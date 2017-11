საქართველო-სერბეთს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის შეთანხმება გაფორმდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => serbeti [1] => mcire-da-sashualo-mewarmeoba [2] => vachroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188885 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => serbeti [1] => mcire-da-sashualo-mewarmeoba [2] => vachroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188885 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 113 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => serbeti [1] => mcire-da-sashualo-mewarmeoba [2] => vachroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => serbeti [1] => mcire-da-sashualo-mewarmeoba [2] => vachroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188885) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8716,4941,113) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188800 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-20 14:05:26 [post_date_gmt] => 2017-11-20 10:05:26 [post_content] => 28-29 ნოემბერს „თბილისის აბრეშუმის გზის“ რიგით მეორე ფორუმი გაიმართება, რომელშიც მსოფლიოს 50 ქვეყნის 1000-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ განაცხადა. ფორუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება. მისი განცხადებით, ღონისძიების მნიშვნელობა ძალიან დიდია და შესაბამისად, წელს დაინტერესებაც საკმაოდ მაღალია. „ფორუმზე თხუთმეტზე მეტ მინისტრს ველოდებით, ასევე გვესტუმრებიან მოლდოვისა და უკრაინის პრემიერ-მინისტრები და სლოვენიის ვიცე- პრემიერი. ფორუმზე ჩამოვლენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ხელმძღვანელი პირები. საერთო ჯამში, ველოდებით 34 ქვეყნის უმაღლეს პირს და ასევე მსოფლიოს 50-ზე მეტი ქვეყნის ბიზნესის წარმომადგენელს“, - განაცხადა გენადი არველაძემ. მისი თქმით, აბრეშუმის გზის ფორუმზე საქართველოს ცნობიერება აიწევს და ეს მნიშვნელოვანია საინვესტიციო ნაწილში. „აბრეშუმის გზის ინიციატივა ჩინეთის პრეზიდენტის მიერ არის დაანონსებული და ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც ამ ინიციატივას გამოეხმაურა, იყო საქართველო. ჩვენ აღნიშნული ფორუმით ვაგრძელებთ ინიციატივის მხარდაჭერას და ვართ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე რეგიონში ამ პროექტში ჩართულობის ნაწილში. ფორუმი ასევე ემსახურება ქვეყნის სატრანსპორტო პოტენციალის გაზრდას - ჩვენ ველოდებით ამ ნაწილში სხვადასხვა მემორანდუმებზე ხელმოწერას, რომელიც კიდევ უფრო გაზრდის საქართველოს სატრანზიტო შესაძლებლობებს“, - აღნიშნა არველაძემ. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, „თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი“ აზიასა და ევროპას შორის ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. ფორუმი მიზნად ისახავს, შექმნას და დაამკვიდროს სადისკუსიო პლატფორმა, სადაც აბრეშუმის გზის ინიციატივის ქვეყნების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები განიხილავენ თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და კავშირებს საერთაშორისო და რეგიონალური ვაჭრობის სფეროში. [post_title] => „თბილისის აბრეშუმის გზის“ ფორუმში 1000-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-abreshumis-gzis-forumshi-1000-ze-meti-delegati-miighebs-monawileobas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 14:06:10 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 10:06:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188800 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 188749 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-20 12:45:32 [post_date_gmt] => 2017-11-20 08:45:32 [post_content] => 2017 წლის იანვარ - ოქტომბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 8566.1 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. საქსტატის ინფორმაციით, ეს მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.7 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 2203.1 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (29.4 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 6363.0 მლნ.აშშ დოლარს (7.8 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ - ოქტომბერში 4160.0 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 48.6 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 1700.6 მლნ.აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 27.6 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. 2017 წლის იანვარ - ოქტომბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2324.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 4.2 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 531.1 მლნ. აშშ დოლარი იყო (17.1 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1793.2 მლნ. აშშ დოლარი (0.9 პროცენტით მეტი). საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 27.1 პროცენტი შეადგინა, მათშორის ექსპორტში 24.1 პროცენტი და იმპორტში 28.2 პროცენტი(2016 წლის იანვარ - ოქტომბერში შესაბამისად 29.3, 26.7 და 30.1 პროცენტი). ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 30.3 პროცენტი (2016 წლის იანვარ - ოქტომბერში 31.5 პროცენტი). დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში 2783.9 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა (2016 წლის იანვარ - ოქტომბერთან შედარებით 32.1 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 911.5 მლნ. აშშ დოლარი (59.6 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1872.4 მლნ. აშშ დოლარი იყო (21.9 პროცენტით მეტი). საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში დსთ - ის ქვეყნების წილი 32.5 პროცენტი იყო, მათ შორის ექსპორტში 41.4 პროცენტი და იმპორტში 29.4 პროცენტი (2016 წლის იანვარ - ოქტომბერში შესაბამისად 27.7, 33.5 და 26.0 პროცენტი). 2017 წლის იანვარ - ოქტომბერში დსთ - ის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 23.1 პროცენტი (2016 წლის იანვარ - ოქტომბერში 23.0 პროცენტი). 2017 წლის იანვარ - ოქტომბერში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.1 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია თურქეთი (1280.1 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (929.6 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (728.0 მლნ. აშშ დოლარი). 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში, სასაქონლო ჯგუფებიდან, საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა, რამაც 352.5 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 16.0 პროცენტი შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 255.1 მლნ. აშშ დოლარს და შესაბამისად, მთლიანი ექსპორტის 11.6 პროცენტს უდრიდა. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 173.9 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 7.9 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2017 წლის იანვარ - ოქტომბერში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, რომლის იმპორტმა 555.6 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 8.7 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილზე იმყოფებოდა მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 376.3 მლნ. აშშ დოლარით, რაც იმპორტის 5.9 პროცენტი იყო. მესამე ადგილზე სამკურნალო საშუალებების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 278.5 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 4.4 პროცენტი). [post_title] => ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი 17%-ით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokavshiris-qveynebshi-eqsporti-17-it-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 12:48:21 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 08:48:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 188229 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-17 15:55:14 [post_date_gmt] => 2017-11-17 11:55:14 [post_content] => საქართველო თავისი ბიზნესკლიმატით გამოირჩევა - ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, ამ მხრივ, თავისუფალი ბაზარია, სადაც ყველა მოთამაშეს აქვს შესაძლებლობა, თანასწორი უფლებებით ისარგებლოს, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე „კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები“ გამოსვლისას განაცხადა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, გამოსვლაში ქუმსიშვილმა ისაუბრა საქართველოს ბოლოდროინდელ წარმატებებზე ავტორიტეტულ საერთაშორისო რეიტინგებში, მათ შორის, მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების რეიტინგში“, რომლის მიხედვითაც, საქართველო მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის პირველად გადავიდა მე-9 ადგილზე, ხოლო ფრეზერის ინსტიტუტის „ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსის“ თანახმად, საქართველო მსოფლიოში მე-5-ეა. „ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში, პრაქტიკულად, შეზღუდვა არ არის“, - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და აღნიშნა, რომ გაგრძელდება მუშაობა ქვეყანაში თავისუფალი კონკურენციის ხელშეწყობის მიმართულებით. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის ორგანიზატორები არიან საქართველოს კონკურენციის სააგენტო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, კომპანია IOS Partners და საქართველოს კონკურენციის ინსტიტუტი. კონფერენცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. [post_title] => დიმიტრი ქუმსიშვილი: საქართველო თავისი ბიზნესკლიმატით გამოირჩევა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dimitri-qumsishvili-saqartvelo-tavisi-biznesklimatit-gamoircheva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 15:55:14 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 11:55:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188229 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 188800 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-20 14:05:26 [post_date_gmt] => 2017-11-20 10:05:26 [post_content] => 28-29 ნოემბერს „თბილისის აბრეშუმის გზის“ რიგით მეორე ფორუმი გაიმართება, რომელშიც მსოფლიოს 50 ქვეყნის 1000-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ განაცხადა. ფორუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება. მისი განცხადებით, ღონისძიების მნიშვნელობა ძალიან დიდია და შესაბამისად, წელს დაინტერესებაც საკმაოდ მაღალია. „ფორუმზე თხუთმეტზე მეტ მინისტრს ველოდებით, ასევე გვესტუმრებიან მოლდოვისა და უკრაინის პრემიერ-მინისტრები და სლოვენიის ვიცე- პრემიერი. ფორუმზე ჩამოვლენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ხელმძღვანელი პირები. საერთო ჯამში, ველოდებით 34 ქვეყნის უმაღლეს პირს და ასევე მსოფლიოს 50-ზე მეტი ქვეყნის ბიზნესის წარმომადგენელს“, - განაცხადა გენადი არველაძემ. მისი თქმით, აბრეშუმის გზის ფორუმზე საქართველოს ცნობიერება აიწევს და ეს მნიშვნელოვანია საინვესტიციო ნაწილში. „აბრეშუმის გზის ინიციატივა ჩინეთის პრეზიდენტის მიერ არის დაანონსებული და ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც ამ ინიციატივას გამოეხმაურა, იყო საქართველო. ჩვენ აღნიშნული ფორუმით ვაგრძელებთ ინიციატივის მხარდაჭერას და ვართ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე რეგიონში ამ პროექტში ჩართულობის ნაწილში. ფორუმი ასევე ემსახურება ქვეყნის სატრანსპორტო პოტენციალის გაზრდას - ჩვენ ველოდებით ამ ნაწილში სხვადასხვა მემორანდუმებზე ხელმოწერას, რომელიც კიდევ უფრო გაზრდის საქართველოს სატრანზიტო შესაძლებლობებს“, - აღნიშნა არველაძემ. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, „თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი“ აზიასა და ევროპას შორის ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. ფორუმი მიზნად ისახავს, შექმნას და დაამკვიდროს სადისკუსიო პლატფორმა, სადაც აბრეშუმის გზის ინიციატივის ქვეყნების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები განიხილავენ თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და კავშირებს საერთაშორისო და რეგიონალური ვაჭრობის სფეროში. [post_title] => „თბილისის აბრეშუმის გზის“ ფორუმში 1000-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-abreshumis-gzis-forumshi-1000-ze-meti-delegati-miighebs-monawileobas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-20 14:06:10 [post_modified_gmt] => 2017-11-20 10:06:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188800 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 69 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 56e43d2afdd1272639fa0d6e0e06ce40 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )