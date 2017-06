„საქართველო რეგიონში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები იზრდება“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomika [1] => ekonomikis-ministri [2] => pirdapiri-uckhouri-investiciebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137466 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomika [1] => ekonomikis-ministri [2] => pirdapiri-uckhouri-investiciebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137466 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 144 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ekonomika [1] => ekonomikis-ministri [2] => pirdapiri-uckhouri-investiciebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ekonomika [1] => ekonomikis-ministri [2] => pirdapiri-uckhouri-investiciebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137466) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (144,6150,16412) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130718 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-15 11:25:50 [post_date_gmt] => 2017-05-15 07:25:50 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, გიორგი გახარიამ მოხსენება გააკეთა თემატურ პანელზე „ვაჭრობა დაბრკოლებების გარეშე“, რომელიც პეკინში, გლობალური ფორუმის „სარტყელი და გზა“ ფარგლებში გაიმართა. მისი თქმით „სარტყელი და გზა“ დიდ პერსპექტივებს იძლევა ქვეყნებს შორის ვაჭრობის , ეკონომიკური თანამშრომლობისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისთვის . " საქართველო იყო ერთ–ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან 2015 წლის 9 მარტს ხელი მოაწერა „ახალი აბრეშუმის გზის“ ფარგლებში ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმს. ამ პროექტის განვითარებისთვის რეგიონის ქვეყნები დგამენ ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, რომელთა შორისაც აღსანიშნავია გუშინ, 13 მაისს ჩინეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ“ – აღნიშნა გიორგი გახარიამ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას. მინისტრმა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ საქართველო რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელსაც აქვს თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმები ევროკავშირთან და ჩინეთთან. „თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ვაჭრობისა და მდგრადი განვითარების საკითხებს. ჩინეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ხელს შეუწყობს არამხოლოდ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას, არამედ მოიტანს უფრო დიდ სარგებელს რეგიონული განვითარების თვალსაზრისით. საქართველო ხდება მიმზიდველი პლატფორმა იმ ინვესტორებისთვის, რომლებსაც სურთ ჰქონდეთ ეკონომიკური ურთიერთობები როგორც ევროპასთან, ასევე აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან და მათ ეკონომიკურ პოტენციალთან“ – განაცხადა გიორგი გახარიამ. მისივე თქმით, საქართველოს აქვს სტრატეგიული მდებარეობა აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის და მთავრობა აქტიურად მუშაობს როგორც ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განმტკიცების, ასევე საქართველოს, როგორც რეგიონული სავაჭრო და ლოგისტიკური ცენტრის ჩამოყალიბების მიმართულებით. მინისტრმა სესიის მონაწილეებს გააცნო საქართველოს მთავრობის რეფორმები და ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებიც დიდ როლს ითამაშებს „სარტყელი და გზის“ პროექტის განვითარებაში, მათ შორის მინისტრმა დაასახელა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი, ბაქო–თბილისი–ყარსის პროექტი და რკინიგზის მოდერნიზაცია, ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა და სხვა. „ჩვენ ვთვლით , რომ საქართველო, თავისი სტრატეგიული მდებარეობით, კარგად განვითარებული სატრანსპორტო და საბაჟო ინფრასტრუქტურით , მეგობრული პოლიტიკით , რეგიონალური და საერთაშორისო სავაჭრო–ეკონომიკური ურთიერთობებით განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს აზია–ევროპის ეკონომიკური კავშირების განვითარებაში და მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ტვირთების უმოკლეს დროში გადაზიდვას როგორ ჩინეთიდან ევროპაში, ასევე ევროპიდან ჩინეთში“ – განუცხადა სესიის მონაწილეებს გიორგი გახარიამ. მოხსენების დასასრულს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობას „სარტყელისა და გზის“ პროექტის ფარგლებში და სესიის მონაწილეები 2017 წლის ნოემბერში თბილისში დაგეგმილ ფორუმზე მიიწვია. „საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც ჩინურ მხარესთან ერთობლივი თანამშრომლობითა და ორგანიზებით თბილისში 2015 წლის ოქტომბერში ჩაატარა აბრეშუმის გზის მასშტაბური ფორუმი, რომელსაც 34 ქვეყნის დელეგაცია ესწრებოდა. შემდეგი ფორუმი დაგეგმილია 2017 წლის ნოემბერში, შესაბამისად, მსურს გამოვიყენო შესაძლებლობა და მოგიწვიოთ საქართველოში ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე , რომელიც დღევანდელი ფორუმის ლოგიკური გაგრძელება იქნება“ – განაცხადა გიორგი გახარიამ. პეკინში გამართულ საერთაშორისო ფორუმს „სარტყელი და გზა“ 1500–ზე მეტი დელეგატი, მათ შორის მსოფლიოს 29 ქვეყნის ლიდერი ესწრება. საქართველოდან ფორუმში პირველი ვიცე–პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე, საქართველოს საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე და კერძო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. [post_title] => "საქართველო რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობა აქვს ევროკავშირთან და ჩინეთთან" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-regionshi-pirveli-qveyanaa-romelsac-tavisufali-vachroba-aqvs-evrokavshirtan-da-chinettan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 11:26:37 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 07:26:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130718 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130421 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 16:13:42 [post_date_gmt] => 2017-05-12 12:13:42 [post_content] => ესპანეთის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციასთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი, ზურაბ პოლოლიკაშვილი ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე აირჩიეს. პოლოლიკაშვილი თანამდებობას 2021 წლამდე დაიკავებს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს კანდიდატი არჩეულ იქნა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელ პოზიციაზე. პოლოლიკაშვილს გიორგი გახარია გენერალურ მდივნად არჩევას ულოცავს. მისი თქმით, ეს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. "დარწმუნებული ვარ, ამ თანამდებობაზე მუშაობისას ის ბევრ სასიკეთო საქმეს გააკეთებს როგორც მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციისთვის, ისე საქართველოსთვის. სასიხარულოა, რომ საქართველოს წარმომადგენელს პირველად მიეცა შესაძლებლობა, რომ მსოფლიო მნიშვნელობის ამ საერთაშორისო ორგანიზაციას წარუძღვეს. ზურაბ პოლოლიკაშვილის გამარჯვება ცხადყოფს, რომ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია აღიარებს და მხარს უჭერს იმ მიღწევებს, რომელიც საქართველოს ბოლო წლების განმავლობაში ტურიზმის განვითარების მიმართულებით აქვს. აღნიშნული წარმატება დიდ ზეგავლენას იქონიებს საერთაშორისო დონეზე საქართველოს, როგორც მნიშვნელოვანი ტურისტული მიმართულების ცნობადობის ამაღლებასა და ჩვენს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებაზე. ეს არის საერთო გამარჯვება - საარჩევნო კამპანია მაღალი კონკურენციის პირობებში მიმდინარეობდა და მასში საქართველოს გარდა ბრაზილიის, კოლუმბიის, კორეისა და ზიმბაბვეს კანდიდატები მონაწილეობდნენ. ამ პირობებში საქართველოს მიერ წარდგენილი კანდიდატის გამარჯვება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და იმაზე მეტყველებს, რომ საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში საქართველო ერთ-ერთ საინტერესო და პერსპექტიულ მიმართულებად ყალიბდება", - განაცხადა გიორგი გახარიამ. ესპანეთის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციასთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი, ზურაბ პოლოლიკაშვილი ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე აირჩიეს. პოლოლიკაშვილი თანამდებობას 2021 წლამდე დაიკავებს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს კანდიდატი არჩეულ იქნა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელ პოზიციაზე. პოლოლიკაშვილს გიორგი გახარია გენერალურ მდივნად არჩევას ულოცავს. მისი თქმით, ეს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. "ინფლაციამ 6 პროცენტს გადააჭარბა. ზაფხულში ფასები კიდევ უფრო მოიმატებს. შემდეგ იმაზე იქნება დამოკიდებული, გაიზრდება თუ არა გაზისა და ელექტოენერგიის ტარიფები. ვერაფრით შეიგნო ამ მთავრობამ, რომ სტაბილურობა ვერ მიიღწევა ჯანსაღი ბიუჯეტის გარეშე",- წერს რომან გოცირიძე FB გვერდზე. "ინფლაციამ 6 პროცენტს გადააჭარბა. ზაფხულში ფასები კიდევ უფრო მოიმატებს. შემდეგ იმაზე იქნება დამოკიდებული, გაიზრდება თუ არა გაზისა და ელექტოენერგიის ტარიფები. ვერაფრით შეიგნო ამ მთავრობამ, რომ სტაბილურობა ვერ მიიღწევა ჯანსაღი ბიუჯეტის გარეშე",- წერს რომან გოცირიძე FB გვერდზე. "საქართველო რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობა აქვს ევროკავშირთან და ჩინეთთან"