXIX ტურში „ვიტ ჯორჯიას" მატჩის დაწყებამდე სტუმართა გუნდის მეკარე, შოთა მამინაშვილი ცუდად გახდა და გარდაიცვალა. როგორც გუნდის დირექტორმა, რევაზ პერტაიამ პირველ არხს განუცხადა, ფეხბურთელი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. უბედური შემთხვევა დღეს მოხდა. „შოთა მოთელვაზე კარგად იყო, მაგრამ მოედანზე მოთელვაზე გასვლამდე მოულოდნელად ცუდად გახდა და უცებ წაიქცა. მცხეთის საავადმყოფოში მძიმე მდგომარეობაში გადავიყვანეთ, მაგრამ ვეღარ ვუშველეთ. საშინელი ამბავია. არ ვიცი, რა ვთქვა. ძალიან კარგი სპორტსმენი და ადამიანი იყო“, - ამბობს რევაზ პერტაია. 31 წლის შოთა მამინაშიშვილს კარიერის უმეტესი ნაწილი ბათუმის “დინამოში” აქვს გატარებული და “ზუგდიდს” მიმდინარე სეზონის წინ შეუერთდა. სხვა და სხვა დროს ასევე უთამაშია “მაჭახელასა” და ქობულეთის “შუქურას” შემადგენლობაში. "ფორტუნა” ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და უსამძიმრებს დაღუპულის ოჯახს. [post_title] => „ზუგდიდის“ ფეხბურთელი მატჩის დაწყების წინ გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zugdidis-fekhburteli-matchis-dawyebis-win-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-01 20:04:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-01 16:04:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169822 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171630 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-05 16:39:49 [post_date_gmt] => 2017-10-05 12:39:49 [post_content] => ლეგენდარული ფეხბურთელი კახა კალაძე ინსტაგრამზე თბილისში გადაღებულ ჯგუფურ ფოტოს აქვეყნებს წარწერით: "ლეგენდები თბილისში კახა კალაძისთვის". ფოტოზე თბილისში მყოფი მსოფლიო დონის ფეხბურთელები არიან გამოსახულები. მათ შორის, ტოტი, რივალდო, ძანეტი, დელვეკიო, სალგადო, დიდა, მალდინი, კრესპო და სხვა. ფოტოზე უკვე მრავლადაა ქართველების კომენტარები სადაც წერენ, რომ ეს ღონისძიება არა კახა კალაძისთვის, არამედ ბორჯომისთვის ჩატარდა. "მადლობა პაოლო ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებისთვის, მაგრამ ეს მოხდა არა კახა კალაძისთვის, არამედ ბორჯომისთვის...", – წერს ერთერთი ქართველი ფოტოს კომენტარებში. 29 სექტემბერს დინამო არენაზე მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავებმა ამხანაგური მატჩი გამართეს, ხოლო ბილეთების რეალიზაციიდან შემოსული თანხა სრულად უნდა მოხმარდეს ბორჯომის ტყის აღდგენით სამუშაოებს. [post_title] => პაოლო მალდინი: ლეგენდები თბილისში კახა კალაძისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => paolo-maldini-legendebi-tbilisshi-kakha-kaladzistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 16:39:49 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 12:39:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171630 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 27 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fb380b7e1181b9fe19e94982d5ffea71 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )