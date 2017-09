საქართველო წაგებას გადაეჩვია: ფრე ავსტრიაში და კარის გაჯახუნება ჯერ წინაა (ფოტო, ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nakrebi [2] => shesarchevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160386 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nakrebi [2] => shesarchevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160386 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nakrebi [2] => shesarchevi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => nakrebi [2] => shesarchevi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160386) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (252,507,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160377 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-06 01:03:27 [post_date_gmt] => 2017-09-05 21:03:27 [post_content] => საქართველოს ნაკრებმა ევრობასკეტზე მეორე მატჩი მოიგო. ჩვენმა გუნდმა მასპინძელი დაამარცხა ძალიან მნიშვნელოვან, დრამატულ შეხვედრაში - 104:91. ანგარიშმა შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს, რადგან ძირითადი დრო ფრედ დასრულდა - 89:89. ეს 13-ქულიანი უპირატესობა ოვერტაიმისაა. და არის სამართლიანი. მატჩის დასრულებამდე წამით ადრე მსაჯებმა ვერ გაბედეს ფაჩულიაზე ჯარიმა დაეფიქსირებინათ და დამატებითი დრო დანიშნეს. სამართალმა ხუთწუთეულში მაგრად იზეიმა. საზეიმოდ ჩვენ ჯერ საქმე არ გვაქვს. ბოლო მატჩი გველის ძლიერ იტალიასთან. თუ ვერ მოვიგეთ, შეიძლება ვერც გავიდეთ პლეი-ოფში, ეს დამოკიდებულია ჩვენს შემდეგ უკრაინა-ისრაელის თამაშის შედეგზე. რაც შეეხება უშუალოდ მატჩს, ეს იყო ყველაფერი - ბრძოლა, ნერვები, ჟინი, ოსტატობა, შეცდომები - აი რატომ უყვარს ადამიანს სპორტი. მსგავსი დრამატული თამაშები ხშირი არ არის და ეს მოგებაც ოქროს ასოებით ჩაიწერება ქართული კალათბურთის ისტორიაში. საქართველომ ეს ხომ ევროპის ჩემპიონატზე გააკეთა. მართლაც დასანანი იქნება, რომ ვერ გავიდეთ მერვედფინალში და ვერ გავაგრძელოთ ევროპაში ყოფნა. ყოჩაღ ბიჭებო! ჩემი საქართველო ეს არის: ევროპაში უნდა დავრჩეთ

წლევანდელმა სატრანფერო ბაზარმა რევოლუციური ძვრები გამოიწვია. ნეიმარის პარიზში გადაბარგება იმხელა ფული დაჯდა, რომ ფეხბურთი, როგორც ბიზნესი ახალ საფეხურზე აიყვანა. სადამდე წავა პროცესები, ამას მხოლოდ დრო თუ გვაჩვენებს, ახლი კი ქვეყნების მიხედვით ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსფერები მიმოვიხილოთ. ბრაზილია - ნეიმარი "ბარსელონადან" პსჟ-ში, 2017 წ - 222 მლნ ევრო საფრანგეთი პოლ პოგბა "იუვენტუსიდან" "მანჩესტერ იუნაიტედში", 2016 წ -105 მლნ ევრო უსმან დემბელე "დორტმუნდიდან" "ბარსელონაში", 2017 წ - 105 მლნ ევრო პორტუგალია - კრიშტიანო რონალდო "მანჩესტერ იუნაიტედიდან" "რეალში" 2009 წ - 94 მლნ ევრო არგენტინა - გონსალო იგუანი "ნაპოლიდან" "იუვენტუსში" 2016 წ - 90 მლნ ევრო ინგლისი - რაჰიმ სტერლინგი "ლივერპულიდან" "მანჩესტერ სიტიში" 2015 წ - 62,5 მლნ ევრო ესპანეთი - ალვარო მორატა "რეალიდან" "ჩელსიში" 2017 წ - 62 მლნ ევრო იტალია - ჯანლუიჯი ბუფონი "პარმადან" "იუვენტუსში" 2001 წ - 52,8 მლნ ევრო გერმანია - ლეროი სანე "შალკედან" "მანჩესტერ სიტიში" 2016 წ - 50 მლნ ევრო ჰოლანდია - მარკ ოვერმარსი "არსენალიდან" "ბარსელონაში" 2000 წ - 40 მლნ ევრო უელსი - გარეთ ბეილი "ტოტენჰემიდან" "რეალში" 2013 წ - 101 მლნ ევრო

ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელები სხვადასხვა ქვეყნიდან ბუნდესლიგის ისტორიაში პირველი ქალი მსაჯი „ჰერტა"-„ვერდერის" მატჩს განსჯის. მატჩი 10 სექტემბერს ჩატარდება. ბიბიანა შტაინხაუსი გერმანიის უმაღლეს დივიზიონში დებიუტს ელის. ბუნდესლიგა გახდება პირველი დიდი ევროპული ლიგა, სადაც მთავარი არბიტრი ქალი იქნება. აქამდე შტაინხაუსს მეორე ბუნდესლიგის და საერთაშორისო მატჩები უმსაჯია. ბიბიანა ბუნდესლიგაში გადასვლამდე არბიტრობას პოლიციაში სამსახურს უთავსებდა.

გერმანია რევოლუციის მოლოდინში: ბუნდესლიგაში ქალი გამოჩნდება საქართველოს ნაკრებმა ევრობასკეტზე მეორე მატჩი მოიგო. ჩვენმა გუნდმა მასპინძელი დაამარცხა ძალიან მნიშვნელოვან, დრამატულ შეხვედრაში - 104:91. ანგარიშმა შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს, რადგან ძირითადი დრო ფრედ დასრულდა - 89:89. ეს 13-ქულიანი უპირატესობა ოვერტაიმისაა. და არის სამართლიანი. მატჩის დასრულებამდე წამით ადრე მსაჯებმა ვერ გაბედეს ფაჩულიაზე ჯარიმა დაეფიქსირებინათ და დამატებითი დრო დანიშნეს. სამართალმა ხუთწუთეულში მაგრად იზეიმა. საზეიმოდ ჩვენ ჯერ საქმე არ გვაქვს. ბოლო მატჩი გველის ძლიერ იტალიასთან. თუ ვერ მოვიგეთ, შეიძლება ვერც გავიდეთ პლეი-ოფში, ეს დამოკიდებულია ჩვენს შემდეგ უკრაინა-ისრაელის თამაშის შედეგზე. რაც შეეხება უშუალოდ მატჩს, ეს იყო ყველაფერი - ბრძოლა, ნერვები, ჟინი, ოსტატობა, შეცდომები - აი რატომ უყვარს ადამიანს სპორტი. მსგავსი დრამატული თამაშები ხშირი არ არის და ეს მოგებაც ოქროს ასოებით ჩაიწერება ქართული კალათბურთის ისტორიაში. საქართველომ ეს ხომ ევროპის ჩემპიონატზე გააკეთა. მართლაც დასანანი იქნება, რომ ვერ გავიდეთ მერვედფინალში და ვერ გავაგრძელოთ ევროპაში ყოფნა. ყოჩაღ ბიჭებო!

ჩემი საქართველო ეს არის: ევროპაში უნდა დავრჩეთ