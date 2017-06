საქართველოს ჩეხეთის თავდაცვის მინისტრი ესტუმრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-izoria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140584 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-izoria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140584 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => levan-izoria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => levan-izoria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140584) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132405 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 15:04:11 [post_date_gmt] => 2017-05-19 11:04:11 [post_content] => ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენლობამ გააკეთა განცხადება, რომ ჰერბერტ ზალბერის განცხადებები და ვიზიტები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არავითარ კავშირშია ევროკავშირის ოფიციალურ პოლიტიკასთან და კურსთან, ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა. "შესაბამისად, ალბათ, ევროკავშირის ოფიციალური ორგანოების გადასაწყვეტია, თუ რა ფორმით და რა საშუალებით გასცემენ პასუხს, ამ შემთხვევაში კერძო პირის განცხადებას", - განაცხადა ლევან იზორიამ. [post_title] => "ევროკავშირის გადასაწყვეტია, რა ფორმით გასცემენ პასუხს ზალბერის განცხადებას"-იზორია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokavshiris-gadasawyvetia-ra-formit-gascemen-pasukhs-zalberis-ganckhadebas-izoria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 15:04:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 11:04:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132405 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126497 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-30 14:54:33 [post_date_gmt] => 2017-04-30 10:54:33 [post_content] => „თქვენ ჩვენი სიამაყე ხართ. თუ დღეს საქართველო საერთაშორისო ასპარეზზე პრესტიჟის და დამსახურების მქონე ქვეყანაა - ეს სწორედ თქვენი დამსახურებაა. ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესშიც თქვენ გადამწვეტი ძალა ხართ. ყველა საერთაშორისო დონის შეხვედრაზე თქვენს დამსახურებას, პროფესიონალიზმს, სიმამაცეს აღნიშნავენ. მინდა, ამისთვის დიდი მადლობა გადაგიხადოთ“ - ამ სიტყვებით მიულოცა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ავღანეთსა და აფრიკის კონტინენტზე საერთაშორისო მისიებში მონაწილე ქართველ მშვიდობისმყოფელებს შეიარაღებული ძალების დღე. ავღანეთში, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში დისლოცირებულ ქართველ სამხედროებს შეიარაღებული ძალების დაარსების 26 წლისთავი, ტელეხიდის საშუალებით, თავდაცვის სამინისტროს მართვის ცენტრიდან, მინისტრთან ერთად, გენერალური შტაბის უფროსმა, ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ მიულოცა. მან სამშობლოდან შორს მყოფ ჯარისკაცებს საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება უსურვა. ტელეხიდით ჩართვისას თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი პირები საერთაშორისო მისიებში მყოფი ქვედანაყოფების მეთაურებსაც გაესაუბრნენ და ადგილზე არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინეს. ამჟამად, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედნაყოფები ნატოსა და ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიებში ავღანეთსა და აფრიკის კონტინენტის ორ ქვეყანაში მონაწილეობენ. ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე „მტკიცე მხარდაჭერის“ მისიაში ქართული კონტინგენტი სამ ლოკაციაზეა დისლოცირებული. I ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული „მტკიცე მხარდაჭერის“ მისიას გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში, მაზარ-ი-შარიფში, ბაზა „მარმალზე“ ასრულებს. II ქვეითი ბრიგადის 23-ე ბატალიონი საერთშორისო ოპერაციაში, აშშ-ის სარდლობის დაქვემდებარებაში, ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მონაწილეობას. ქაბულში კი, I ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის „ბრავო“ ასეულია დისლოცირებული და მის მთავარ ამოცანას „მტკიცე მხარდაჭერის“ მისიის შტაბისა და ძალთა უსაფრთხოების დაცვა წარმოადგენს. ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიებში ქართველი მშვიდობისმყოფელები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში არიან დისლოცირებული. II ქვეითი ბრიგადის 23-ე ბატალიონის ნაკრები ოცეული ცარ-ში სამხედრო-საწვრთნელ მისიაში - EUTM RCA, ფრანგული სარდლობის დაქვემდებარებაში, ასრულებს. ევროკავშირის საწვრთნელ მისიაში მალიში (EUTM Mali) საქართველო შეიარაღებული ძალები ერთი ოფიცრითაა წარმოდგენილი და სამეკავშირეო ოფიცრის პოზიციას იკავებს, რომლის ძირითადი მიმართულებებია ადგილზე მოქმედ მისიებთან, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, ინფორმაციის გაცვლა და კოორდინაციაა. [post_title] => იზორია ჯარისკაცებს : "თქვენ ჩვენი სიამაყე ხართ" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => izoria-jariskacebs-tqven-chveni-siamaye-khart [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-30 14:54:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-30 10:54:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126497 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126482 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-30 12:58:44 [post_date_gmt] => 2017-04-30 08:58:44 [post_content] => საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ხურჩაში, საოკუპაციო ხაზის შესაძლო გადმოწევასთან დაკავშირებით კონკრეტული ინფორმაცია არ აქვს. თუმცა, ლევან იზორიას თქმით, ეს ანექსიის მორიგი ნაბიჯია. ”ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად აქტიურად ვთანამშრომლობთ იმისთვის, რომ განხორციელდეს ზეწოლა რუსეთზე და ამ ზეწოლას მშვიდობან ფორმატში მომავალშიც გავაგრძელებთ. ამაზე კონკრეტული ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა ზოგადად, ვადასტურებ ფაქტს, რომ ადგილი აქვს ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას. ერთი მეტრიც კი არის ჩვენი დიდი აღშფოთების საგანი”, - განაცხადა იზორიამ. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში რუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო საზღვარი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოწიეს, სიმინდის ყანებს ხის ბოძები შემოავლეს და შედეგადაც დამატებით 2 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი საოკუპაციო რეჟიმის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოექცა. [post_title] => იზორიას ხურჩაში საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით კონკრეტული ინფორმაცია არ აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => izorias-khurchashi-saokupacio-khazis-gadmowevastan-dakavshirebit-konkretuli-informacia-ar-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-30 12:58:44 [post_modified_gmt] => 2017-04-30 08:58:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126482 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132405 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 15:04:11 [post_date_gmt] => 2017-05-19 11:04:11 [post_content] => ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენლობამ გააკეთა განცხადება, რომ ჰერბერტ ზალბერის განცხადებები და ვიზიტები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არავითარ კავშირშია ევროკავშირის ოფიციალურ პოლიტიკასთან და კურსთან, ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა. "შესაბამისად, ალბათ, ევროკავშირის ოფიციალური ორგანოების გადასაწყვეტია, თუ რა ფორმით და რა საშუალებით გასცემენ პასუხს, ამ შემთხვევაში კერძო პირის განცხადებას", - განაცხადა ლევან იზორიამ. [post_title] => "ევროკავშირის გადასაწყვეტია, რა ფორმით გასცემენ პასუხს ზალბერის განცხადებას"-იზორია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokavshiris-gadasawyvetia-ra-formit-gascemen-pasukhs-zalberis-ganckhadebas-izoria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 15:04:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 11:04:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132405 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 43 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6a7052fea4f08cb0a53df5b5597f1da4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )