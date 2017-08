საქართველომ ტაილანდისა და ნიუ-იორკის გიდების ასოციაციებს აჯობა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmis-erovnuli-administracia [1] => kongresi [2] => gidi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158321 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmis-erovnuli-administracia [1] => kongresi [2] => gidi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158321 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4205 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmis-erovnuli-administracia [1] => kongresi [2] => gidi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmis-erovnuli-administracia [1] => kongresi [2] => gidi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158321) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18732,4539,4205) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156195 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-23 14:07:27 [post_date_gmt] => 2017-08-23 10:07:27 [post_content] => საქართველოს საზღვაო კურორტებზე გადაღებულ სიუჟეტს მილიონობით ყაზახი იხილავს- ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით, საქართველოს ყაზახი ჟურნალისტები ეწვივნენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ყაზახეთის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალრეიტინგული სტუდიის „მიტრაფილმის“ გადამღები ჯგუფი საქართველოს შესახებ გასართობ-შემეცნებით გადაცემას ამზადებს, რომელიც ყაზახეთის რამდენიმე სატელევიზო არხზე გადაიცემა და მილიონობით მაყურებელი იხილავს. პრესტურის ფარგლებში ყაზახმა ჟურნალისტებმა თბილისი, მცხეთა, გორი, ბორჯომი, ქუთაისი და ბათუმი დაათვალიერეს. სატელევიზიო სიუჟეტში განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს საზღვაო კურორტებს და ქართულ კულინარიას დაეთმობა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ყაზახეთი საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ბაზარია. სტატისტიკური მონაცემებით, 2017 წლის 7 თვეში ყაზახეთიდან საქართველოს 32 ათასზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 18.7%-ით მეტია. " ამ ფესტივალს ჰყავს თავისი პასუხისმგებელი პირები და მათ შორის გიორგი ჩოგოვაძე ნამდვილად არ არის", - ნათქვამია განცხადებაში. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ჩოგოვაძე ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას თითქმის 3 წელია ხელმძღვანელობს და ამ პერიოდში საქართველომ ტურიზმის სფეროში მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია როგორც საერთაშორისო , ისე შიდა ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. "ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის როგორც სახელმწიფოს ტურიზმის სექტორში ჩართულ სხვადასხვა უწყებებს , ასევე კერძო სექტორს და , რა თქმა უნდა , ტურიზმის ადმინისტრაციას . სწორედ ამ მიღწევებმა ტურიზმის სექტორში კიდევ უფრო მეტად გამოავლინა ახალი გამოწვევები და თვალსაჩინო გახადა არსებული პრობლემები , რომლებსაც ადეკვატური და სწრაფი საპასუხო ქმედებები სჭირდება . ამ გამოწვევების საპასუხოდ ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ ტურიზმის სექტორთან დაკავშირებულ ყველა უწყებასთან , როგორც სტრუქტურულ , ასევე შინაარსობრივ რეფორმებზე . როგორც ჩანს, არასწორი ინფორმაციის გავრცელება გამოიწვია ამ მიმართულებით სამუშაო პროცესის გააქტიურებამ, რაც თავის მხრივ, უკავშირდება წლევანდელი ტურისტული სეზონის რეკორდულ მაჩვენებლებს, რომლის ფონზეც აშკარაა, რომ ბევრი რამ არის გასაძლიერებელი და დასახვეწი. ჩვენი გუნდი წარმატებით უპასუხებს ახალ გამოწვევებს და ამ პროცესში ყველა , მათ შორის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოქმედი ხელმძღვანელიც საკუთარ წვლილს შეიტანს . აქვე ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ , რომ დაუშვებელია მიზანმიმართულად გავრცელებული, არასწორი ინფორმაციებით ჩრდილი მიადგეს იმ მიღწევებს , რომელიც აქვს ქვეყანას", -ნათქვამია განცხადებაში. [post_title] => ტრამპის კედლისთვის კოლოსალურ თანხებს გამოყოფენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampis-kedlistvis-kolosalur-tankhebs-gamoyofen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 16:14:12 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 12:14:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145555 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156195 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-23 14:07:27 [post_date_gmt] => 2017-08-23 10:07:27 [post_content] => საქართველოს საზღვაო კურორტებზე გადაღებულ სიუჟეტს მილიონობით ყაზახი იხილავს- ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით, საქართველოს ყაზახი ჟურნალისტები ეწვივნენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ყაზახეთის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალრეიტინგული სტუდიის „მიტრაფილმის“ გადამღები ჯგუფი საქართველოს შესახებ გასართობ-შემეცნებით გადაცემას ამზადებს, რომელიც ყაზახეთის რამდენიმე სატელევიზო არხზე გადაიცემა და მილიონობით მაყურებელი იხილავს. პრესტურის ფარგლებში ყაზახმა ჟურნალისტებმა თბილისი, მცხეთა, გორი, ბორჯომი, ქუთაისი და ბათუმი დაათვალიერეს. სატელევიზიო სიუჟეტში განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს საზღვაო კურორტებს და ქართულ კულინარიას დაეთმობა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ყაზახეთი საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ბაზარია. სტატისტიკური მონაცემებით, 2017 წლის 7 თვეში ყაზახეთიდან საქართველოს 32 ათასზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 18.7%-ით მეტია. 