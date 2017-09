საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა ნაკადი 47.92%-ით გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => ekonomikis-saministro [2] => mgzavri [3] => gadazidva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161810 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => ekonomikis-saministro [2] => mgzavri [3] => gadazidva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161810 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1747 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => ekonomikis-saministro [2] => mgzavri [3] => gadazidva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => ekonomikis-saministro [2] => mgzavri [3] => gadazidva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161810) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1747,2122,12210,7728) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160333 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-05 17:35:32 [post_date_gmt] => 2017-09-05 13:35:32 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტომ „აწარმოე საქართველოში“ ევროკავშირისა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროექტის „მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ მხარდაჭერით, ელექტრონული კომერციის სტრატეგიის შემუშავებაზე დაიწყო მუშაობა. სამინისტროს ინფორმაციით, სტრატეგიის მიზანია, ელექტრონული პლატფორმების მეშვეობით, აღნიშნული მიმართულებით არსებული მაღალი პოტენციალის მქონე პროდუქტების იდენტიფიცირება და მათი გაყიდვების ხელშეწყობა. პროექტის განხორციელებაში ჩართულია გერმანული კომპანია Conoscope და მათი ადგილობრივი ექსპერტები. ”ელექტრონული კომერცია არის ინდუსტრიის ტიპი, სადაც პროდუქტებისა და მომსახურების ყიდვა-გაყიდვა ხორციელდება ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით, როგორიცაა ინტერნეტი. ასევე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ელ. კომერცია მოიცავს მონაცემების გაცვლას, რაც აადვილებს ფულად ტრანზაქციებს. ეს არის ბიზნეს-ორგანიზაციებს შორის კომუნიკაციის ეფექტიანი და ხელსაყრელი გზა. „აწარმოე საქართველოში - ექსპორტის“ მიმართულების მიზანია საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაცია, საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქტების კონკურენტუნარიანობისა და მოცულობის გაზრდა და საქართველოს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება”, - ნათქვამია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პროექტი „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ „ევროკავშირი ბიზნესისთვის“ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. პროგრამის მიზანია დაეხმაროს მცირე და საშუალო მეწარმეებს ისარგებლონ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებით. კერძოდ, პროექტი ხელს უწყობს ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებას, მეწარმეების ცოდნისა და უნარების ამაღლებას და ფინანსებთან ხელმისაწვდომობას. „ევროკავშირი ბიზნესისთვის“ პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაციოს ნახვა შესაძლებელია ვებგვერდზე- www.eu4business.eu. [post_title] => საქართველო ელექტრონული კომერციის სტრატეგიას შექმნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-eleqtronuli-komerciis-strategias-sheqmnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 17:35:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 13:35:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160333 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160312 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-05 17:12:35 [post_date_gmt] => 2017-09-05 13:12:35 [post_content] => ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი იზრდება. აეროპორტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მიმდინარე წლის აგვისტოში ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთა ნაკადმა 50 170 შეადგინა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 66% - ით მეტია. აეროპორტის ცნობითვე, 74% -ით არის გაზრდილი ქუთაისის აეროპორტიდან განხორციელებული რეისების რაოდენობაც. 2017 წლის აგვისტოს მონაცემები 211 რეისს ითვლის. [post_title] => ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთნაკადი 66% - ით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisis-aeroportshi-mgzavrtnakadi-66-it-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 17:12:35 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 13:12:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160312 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160199 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-05 15:14:38 [post_date_gmt] => 2017-09-05 11:14:38 [post_content] => ქართული საპროდიუსერო კომპანია 20 Steps Productions მხატვრული ჟანრის ქართულ-ფრანგულ-კოპროდუქციაზე მუშაობს. ფილმის სახელწოდებაა “მზის გოგონები“ („Girls on the Sun”) . ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი ფილმის გადაღებები კინოინდუსტრიის ხელშეწყობის პროგრამის „გადაიღე საქართველოში“ ფარგლებში ხორციელდება. “ფილმის სიუჟეტი ქურთისტანში ვითარდება, სადაც 2 განსხვავებული ქალის ცხოვრება იკვეთება. მთავარი გმირი ბაჰარი ქურთების, ქალთა ბატალიონის “მზის გოგონების ხელმძღვანელია”, ხოლო ფრანგი ჟურნალისტი მატილდა, მიმდინარე მოვლენების გაშუქებითაა დაკავებული. აღსანიშნავია, რომ ფილმის გადაღებები, რომელიც სექტემბრის ბოლოს დაიწყება, ექვსი თვის განმავლობაში გაგრძელდება, სადაც 840-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება. ხოლო, ფილმის ლოკაციების სპეციფიკიდან გამომდინარე, გადაღებებისთვის საკმაოდ საინტერესო, ლოკაციები, კერძოდ: ახალციხესა და რუსთავის მიმდებარე ტერიტორიები შეირჩა”, - ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, კინოინდუსტრიის წახალისების პროგრამის „გადაიღე საქართველოში“ ფარგლებში, საერთაშორისო პრომო-კამპანიისა და გაცნობითი ხასიათის პრეზენტაციის შედეგად, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება, საქართველო, როგორც კინოგადაღების მოედანი უფროდაუფრო აქტუალური ხდება და უცხოელი პროდიუსერების დაინტერესებაც მატულობს. პროექტის ამოქმედებიდან სულ მცირე დროში უკვე 6 ფილმი გადაიღეს. ხოლო 2 ფილმის გადაღება სულ მალე დაიწყება. [post_title] => საქართველოში ახალი ფილმის გადაღებაზე 840-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-akhali-filmis-gadaghebaze-840-ze-meti-adamiani-dasaqmdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 15:14:38 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 11:14:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160199 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 160333 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-05 17:35:32 [post_date_gmt] => 2017-09-05 13:35:32 [post_content] => ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტომ „აწარმოე საქართველოში“ ევროკავშირისა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროექტის „მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ მხარდაჭერით, ელექტრონული კომერციის სტრატეგიის შემუშავებაზე დაიწყო მუშაობა. სამინისტროს ინფორმაციით, სტრატეგიის მიზანია, ელექტრონული პლატფორმების მეშვეობით, აღნიშნული მიმართულებით არსებული მაღალი პოტენციალის მქონე პროდუქტების იდენტიფიცირება და მათი გაყიდვების ხელშეწყობა. პროექტის განხორციელებაში ჩართულია გერმანული კომპანია Conoscope და მათი ადგილობრივი ექსპერტები. ”ელექტრონული კომერცია არის ინდუსტრიის ტიპი, სადაც პროდუქტებისა და მომსახურების ყიდვა-გაყიდვა ხორციელდება ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით, როგორიცაა ინტერნეტი. ასევე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ელ. კომერცია მოიცავს მონაცემების გაცვლას, რაც აადვილებს ფულად ტრანზაქციებს. ეს არის ბიზნეს-ორგანიზაციებს შორის კომუნიკაციის ეფექტიანი და ხელსაყრელი გზა. „აწარმოე საქართველოში - ექსპორტის“ მიმართულების მიზანია საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაცია, საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქტების კონკურენტუნარიანობისა და მოცულობის გაზრდა და საქართველოს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება”, - ნათქვამია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პროექტი „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ „ევროკავშირი ბიზნესისთვის“ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. პროგრამის მიზანია დაეხმაროს მცირე და საშუალო მეწარმეებს ისარგებლონ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებით. კერძოდ, პროექტი ხელს უწყობს ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებას, მეწარმეების ცოდნისა და უნარების ამაღლებას და ფინანსებთან ხელმისაწვდომობას. „ევროკავშირი ბიზნესისთვის“ პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაციოს ნახვა შესაძლებელია ვებგვერდზე- www.eu4business.eu. [post_title] => საქართველო ელექტრონული კომერციის სტრატეგიას შექმნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-eleqtronuli-komerciis-strategias-sheqmnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 17:35:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 13:35:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160333 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 177 [max_num_pages] => 59 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 93f77fb7dc438b3d0f3eb5bcef4a9663 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )