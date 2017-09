საქართველოს 2023 წელს სათხილამურო მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებაზე შეაქვს განაცხადი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167771 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167771 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167771) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167733 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-26 12:34:27 [post_date_gmt] => 2017-09-26 08:34:27 [post_content] => საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, მთავრობის სხდომის დაწყებამდე ყველა მართლმადიდებელს ქეთევან დედოფლის ხსენების დღე მიულოცა. „პირველ რიგში, მინდა, ყველა მართლმადიდებელს მივულოცო წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის ხსენების დღე და მინდა, დიდი სიხარულით აღვნიშნო ის უდიდესი მოვლენა - საქართველოში წმინდა ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ჩამობრძანდა. ღმერთმა ქნას, რომ ამ უდიდესი მოწამის სული შეეწიოს საქართველოს. მართლაც ძალიან დიდი რამ მოხდა, რაც წლების განმავლობაში სანატრელი და მიუღწეველი იყო, დღეს ეს შესაძლებელი გახდა. მე მინდა, ყველა თქვენგანს მივულოცო ეს უდიდესი დღესასწაული და ქეთვან დედოფილის ჩამობრძანება საქართველოში, განსაკუთრებით ქეთევანებს ვულოცავ ამ დღეს,“ -აღნიშნა კვირიკაშვილმა. გიორგი კვირიკაშვილმა მართლმადიდებელ მრევლს ქეთევანობა მიულოცა

საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, სამუშაო ვიზიტით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 27 სექტემბერს ბერლინში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ანგელა მერკელთან. შეხვედრაზე ორი ქვეყნის ლიდერები განიხილავენ საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებს, რეგიონში არსებულ მდგომარეობას და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის საკითხებს. გიორგი კვირიკაშვილი ხვალ ანგელა მერკელს შეხვდება

"ჩვენი სტრატეგიის ცენტრში საქართველოს მოქალაქეებია," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე განმარტებით, 25 წლის განმავლობაში, რაც საქართველო გაეროს შეუერთდა, ქვეყანა წარმატებით გარდაიქმნა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების მიმღებიდან წამყვან რეფორმატორად. აქცენტი გააკეთა საქართველოს ევროინტეგრაციულ სწრაფვაზე. "ერთი მხრივ, ჩვენ ვახორციელებთ ინტეგრაციას ევროკავშირის შიდა ბაზარზე და, მეორე მხრივ, ვიზიდავთ აზიის ბაზრებს," - განაცხადა კვირიკაშვილმა. პრემიერმა ისაუბრა რუსეთის მიერ საქართევლოს ოკუპაციის გაგრძელებაზე და აღნიშნა, რომ "რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის ორი ისტორიული რეგიონის ოკუპაციას". ამასთან, მან აქცენტი გააკეთა ქვეყნის შიგნით მიმდინარე რეფორმებზე, მათ შორის კონსტიტუციის ცვლილებებზე და დასძინა, რომ ამ რეფორმებს საფუძველს შარშან ხალხის მიერ მმართველი გუნდისთვის გამოცხადებული ნდობა გახდა. ამასთან, გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საკონსტიტუციო რეფორმის პარალელურად, მთავრობამ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფის მიზნით, დაიწყო 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმის განხორციელება. პრემიერმა გამოსვლა ამერიკელი ხალხისადმი თანადგომის გამოცხადებით დაიწყო, რომელიც ბოლო პერიოდში მომხდარ სტიქიურ უბედურებას უკავშირდება. "პირველ რიგში, ნება მომეცით, მივუსამძიმრო და თანადგომა გამოვუცხადო ბოლო დღეებში ჩრდილოეთ ამერიკაში მომხდარი სტიქიური უბედურებების გამო დაზარალებულებს - ქარიშხლებმა უდიდესი ზიანი მიაყენა კარიბის ზღვის კუნძულ-ქვეყნებს და ამერიკის შეერთებული შტატების ზოგიერთ რეგიონს, ხოლო მიწისძვრამ კატასტროფა გამოიწვია მექსიკაში. ამ ძნელბედობის ჟამს ჩვენ სოლიდარობას ვუცხადებთ ამ ქვეყნების მთავრობებს და ხალხს. არც ერთი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, არ არის დაზღვეული სტიქიისგან. ასეთ დროს კი სოლიდარობა აძლიერებს განსაცდელში მყოფ ქვეყნებს," - აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერმინისტრის გაეროს გენასამბლეაზე გამოსვლის სრული ტექსტი

რუსეთი აგრძელებს საქართველოს ოკუპაციას - პრემიერის გამოსვლა გაეროს გენასამბლეის სესიაზე საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, მთავრობის სხდომის დაწყებამდე ყველა მართლმადიდებელს ქეთევან დედოფლის ხსენების დღე მიულოცა. „პირველ რიგში, მინდა, ყველა მართლმადიდებელს მივულოცო წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის ხსენების დღე და მინდა, დიდი სიხარულით აღვნიშნო ის უდიდესი მოვლენა - საქართველოში წმინდა ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ჩამობრძანდა. ღმერთმა ქნას, რომ ამ უდიდესი მოწამის სული შეეწიოს საქართველოს. მართლაც ძალიან დიდი რამ მოხდა, რაც წლების განმავლობაში სანატრელი და მიუღწეველი იყო, დღეს ეს შესაძლებელი გახდა. მე მინდა, ყველა თქვენგანს მივულოცო ეს უდიდესი დღესასწაული და ქეთვან დედოფილის ჩამობრძანება საქართველოში, განსაკუთრებით ქეთევანებს ვულოცავ ამ დღეს," -აღნიშნა კვირიკაშვილმა.

გიორგი კვირიკაშვილმა მართლმადიდებელ მრევლს ქეთევანობა მიულოცა