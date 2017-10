საქართველოს დღე საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე „ბალტიური სახლი“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-teatraluri-festivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172942 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-teatraluri-festivali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172942 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 17488 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-teatraluri-festivali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-teatraluri-festivali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172942) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17488) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161295 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-07 17:14:18 [post_date_gmt] => 2017-09-07 13:14:18 [post_content] => თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 18 სექტემბერს გაიხსნება და 9 ოქტომბრამდე გასტანს. ღონისძიებას ექნება საერთაშორისო, ქართული სპექტაკლებისა და კლუბის პროგრამები. საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში სულ 8 სპექტაკლი იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის „ალუბლის ბაღი“ (ბუქარესტის ნაციონალური თეატრი), „ბოლო პაემნები“ (ფომენკოს თეატრი-სახელოსნო), „კუ“ (ემილია რომანას თეატრალური ფონდი), ჩეხოვის პირველი პიესა (დედ ცენტრი) და სხვები. ქართული სპექტაკლების პროგრამა 2009 წელს თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალთან ერთად დაფუძნდა და ტრადიციულად ფესტივალის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. ის გასული სეზონის ერთგვარი შეჯამებაა და ყველა დაინტერესებულ თეატრს და კომპანიას საშუალებას აძლევს, თავიანთი ნამუშევარი და ინიციატივები წარუდგინოს საერთაშორისო სტუმრებს. შოუქეისის სტუმრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან ქართული თანამედროვე თეატრის გაცნობის, პროექტების ინიცირებისა და გაცვლითი პროექტების მიზნით. ქართული შოუქეისი ერთგვარ თეატრალურ პლატფორმად ჩამოყალიბდა, რომელიც აერთიანებს: დრამატულ თეატრს, თანამედროვე ცეკვასა და თანამედროვე დრმატურგიას, როგორც დედაქალაქიდან ასევე რეგიონებიდან. პროგრამა თეატრის კრიტიკოსებისაგან შემდგარმა სარეკომენდაციო ჯგუფმა შეარჩია. სარეკომანდაციო ჯგუფი შედგება თეატრის კრიტიკოსებისაგან - 5 ადამიანი - რომელიც თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის საბჭოს მიერ დასახელდა. ქართული სპექტაკლების პროგრამაზე მოწვეულნი არიან სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები: რეჟისორები, ფესტივალის დირექტორები, კრიტიკოსები, პროდიუსერები და ჟურნალისტები. წელს ზემოხსენებულ პროგრამაზე 80-მდე საერთაშორისო სტუმარს ელოდებიან. წარდგენილი იქნება „სახეები“, რევიზორი“, ბალიშის კაცუნა“ და სხვა სპექტაკლები. რაც შეეხება კლუბის პროგრამას - ის ფესტივალის განსაკუთრებული ნაწილია. პირველად ფესტივალის კლუბი 2009 წელს წარადგინეს, წელს კი ის „პრემიერასაც“ სთავაზობს მაყურებელს. ეს არის საღამოები სპექტაკლების მერე; განსაკუთრებული საუბრები ხელოვნებაზე; თეატრზე; ემოციისგან დაცლა დისკუსიით და გაზიარებით; ღვინის თანხლებით და სექტემბრის განუმეორებელი ხიბლით. ეს პროგრამა „სტრადაში“ გაიმართება. [post_title] => თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 18 სექტემბერს გაიხსნება - როგორი იქნება პროგრამა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-saertashoriso-teatraluri-festivali-18-seqtembers-gaikhsneba-rogori-iqneba-programa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 17:14:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 13:14:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161295 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147891 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-20 15:53:15 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:53:15 [post_content] => 2017 წლის შემოდგომაზე თბილისი რიგით მე-9 საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს უმასპინძლებს. 18 სექტემბერიდან 14 ოქტომბრის ჩათვლით ფესტივალი წარადგენს: საერთაშორისო პროგრამას, პროგრამას New, ქართული სპექტაკლების პროგრამას (2- 6 ოქტომბერი), ფესტივალის კლუბის პროგრამას. ასევე, საერთაშორისო გამოფენებს, კონფერენციებს, სპეციალურ სტუმრებს, ვორქშოფებს და სემინარებს. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის, ირლანდის, იტალიის, რუსეთის, პოლონეთის, რუმინეთის, დიდი ბრიტანეთის, ესპანეთის თეატრალური დასები. მაყურებელს საშუალება ექნება ნახოს სახელგანთქმული კშიშტოფ ვარლიკოვსკის შედევრი „ფრანგები“ და დედ ცენტრის „ჩეხოვის ბოლო პიესა“, ლევან წულაძის და დავით დოიაშვილის იტალიასა და რუმინეთში დადგმული სპექტაკლები; ბერლინის ოქროს ეპოქის მუსიკის პერფორმანსი და წარსულისაკენ გასროლილი კითხვები- მომავლის განსზაღვრისათვის - შტოლპეშტაინე. ასევე ტრადიციულად, თეატრის შენობის გარეთ - წელს ღია ცის ქვეშ - მაყურებელი როკ-ბენდისა და საჰაერო შოუს სინთეზს „მუარე“ -ს იხილავს (კომპანია „დუშამ პილოტი“ დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი). ამწეზე დაკიდებული პერფორმერები ჰაერში სკულპტურულ კომპოზიციებს, სხვადასხვა ფიგურებს გამოსახავენ, ამ ყველაფერს კი ფონად „დიუშამ პილოტის“ ორიგინალური მუსიკა ახლავს. 2-6 ოქტომბერს გაიმართება ფესტივალის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი - ქართული სპექტაკლების პროგრამა Georgian ShowCase. ქართული სპექტაკლების პროგრამა გასული სეზონის (2016-2017) შეჯამებაა. შოუქეისის სტუმრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან ქართული თანამედროვე თეატრის გაცნობის, პროექტების ინიცირებისა და გაცვლითი პროექტების მიზნით. წელს ქართული სპექტაკლების პროგრამას 90-მდე საერთაშორისო სტუმარი ეყოლება. წელს ფესტივალის კლუბი, განსაკუთრებული და მრავალფეროვანი პროგრამით უმასპინძლებს ფესტივალის მონაწილეებსა და მაყურებელს. [post_title] => თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 18 სექტემბერს გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-saertashoriso-teatraluri-festivali-18-seqtembers-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:53:15 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:53:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147891 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161295 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-07 17:14:18 [post_date_gmt] => 2017-09-07 13:14:18 [post_content] => თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 18 სექტემბერს გაიხსნება და 9 ოქტომბრამდე გასტანს. ღონისძიებას ექნება საერთაშორისო, ქართული სპექტაკლებისა და კლუბის პროგრამები. საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში სულ 8 სპექტაკლი იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის „ალუბლის ბაღი“ (ბუქარესტის ნაციონალური თეატრი), „ბოლო პაემნები“ (ფომენკოს თეატრი-სახელოსნო), „კუ“ (ემილია რომანას თეატრალური ფონდი), ჩეხოვის პირველი პიესა (დედ ცენტრი) და სხვები. ქართული სპექტაკლების პროგრამა 2009 წელს თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალთან ერთად დაფუძნდა და ტრადიციულად ფესტივალის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. ის გასული სეზონის ერთგვარი შეჯამებაა და ყველა დაინტერესებულ თეატრს და კომპანიას საშუალებას აძლევს, თავიანთი ნამუშევარი და ინიციატივები წარუდგინოს საერთაშორისო სტუმრებს. შოუქეისის სტუმრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან ქართული თანამედროვე თეატრის გაცნობის, პროექტების ინიცირებისა და გაცვლითი პროექტების მიზნით. ქართული შოუქეისი ერთგვარ თეატრალურ პლატფორმად ჩამოყალიბდა, რომელიც აერთიანებს: დრამატულ თეატრს, თანამედროვე ცეკვასა და თანამედროვე დრმატურგიას, როგორც დედაქალაქიდან ასევე რეგიონებიდან. პროგრამა თეატრის კრიტიკოსებისაგან შემდგარმა სარეკომენდაციო ჯგუფმა შეარჩია. სარეკომანდაციო ჯგუფი შედგება თეატრის კრიტიკოსებისაგან - 5 ადამიანი - რომელიც თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის საბჭოს მიერ დასახელდა. ქართული სპექტაკლების პროგრამაზე მოწვეულნი არიან სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები: რეჟისორები, ფესტივალის დირექტორები, კრიტიკოსები, პროდიუსერები და ჟურნალისტები. წელს ზემოხსენებულ პროგრამაზე 80-მდე საერთაშორისო სტუმარს ელოდებიან. წარდგენილი იქნება „სახეები“, რევიზორი“, ბალიშის კაცუნა“ და სხვა სპექტაკლები. რაც შეეხება კლუბის პროგრამას - ის ფესტივალის განსაკუთრებული ნაწილია. პირველად ფესტივალის კლუბი 2009 წელს წარადგინეს, წელს კი ის „პრემიერასაც“ სთავაზობს მაყურებელს. ეს არის საღამოები სპექტაკლების მერე; განსაკუთრებული საუბრები ხელოვნებაზე; თეატრზე; ემოციისგან დაცლა დისკუსიით და გაზიარებით; ღვინის თანხლებით და სექტემბრის განუმეორებელი ხიბლით. ეს პროგრამა „სტრადაში“ გაიმართება. [post_title] => თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 18 სექტემბერს გაიხსნება - როგორი იქნება პროგრამა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-saertashoriso-teatraluri-festivali-18-seqtembers-gaikhsneba-rogori-iqneba-programa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 17:14:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 13:14:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161295 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9337cd2321f46ff6110c415736266d17 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )