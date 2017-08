საქართველომ ევროპის დაპყრობა დაიწყო: დიდებული გამარჯვება ლიტვასთან (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158831 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158831 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158831) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18707,340,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158751 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-31 18:07:37 [post_date_gmt] => 2017-08-31 14:07:37 [post_content] => საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ საკუთარ "ფეისბუქზე" პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც წერს, რომ მას ოთახში სასტუმროს ქართველმა თანამშრომელმა წერილი დაუტოვა. "წარმატებები, ღმერთი თქვენსკენ", - წერია ფურცელზე, რომელიც ჩვენი გუნდის ლიდერს ოთახში დახვდა. კაპიტნის პოსტს უამრავი კომენტარი მოყვა. გულშემატკივრები ქართველ კალათბურთელებს ამხნევებენ და წარმატებებს უსურვებენ. როგორც იცით, საქართველოს ნაკრები ევრობასკეტს დღეს ლიტვასთან მატჩით იწყებს. თამაში 19:30 საათზე იწყება. [post_title] => წარმატებები, ღმერთი თქვენსკენ: ზაზა ფაჩულიას სასტუმროში წერილი დაუტოვეს (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => warmatebebi-ghmerti-tqvensken-zaza-fachulias-sastumroshi-werili-dautoves-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 18:07:37 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 14:07:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158751 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158571 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-31 12:38:13 [post_date_gmt] => 2017-08-31 08:38:13 [post_content] => საკალათბურთო პორტალმა Eurohoops-მა 2017 წლის ევრობასკეტის საუკეთესო მოთამაშეთა TOP20 წარმოადგინა. ამ სიაში მოხვდა საქართველოს ნაკრების ცენტრი ზაზა ფაჩულია. მან მე-20 პოზიცია დაიკავა. პირველ სამეულში არიან - ესპანელი მარკ გასოლი, ლატვიელი კრისტაპს პორზინგისი და ესპანელი პაუ გასოლი. Eurohoops-ის აზრით, ევრობასკეტის მოთამაშეთა TOP20 ასე გამოყურება: 1. მარკ გასოლი 2. კრისტაპს პორზინგისი 3. პაუ გასოლი 4. გორან დრაგიჩი 5. ბოგდან ბოგდანოვიჩი 6. ნანდო დე კოლო 7. დარიო შარიჩი 8. ბოიან ბოგდანოვიჩი 9. დენის შრიოდერი 10. ევან ფურნიე 11. რიკი რუბიო 12. იონას ვალანჩუნასი 13. ნიკოლა ვუჩევიჩი 14. სერხიო როდრიგესი 15. მარკო ბელინელი 16. ლუკა დონჩიჩი 17. გიორგოს პრინტეცისი 18. ომრი კასპი 19. ჩედი ოსმანი 20. ზაზა ფაჩულია [post_title] => ზაზა ფაჩულია ევრობასკეტის ოცეულშია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-fachulia-evrobasketis-oceulshia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 12:38:13 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 08:38:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158571 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158454 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-31 10:37:35 [post_date_gmt] => 2017-08-31 06:37:35 [post_content] => ბრიტანულმა გამოცემა The Sun-მა საინტერესო ინფორმაცია გაავრცელა საქართველოს ნაკრების ცენტრალური მცველის სოლომონ კვირკველიას შესახებ, რომელიც მოსკოვის "ლოკომოტივში" თამაშობს. როგორც ირკვევა, სატრანსფერო ბაზრის დახურვამდე 48 საათით ადრე, 25 წლის ფეხბურთელის ხელში ჩასაგდებად პრემიერლიგის სამი კლუბი იბრძვის - "ვესტ ბრომვიჩი", "ლესტერი" და "კრისტალ პალასი". "ლოკომოტივი" კვირკველიაში მინიმუმ 20 მილიონ ევროს ითხოვს. თუ ქართველი ამ თანხად გაიყიდა, ის გახდება ჩვენი ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე ძვირად ღირებული მოთამაშე. [post_title] => საბა პრემიერლიგაში: კვირკველიათი ინგლისური კლუბები დაინტერესდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saba-premierligashi-kvirkveliati-inglisuri-klubebi-dainteresdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 10:37:35 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 06:37:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158454 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158751 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-31 18:07:37 [post_date_gmt] => 2017-08-31 14:07:37 [post_content] => საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ საკუთარ "ფეისბუქზე" პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც წერს, რომ მას ოთახში სასტუმროს ქართველმა თანამშრომელმა წერილი დაუტოვა. "წარმატებები, ღმერთი თქვენსკენ", - წერია ფურცელზე, რომელიც ჩვენი გუნდის ლიდერს ოთახში დახვდა. კაპიტნის პოსტს უამრავი კომენტარი მოყვა. გულშემატკივრები ქართველ კალათბურთელებს ამხნევებენ და წარმატებებს უსურვებენ. როგორც იცით, საქართველოს ნაკრები ევრობასკეტს დღეს ლიტვასთან მატჩით იწყებს. თამაში 19:30 საათზე იწყება. [post_title] => წარმატებები, ღმერთი თქვენსკენ: ზაზა ფაჩულიას სასტუმროში წერილი დაუტოვეს (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => warmatebebi-ghmerti-tqvensken-zaza-fachulias-sastumroshi-werili-dautoves-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 18:07:37 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 14:07:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158751 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 881 [max_num_pages] => 294 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 40a2bf2a7dbcb63054146f6369673288 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )